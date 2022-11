Coaliția PNL-PSD, nefuncțională în județe. Liberalii și social-democrații își ascut săbiile pentru alegerile locale

Colaborarea dintre PSD și PNL a fost deseori tensionată la nivel central, însă o ruptură a fost până acum evitată, conducerile celor două partide reușind până acum să-și țină în frâu radicalii nemulțumiți de coaliția dintre cele mai mari partide de stânga, respectiv dreapta. Însă la nivel local, mai ales în marile orașe și județele de care aparțin, liberalii și social-democrații nici măcar nu mai încearcă să păstreze aparențele unei bune înțelegeri, fiind în conflict deschis.

Război pe față între PNL și PSD la Iași și Craiova

Ultima ruptură clară în teritoriu a avut loc, vineri, la Craiova, unde organizația municipală a PNL l-a reconfirmat în funcția de președinte pe deputatul Nicolae Giugea. „Începând de astăzi, PNL Craiova este în opoziţie, ca să fie clar pentru toată lumea. N-aş vrea să transmit mesaje în ghilimele PSD-ului, astfel încât să nu ştie ce să priceapă. Nu, clar: PNL Craiova şi, de asemenea, sunt convins că şi PNL Dolj suntem în opoziţie faţă de PSD”, a declarat Giugea, citat de .

Liberalul a acuzat-o pe Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei și președinte al PSD Dolj, că a instituit un model de administrație inspirat de cel al lui Radu Mazăre la Constanța. „Craiova este singurul mare oraş al României pe care PSD îl ţine în propria ogradă, pentru că nu l-a pierdut încă. PSD conduce de 30 de ani Oltenia. Măi, fraţilor, suntem olteni şi toată lumea aşteaptă o scânteie de la noi. De ce toate celelalte mari oraşe ale României se dezvoltă? De ce singurul mare oraş al României care se depopulează este Craiova?”, a mai spus Giugea.

La Iași, ruptura a fost oficializată încă din luna august. De altfel, liniște în capitala Moldovei nu a fost nici înainte, fiind un război cu trei tabere: PNL, PSD și USR. Însă în august, liderul local al pesediștilor, senatorul Maricel Popa, a fost scos din sărite de faptul că la o reuniune a liderilor liberali moldoveni de la Suceava au participat și primarul Iașilor Mihai Chirica și președintele CJ Iași Costel Alexe. Cei doi sunt urmăriți penal pentru fapte de corupție și, teoretic, nu ar mai fi avut nicio treabă cu partidul întrucât s-au autosuspendat din PNL după punerea sub acuzare, în aprilie 2021. Însă liderul oficial al organizației județene PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, s-a afișat cu cei doi fără nicio jenă la reuniunea de la Suceava.

„Miniștri, deputați și senatori PNL din regiunea Moldovei, majoritatea oameni onești și muncitori, au fost obligați să stea alături de și de șpăgarul Costel Alexe. Atât poate să ofere la acest moment PNL Iași. Îmi pare rău să o spune, dar m-am cam lămurit și cu Alexandru Muraru. Vrea și în căruță și în teleguță. Nu poți să stai la masă și cu penalii și cu oamenii onești și corecți (…) În plus, activitatea sa ca parlamentar este aproape egală cu zero. Nu are absolut nimic care să-l recomande. Niciun proiect, nicio inițiativă. Este unul dintre cei mai insipizi politicieni pe care i-am cunoscut”, scria Maricel Popa, la finele lunii august, anunțând totodată că nu va mai exista o colaborare structurată cu PNL Iași, ci doar una circumstanțială, în funcție de proiecte.

USR, arbitru la Timișoara între liberali și social-democrați

Un război „fiecare cu fiecare” avem și la Timiș. Primăria Timișoarei este deținută de USR-istul Dominic Fritz care, cel puțin teoretic, este sprijinit în consiliul local de liberali, dar cu care are o relație glacială. PNL deține, prin Alin Nica, șefia CJ Timiș, iar social-democrații sunt, tot teoretic, în opoziție, dar care au primit funcții importante în instituțiile deconcentrate de la nivelul județului. Însă în afara de împărțirea funcțiilor, liberalii și social-democrații bănățeni se înjură cu sârg.

Replicând, într-o declarație pentru , la unele critici aduse de liderul PSD Timiș, deputatul Alfred Simonis, președintele CJ Timiș Alin Nica i-a adresa cuvinte grele pesedistului. „Simonis s-a remarcat pentru în Parlament, nu este un om al argumentelor, dialogul civilizat nu este punctul lui forte”, afirma Nica, în luna iunie.

În ultimele luni, nici Alfred Simonis nu a rămas dator, iar pe 11 noiembrie a anunțat că va cere mandat de la centru pentru negocierea unui acord la nivel județean cu filiala Pro România, ceea ce ar reprezenta denunțarea colaborării cu liberalii. „Faptul că PNL Timiș nu mai reprezintă nimic în PNL la nivel național este un semnal extrem de prost și pentru județul acesta. Ca om care-și dorește adversari puternici, ca om care înțelege că doar competiția poate naște progres, ca om care înțelege că în democrație nu poate exista un singur partid, sunt mâhnit de faptul că PNL Timiș nu reușește să impună măcar un om la București”, se justifica Simonis.

Contre la Constanța

Situația este foarte tensionată și la Constanța, conflictul dintre șefii de organizație Bogdan Huțucă (PNL) și Felix Stroe (PSD) provocând turbulențe inclusiv la București. Principalul motiv de zâzanie a fost șefia Portului Constanța. În luna august, Florin Goidea, un apropiat al PNL, a fost schimbat de către ministrul Sorin Grindeanu cu Florin Vizan, membru PSD, susținut de liderul județean al social-democraților, Felix Stroe. Nervozitatea liberalilor a fost cu atât mai mare cu cât președintele PSD Marcel Ciolacu a caracterizat situația din port ca „un dezastru”.

Există și motive mai triviale pentru care se ceartă liberalii și social-democrații din Constanța. Ultimii le-au reproșat celor din PNL că nu i-au invitat la ceremonia de dezvelire a cazinoului din Constanța, care a trecut printr-un proces de amplă renovare. Nemulțumirea PSD era legată de faptul că proiectul a fost demarat pe vremea când ministru al Dezvoltării era social-democratul Daniel Suciu.

„Lipsa de onoare și verticalitate a actualei administrații publice locale și a reprezentanților PNL Constanța a devenit parte din ADN-ul lor politic. O formă de manifestare a acestei „malformații“ este, fără îndoială, maniera în care își asumă meritele altora!”, transmitea PSD. Neinvitarea social-democraților de la nivel local a survenit la mai puțin de o săptămână după ce liberalilor le fusese luată șefia portului Constanța.

Colaborarea are sincope și în alte orașe mari. La Brașov, unde liberalii sunt conduși de președintele CJ Adrian Veștea, social-democrații sunt outsideri într-un județ dominat clar de PNL și USR. În schimb, în Prahova, unde PNL deține atât primăria Ploiești, cât și președinția CJ, PSD încearcă să speculeze disensiunile dintre liberali. Primarul Andrei Volosevici este în relații glaciale cu tandemul Roberta Anastase – Iulian Dumitrescu, care controlează organizația județeană. Social-democrații s-au oferit să-l susțină pe primar, în lipsa voturilor consilierilor locali ai PNL.