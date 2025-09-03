Coasigurații au rămas fără asigurare de sănătate din septembrie. Ce trebuie să plătești urgent și cât vor achita în plus bolnavii pentru o rețetă lunară

Din 1 septembrie 2025, soții și părinții fără venituri și-au pierdut automat calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate. Află ce pași trebuie să urmezi pentru a-ți păstra drepturile medicale și ce medicamente esențiale se vor scumpi, afectând buzunarul pacienților care depind de tratamentele compensate.

ADVERTISEMENT

De la 1 septembrie 2025 statutul coasiguraților în sistemul public de sănătate a fost schimbat

Potrivit Legii nr. 141/2025 adoptată prin decizia , coasigurații își pierd automat calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate. Această modificare legislativă înseamnă că persoanele care până acum beneficiau de servicii medicale în baza contribuției plătite de un membru al familiei nu mai pot fi încadrate ca asigurate fără să plătească o contribuție proprie.

Astfel, soțul sau soția fără venituri, precum și părinții aflați în întreținerea unei persoane asigurate, nu mai au dreptul de a beneficia gratuit de asigurare medicală prin intermediul contribuției titularului. De la această dată, fiecare dintre aceste persoane are obligația de a-și achita contribuția la sănătate în nume propriu, prin depunerea Declarației Unice la ANAF și plata contribuției minime prevăzute de lege.

ADVERTISEMENT

Ce impact are asupra medicilor de familie pierderea unui număr semnificativ de pacienți

În acest context, modificările legislative nu îi afectează doar pe coasigurați, ci și pe medicii de familie, care se confruntă cu schimbări în ceea ce privește finanțarea cabinetelor. Pentru a lămuri situația, FANATIK l-a contactat pe Mihnea Stroe, președintele Patronatelor Medicilor de Familie, care a explicat situația.

„Nu-i scoate nimeni pe coasigurați de la medicul de familie. Ideea este următoarea, ei din coasigurați devin neasigurați. Dar, este adevărat, însă, că în plata per capita nu mai suntem plătiți pentru ei. Am sesizat Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu privire la acest lucru.

ADVERTISEMENT

Ne-au spus că fondurile vor rămâne în asistența medicală primară, deci nu vor fi date către ambulatoriile de specialitate sau către spitale”, a declarat Mihnea Stroe, Președintele Patronatelor Medicilor de Familie, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ce consecințe financiare aduc noile reglementări pentru specialiștii primari

Stroe admite că impactul modificărilor legislative asupra . Asta deoarece, plata depinde de numărul pacienților și de tipul serviciilor prestate.

„Nu știu câți bani pierde un doctor începând cu 1 septembrie. Pot să vă zic valoarea punctului, dar acesta este diferit la fiecare medic de familie, în funcție de câți pacienți are. Nu este o modalitate simplă de calcul. Nu pot să înmulțesc suma la atâți pacienți și să fac media încasării respectivului specialist.

ADVERTISEMENT

Per capita valoarea punctului este 12 lei și la serviciu este 8 lei”, a explicat cadru medical.

Cum pot persoanele fără venit să își păstreze calitatea de asigurat și după 1 septembrie 2025

Conform declarațiilor făcute de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, pentru a menține calitatea de asigurat, persoana care îi ia în întreținere trebuie să completeze Declarația Unică (formularul 212) la ANAF și să plătească cota de contribuție de sănătate (CASS) aferentă unei sume egală cu 6 salarii minime brute – adică 2.430 lei pe an, echivalentul a 10% din valoarea acestor salarii.

Termenul de plată este structurat astfel 25 % (607,50 lei) la momentul depunerii Declarației Unice, restul de 75 % (1.822,50 lei) până cel târziu la 25 mai 2026.

Ce drepturi păstrează pacienții în cabinetele medicilor de familie

Președintele Patronatelor Medicilor de Familie atrage atenția că pacienții care și-au pierdut calitatea de asigurat începând cu 1 septembrie 2025 și nu și-au achitat contribuția pentru a-și menține drepturile medicale vor putea fi consultați și vor avea acces la investigații de prevenție, însă serviciile disponibile vor fi limitate, iar unele afecțiuni riscă să se agraveze.

„Neasigurații au anumite drepturi, adică nu putem să spunem că nu îi consultăm. Le facem un control și dacă sunt urgențe medico-chirurgicale, le dăm anumite analize conform vârstei. Ei pot face investigații de prevenție acoperite de Casa de Asigurări de Sănătate.

Vă dați seama că noi ne dorim să putem să onorăm toate serviciile către toți pacienții. Știm că nu este ușor. Vor sta mai mult netratați, vor fi cazuri de degradări ale afecțiunilor. Noi am făcut sesizări în acest sens. Am menționat că este mult mai ieftin să consulți un pacient în cadrul asistenței medicale primare decât să se ducă în urgență sau în spital”, a detaliat Mihnea Stroe, pentru FANATIK.

