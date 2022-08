Coaliția PNL-PSD în faza de „testare a apelor”. Liberalii, îngroziți de rocada premierului. „Marea problemă în acest scenariu a fost chiar Nicolae Ciucă”

Liderii coaliției s-au reunit miercuri, fără liderul UDMR, Kelemen Hunor, aflat în concediu, în contextul în care ultimele zile au adus o serie de noi atacuri publice și chiar ideea de a pune la îndoială rocada de anul viitor din fruntea Guvernului.

Coaliția PNL-PSD în faza de „testare a apelor”

Dacă în urmă cu două săptămâni toate discuțiile din coaliției erau concentrate în jurul UDMR-ului și a apropierii față de Viktor Orban, cu declarații puternice venite în special din partea președintelui Iohannis, care le-a cerut liderilor UDMR să se poziționeze public față de discursul premierului ungar. Deși nu s-a pus problema ieșirii de la guvernare a UDMR-ului, atacurile venite la adresa acestora, în special din partea liberalilor, . În plus, creșterea în sondaje a social democraților dar și distribuirea mandatelor în prezent în Parlament face posibilă o guvernare PSD+UDMR din 2024, și chiar din 2023 alături de minorități plus câțiva traseiști.

ADVERTISEMENT

Săptămâna aceasta toate discuțiile s-au mutat pe relația dintre PNL și PSD după ce liderul PNL Iași și consilierul onorific al premierului, Alexandru Muraru a ridicat posibilitatea ca Nicolae Ciucă să nu mai fie schimbat din funcție la rocada din 2023. „Cred că trebuie să vedem cum va arăta situația geopolitică la momentul acela, pentru că a schimba un premier cu un an înainte de alegeri în plin conflict la marginea granițelor României nu cred că fi un semnal bun”, a spus acesta pentru News.ro.

Această declarație a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât, cu doar câteva zile înainte, Gabriela Firea anunța existența unor „discuții incipiente” în cadrul coaliției pentru un candidat comun PSD-PNL la Primăria București, o poziție ce ridica serios posibilitatea unei alianțe între cele două mari partide la alegerile din 2024. Nu în ultimul rând, declarația a fost luată în serios cu atât mai mult cu cât Alexandru Muraru este cunoscut drept un apropiat al președintelui Iohannis, deci această poziție a fost văzută ca un mesaj venit din partea Cotroceniului.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă alți liderii liberali au ieșit repede și au negat faptul că un astfel de scenariu este discutat în PNL, Alina Gorghiu susținând chiar că „PSD n-ar trebui să-și consume energia la absolut orice declaraţie a unui coleg din PNL”, a doua zi, pentru isteria creată în jurul pastilelor de iod.

Analiștii politici sunt de părere că am asistat la un moment de panică din partea PNL în contextul în care partidul începe să realizeze ce va însemna un an pre-electoral fără funcția de premier și fără un minister important pentru primarii din țară, așa cum este Ministerul Dezvoltării, acolo unde un ministrul UDMR are pixul fondurilor pentru aceștia. Mai mult, situația economică a țării nu este printre cele mai roz, marele program Anghel Saligny pentru care s-a rupt coaliția cu USR, din cele 65 de miliarde promise, la rectificarea bugetară de acum câteva zile la Ministerul Dezvoltării abia au ajuns 0,7 miliarde de lei.

ADVERTISEMENT

Comentatorii politici sunt de părere că scenariul unui an electoral cu patru rânduri de alegeri în care PNL nu mai deține poziția de premier este cu atât mai îngrijorător pentru PNL și în special pentru Iohannis cu cât chiar Nicolae Ciucă nu se dovedește a fi un personaj carismatic capabil să tragă partidul.

