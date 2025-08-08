Coaliția de guvernare, în pericol. PSD decide luni, 11 august, dacă rămâne în Guvern. Grindeanu anunță ședință de urgență

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că Biroul Permanent Național al partidului se va reuni luni pentru a stabili situația din Coaliție. Formațiunea va discuta despre rămânerea sau nu la guvernare, după tensiunile izbucnite în urma decesului lui Ion Iliescu.

Decizia vine după reacția Subiectul a provocat tensiuni majore între partidele din Coaliție. În acest context, Sorin Grindeanu a decis să stabilească cu ceilalți lideri din partid dacă vor mai rămâne sau nu la guvernare, alături de USR.

„În opinia PSD, acțiunile și declarațiile recente ale unor membri ai Coaliției, contrare obligațiilor legale și normelor de conduită instituțională, afectează nu doar relațiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci și echilibrul necesar în funcționarea Guvernului”, a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

Motivul pentru care PSD analizează ieșirea de la guvernare. Decesul lui Ion Iliescu a provocat tensiuni

Ședința Biroului Permanent Național va analiza efectele acestei situații asupra Coaliției. Liderii social-democrați vor stabili dacă există condiții pentru a continua colaborarea sau dacă partidul ar trebui să se retragă de la guvernare pentru a evita alte conflicte.

„Partidul Social Democrat consideră că, indiferent de diferențele ideologice sau de interpretările istorice, respectul față de instituțiile statului, față de normele constituționale și față de memoria istorică trebuie să prevaleze în viața politică. Organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost șef de stat nu este o chestiune opțională, ci o responsabilitate instituțională.

Reuniunea Biroului Permanent Național are ca obiectiv evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcționării Coaliției de guvernare și stabilirea unei poziții clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiții de respect reciproc și corectitudine politică”, a anunțat PSD.

Sorin Grindeanu a mai explicat că PSD susține în continuare un guvern stabil, în interesul cetățenilor, însă a subliniat că lipsa nu va duce la construirea unei legături politice de lungă durată

„PSD rămâne angajat în susținerea unei guvernări stabile, în interesul cetățenilor, dar subliniază că loialitatea politică, buna-credință și dialogul între parteneri reprezintă fundamente indispensabile ale oricărei construcții politice durabile”, a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook.