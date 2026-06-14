Sport

Coasta de Fildeș – Ecuador, LIVE VIDEO în grupa E de la CM 2026. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, live fază cu fază

Coasta de Fildeș - Ecuador, duel exotic la CM 2026. Urmărește live text, echipele probabile, statisticile OPTA, clasamentul grupei și toate fazele importante ale partidei.
Mihai Dragomir
14.06.2026 | 20:33
Coasta de Fildes Ecuador LIVE VIDEO in grupa E de la CM 2026 Informatii de ultima ora statistici OPTA live faza cu faza
ULTIMA ORĂ
Coasta de Fildeș - Ecuador, LIVE VIDEO în grupa E de la CM 2026. Echipe probabile, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
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Campionatul Mondial vine cu un nou meci interesant. Coasta de Fildeș va da piept cu Ecuador în cel de-al doilea meci din Grupa E. Partida aduce față în față două naționale exotice, de pe continente diferite. Rămâi pe site pentru toate detaliile importante legate de această partidă, de la echipe, la statistici, scor live, reacții și clasament.

Coasta de Fildeș – Ecuador LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Coasta de Fildeș
Ecuador

Clasament Grupa E

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 Coreea de Sud 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Africa de Sud 1 0 0 1 0 2 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Elveția 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canada 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Bosnia 1 0 1 0 1 1 0 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Scoția 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 Maroc 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Haiti 1 0 0 1 0 1 -1 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 1 1 0 0 4 1 +3 3
2 Australia 1 1 0 0 2 0 +2 3
3 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0
12 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

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Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Nu există comentarii disponibile.

Echipe de start Coasta de Fildeș – Ecuador

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Duel pentru locul 2 în Grupa E

Grupa E de la Campionatul Mondial continuă cu duelul dintre Coasta de Fildeș și Ecuador. Primul meci care s-a jucat în această grupă a fost cel dintre Germania și Curacao. Ecuador a fost țara care șoca întreaga lume la începutul anului printr-un incident violent în timpul unui meci de fotbal, care s-a soldat cu mai multe pierderi omenești. Naționala din America Centrală vrea să câștige acest meci în memoria victimelor, însă are în față un adversar cu un lot în care se regăsesc mai mulți fotbaliști bine cotați. Partida este programată luni, 15 iunie, de la ora 02:00, pe Philadelphia Stadium.

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Cum s-a calificat Coasta de Fildeș la CM 2026

„Elefanții” revin la Campionatul Mondial după două ediții văzute la televizor, ei ratând calificarea în 2018 și 2022. Emerse Fae, cel însărcinat cu șefia pe banca tehnică, a declarat că obiectivul său la competiția din acest an este de a califica echipa în fazele eliminatorii, adică o adevărată premieră pentru Coasta de Fildeș, care nu a izbutit niciodată să treacă de grupe la un turneu final de Cupă Mondială.

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Coasta de Fildeș s-a calificat la CM 2026 câștigând Grupa F a preliminariilor africane (CAF). În noul format de calificare, câștigătoarea fiecărei grupe africane obține direct biletul la Cupa Mondială. Ei și-au asigurat calificarea după o victorie cu 3-0 împotriva naționalei din Kenya în ultimul meci din grupă, terminând pe primul loc înaintea Gabonului. Aceasta este a patra participare a Coastei de Fildeș la un Campionat Mondial, după edițiile din 2006, 2010 și 2014.

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Cum s-a calificat Ecuador la CM 2026

„La Tri” are în prezent cel mai bun lot cu care s-a prezentat vreodată la o Cupă Mondială. Preliminariile au fost un capitol frumos din istoria acestei naționale. Trupa pregătită de Sebastian Beccacece a încheiat calificările din CONMEBOL pe poziția a 2-a, după Argentina, exact ca în 2002. Atunci, Ecuador a participat pentru prima dată la un turneu final de campionat mondial și realiza cea mai bună performanță din istoria țării, depășind faza grupelor.

Cote pariuri Coasta de Fildeș – