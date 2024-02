Coaliția PSD – PNL, noi negocieri privind comasarea alegerilor din 2024. Liberalii vor candidat la președinție

Coaliția PSD – PNL s-a reunit luni, 12 februarie, pentru noi negocieri privind comasarea alegerilor din 2024. Liberalii au anunțat, din start, că vor candidat propriu la președinție.

Ședință a coaliției PSD – PNL privind comasarea alegerilor din 2024. Liberalii: ”Punem pe masă toate variantele”

În urmă cu patru zile, . Într-o ședință la vârf, liderii PSD şi PNL au prezentat variantele de lucru.

S-a decis ca o nouă discuţie să aibă loc luni. Pe masa Coaliției sunt două scenarii foarte importante de care depinde calendarul alegerilor din 2024 și viitorul guvernării PSD – PNL. La întâlnirea de joi s-a discutat despre comasarea alegerilor locale cu europarlamentarele în 9 iunie, dar și despre comasarea alegerilor parlamentare cu unul dintre tururile la prezidențiale.

Luni, cei mai importanți lideri ai PSD și PNL s-au întrunit într-o ședință a Coaliției de la Palatul Victoria. Miza reuniunii este stabilirea calendarului alegerilor pentru anul electoral 2024.

Înainte de noile negocieri, cei de la PNL și-au expus clar obiectivele. Președintele liberalilor, Nicolae Ciucă, a susținut că ”PNL trebuie să aibă propriul candidat la prezidențiale”.

”Înainte de a fi discutat de comasare, am mers în Biroul Politic Național și am cerut mandat pentru conducerea partidului să negociem și am cerut negociere pentru comasare, fără niciun fel de altă variantă asumată de conducerea partidului. Orice în afara acestui mandat nu poate fi asumat de conducerea partidului”, a spus Nicolae Ciucă.

Rareș Bogdan întărește poziția șefului de partid: ”PNL este obligat de istoria sa”

Tot luni, prim-vicepreședintele PNL Rareş Bogdan a spus că în şedinţa coaliţiei se va lua . A adăugat că sunt pe masă toate variantele şi pentru comasare şi pentru desfăşurarea lor separată.

Fostul jurnalist a mai precizat că este exclus ca PNL să susţină la alegerile prezidenţiale un alt candidat decât cel al partidului, menţionând că nu există nicio şansă să sprijine un candidat al PSD.

”PNL este obligat de istoria sa. Suntem un partid cu blazon, chiar dacă uşor blazat în acest moment. Sper să le scot blazarea colegilor mei din ţară şi să înţeleagă că avem o şansă foarte importantă, nu se pune problema unui candidat (la prezidenţiale – n.r.) altul decât al PNL, pentru că este exclus”, a afirmat prim-vicepreședintele PNL.

Această poziție a lui Rareș Bogdan vine după ce în spațiul public a fost vehiculată informația că social-democrații renunță la candidatura pentru București, dacă liberalii susțin candidatul PSD la prezidențiale.