„Ca mai toate lucrurile pe care le-a făcut până acum, chiar și acest compromis cu PSD-ul nu i-a ieșit lui Iohannis. Era clar că el dorea să-l împingă pe Ciucă drept un moștenitor. Însă marea problemă în tot acest scenariu nu a fost PSD-ul, pentru că social democrații au fost foarte ascultători, cu atât mai mult cu cât nici ei nu au acum vreun prezidențiabil. Marea problemă a fost chiar Nicolae Ciucă. În primul rând omul nu știe să citească clar o propoziție de pe o bucată de hârtie și apoi plagiatul. Iar acum este într-o încurcătură, și testează apele. De aceea nu a ieșit el la înaintare, ci prin interpuși. Muraru a zis, vede ce iese. E clar că nu are un plan acum, ce putem spune e că nu se grăbește, ceea ce e previzibil. Pe moment nu are o soluție.

ADVERTISEMENT

Ipoteza pe care vrea s-o testeze prin acest episod este poziționarea lui Ciucă în răspărul PSD-ului. Însă Ciucă a guvernat în principal cu PSD-ul, iar PSD-ul în primul rând cu Ciucă. PNL-ul este mai degrabă o roată de rezervă a actualei guvernări. Un alt lucru care-l interesează pe Iohannis este, pe lângă chestiunea succesiunii prezidențiale, un Guvern, un Parlament care să-l susțină pentru o altă funcție bănoasă în viitor. Iar pe moment, pentru că nu are soluții, testează terenul. E o schemă care i-a mai ieșit în trecut. A ajuns președinte de două ori mimând o altercație cu PSD-ul”, a declarat, pentru FANATIK, Cătălin Avramescu, conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității București.

ADVERTISEMENT

Ce mai pot negocia liberalii și Iohannis

Sociologul Alfred Bulai este și el de părere că scenariul promovării lui Nicolae Ciucă ca lider care să tragă în sus partidul a eșuat. Acesta susține că s-a urmărit un scenariu asemănător cu promovarea lui Iohannis de către Alinața DA, un scenariu care a eșuat în cazul fostului ministru al apărării.

„Sigur, lumea îl poate compara ușor cu Iohannis, care nu era și nu este un tip spectaculos în comunicare, nu a dat interviuri aproape deloc, nu a participat la dezbateri. Dar Iohannis era deja un mit, el nu a venit ca un primar oarecare. Toată alianța DA s-a luptat să-l pună premier, era primarul german care câștigase o grămadă de mandate. A venit astfel cu o aură specială, pe când Ciucă nu vine cu nimic. El e o invenție din ultimul an. Avantajul lui este că nu e foarte lipit de PNL, deci în turul doi, în fața unui Ciolacu, ar avea un avantaj important. Totuși, nici Ciucă și nici Ciolacu nu au simpatii importante în rândul populației”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Alfred Bulai.

Acesta e însă de părere că și cu Nicolae Ciucă fără poziția de premier PNL nu va pierde accesul la „privilegiile puterii”, susținând că, și în condițiile în care Marcel Ciolacu va avea pixul de premier în mână, liberalii nu sunt totuși amatori astfel încât grupul de putere format în jurul lui Ciucă să rămână fără un cuvânt de spus.

„Rocada de la guvernare din 2023 nu va fi asemănătoare cu situația Cîțu-Orban, pentru că atunci premierul era tot din PNL, deci nu se pune problema că va fi un nou centru de putere în interiorul partidului. Și, în plus, înțelegerea poate fi de așa natură astfel încât, oricine cere ceva să treacă pe la Ciucă, chiar dacă acesta nu mai este premier. Deci grupul lui nu-și pierde avantajele. Acești oameni nu sunt tâmpiți, vor căuta să-și conserve puterea. Șansa să piardă puterea Ciucă nu cred că este așa mare, pentru că resursele rămân tot în tabăra lui.

Dacă ar fi altcineva din PNL premier atunci da, Nicolae Ciucă ar merge acasă a doua zi. Sigur, golăniile pe care le poate face un premier, care poate să semneze, să aranjeze, să plaseze oameni – alea nu le mai poate face. Indiscutabil, e altceva să fii tu prim-ministru, dar nu cred că-i va răpi cineva poziția din partid. Ceea ce e clar acum e că marea miză sunt alegerile viitoare, și toți se gândesc acum la maximizarea voturilor. Oricum, suntem încă în perioada calculelor teoretice, e încă mult prea devreme”, a mai declarat, pentru FANATIK, sociologul Alfred Bulai.