Ce medicamente esențiale riscă să fie scoase de pe lista compensată

Potrivit informațiilor publicate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), mai multe medicamente ar putea fi eliminate sau vor avea nivelul de compensare redus, ceea ce va duce la creșteri semnificative de preț pentru pacienți. Reducerea compensării poate fi de 20% până la 50%, ceea ce ar majora în medie prețul unui medicament cu circa 9 lei.

Printre tratamentele vizate se numără medicamente esențiale pentru bolile cardiovasculare, dar și alte 13 tipuri de medicamente de care depind milioane de români. Astfel, un pacient care primește rețete pentru 4-5 cutii de medicamente ar putea plăti lunar până la 45 de lei în plus.

Cele 13 medicamente vizate de reducerea compensării sunt:

Nivel de compensare de 20% (mutare din sublistele A și B în sublista D) pentru următoarele substanțe active: Indapamidum, Metoprololum, Bisoprololum, Combinații Perindoprilum + Indapamidum, Candesartanum Cilexetil, Rosuvastatinum, Nebivololum, Rilmenidinum și Atorvastatinum.

Nivel de compensare de 50% (mutare din sublista A în sublista B) pentru următoarele medicamente: Fenofibratum, Omeprazolum, Combinații Spironolactonum + Furosemidum și Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum.

Cât vor plăti în plus bolnavii pentru o rețetă lunară, deși medicamentele sunt disponibile în farmacii

Având în vedere discuțiile cu privire la modificările de compensare, Mihnea Stroe, președintele Patronatelor Medicilor de Familie, subliniază că nu este vorba despre scoaterea medicamentelor de pe piață, ci despre trecerea acestora între liste în funcție de vechimea lor.

Această schimbare înseamnă că, deși medicamentele vor rămâne disponibile, costul pentru pacienți va crește. Cei care aleg medicamente originale vor plăti mai mult, pentru că nu vor mai beneficia de aceeași compensare, în timp ce pacienții care optează pentru variante generice vor suporta costuri mai reduse.

„Nu este vorba de scoaterea medicamentelor. Există un ordin de la Ministrul Sănătății, ne-a explicat domnul președinte al Casei Național, care prevede ca medicamentele cu un anumit număr de ani, conform reglementărilor de la Agenția Națională a Medicamentului, trec de pe o listă, de pe lista A, de exemplu, pe lista B, sau de pe lista B, pe lista D. În funcție de vechimea medicamentului.

Există mai multe medicamente cu aceeași bază activă. Dacă pacientul vrea medicamentul original, oricum plătește puțin mai mult, nu plătește compensarea respectivă. Dacă vrea medicamentul generic, plătește mai puțin. Trecând de pe o listă pe alta, poate să plătească puțin mai mult, dar nu la prețurile exagerate care s-au vehiculat”, a mai menționat Mihnea Stroe, Președintele Patronatelor Medicilor de Familie, pentru FANATIK.

Cine va beneficia de compensarea integrală

Nivelul de compensare va rămâne integral, de 100%, pentru anumite categorii de pacienți vulnerabili sau aflate în situații speciale: copii, tineri între 18 și 26 de ani care studiază și nu au venituri, gravide, femei care au născut recent (lăuze) și beneficiari ai legilor speciale.

În ceea ce privește pensionarii incluși în programul de compensare a medicamentelor din sublista B, aceștia vor beneficia în continuare de un nivel de compensare de 90%, păstrându-se astfel accesul prioritar la tratamentele necesare, în limita regulilor programului.

Cât vor crește prețurile medicamentelor esențiale pentru pacienți

Pentru a ilustra impactul asupra prețurilor medicamentelor, Mihnea Stroe, președintele Patronatelor Medicilor de Familie, a oferit un exemplu concret pentru FANATIK.

„În cazul combinației de medicament, perindopril și perindopamid, ne-au spus, în medie, că va fi o scumpire cu 9 lei pe cutie de 30 de pastile. Este mult într-adevăr pentru o rețetă lunară, dar nu este la nivelul de 500-600 de lei.

Aceste lucruri sunt în discuții deocamdată, deci nu este nimic reglementat”, a exemplificat, pentru FANATIK, Președintele Patronatelor Medicilor de Familie.

De ce sunt necesare schimbările în lista medicamentelor compensate. Explicația ministrului Sănătății

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a oferit clarificări privind planurile de modificare a listei medicamentelor compensate. Acesta a pus revizuirea pe seama faptului că listele nu au mai fost actualizate de mai mulți ani.

„Ministerul Sănătăţii, la acest moment, nu are în dezbatere publică şi nu a iniţiat niciun act normativ prin care să se reducă nivelul de compensare al medicamentelor. Da, este necesară revizuirea listelor de medicamente compensate – pentru că nu au mai fost actualizate de ani de zile.

Obiectivul nostru este unul clar: să susţinem accesul pacienţilor la tratamente şi să încurajăm utilizarea medicamentelor generice, care asigură continuitatea tratamentului şi reduc presiunea financiară asupra oamenilor”, a precizat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.