De altfel, în urma înțelegerii dintre PNL și PSD, în 2023 la rocada premierului, PNL ar urma să preia ministerele de Finanțe și Transporturi, dar și Secretariatul General al Guvernului, urmând să cedeze Ministerul Justiției și poziția de premier. Însă, în prezent, după o rectificare bugetară în care au fost tăiate fondurile ministerelor Sănătății, Educației sau Justiției, iar Ministerul Energiei, care solicitase o majorare a bugetului cu peste 30 de miliarde de lei pentru a acoperi subvenția prețului la energie din iarnă, a primit doar 2,4 miliarde, cu fondurile din PNRR semi-suspendate și reformele întârziate, teama principală în PNL este ca partidul să nu ajungă să deconteze el, în special în defavoarea social-democraților, erorile de la guvernare.

De altfel, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a precizat clar că . Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a reacționat la declarațiile liderului PSD, susținând că acesta încearcă să agite spiritele. „Domnul Ciolacu simte nevoia să mai bage aşa puţin băţul prin gard. Una peste alta, responsabilitatea noastră trebuie să fie dublată de responsabilitatea partenerilor de coaliţie şi personal, nu am nici un dubiu că responsabilitatea va prevala, în contextul care a fost invocat: problemele de la frontieră, criza energetică, inflaţia”, a declarat miercuri, la RFI, senatorul PNL.

În aceste condiții, sociologul Alfred Bulai este de părere că declarația lui Alexandru Muraru de duminică seară a fost „o testare a apelor” în condițiile în care liberalii ar putea fi deschiși unui acord cu PSD care să lege cele două partide și la cele patru rânduri de alegeri din 2024. În opinia sa, o alianță PSD-PNL, în care liberalii să păstreze Guvernul iar PSD-ul să aibă președinția i-ar face pe social-democrați, pentru prima oară de la Ion Iliescu încoace, favoriți la Cotroceni.

„În PNL sunt totuși foarte mulți oameni, la fel ca în PSD, care nu prea își doresc o astfel de alianță, în sensul în care bucatele sunt la Guvern nu la președinte. La președinte este puterea, dar bucate, mai deloc. O parte din PSD și-ar dori mai degrabă bucatele și nu atât puterea funcției de președinte pe care să o aibă unul dintre ei și care să poată să-i pună la punct. Nu e neapărat un orizont de speranță care să fie util pentru mulți din PSD.

La PNL e o problemă să accepte această variantă în condițiile în care președintele ales în 2024 are mari șanse să rămână 10 ani în funcție, pe când premierul nu e niciodată atât de sigur de funcția sa. Nici în PNL pe Ciucă nu-l susțin toate taberele, și atunci cine le poate garanta că vor rămâne la butoane în 4,5 ani”, a explicat analistul politic.

În opinia acestuia problema cea mai mare a unui astfel de scenariu stă în faptul că președintele Iohannis se apropie de finalul mandatului său, ceea ce înseamnă că și puterea acestuia în interiorul partidului va continua să se diminueze până în punctul în care nu va mai conta deloc.

„Azi, dacă decide Iohannis ceva nimeni nu are curaj să spună ceva, însă în 2024 acesta va fi la final de mandat, iar în ultimul an de mandat puterea sa în partid va fi mult diminuată. Va păți ce au pățit și ceilalți președinți. Unii au fost eleganți ca Iliescu care au ieșit din scenă și nu au mai încercat să tragă sfori, și atunci nu a deranjat, asta deși, să ne aducem aminte, nu a mai fost ales nici măcar președinte de onoare. Cu alte cuvinte, marelui Iliescu i-au tras preșul. Iohannis nu va fi diferit, dar acum este încă departe de acest moment, e doar la jumătatea mandatului. Nimeni nu cârâie acum, însă problema este dacă va mai avea autoritate să hotărască toate aceste chestii în ultimul an, iar eu cred că nu”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Alfred Bulai.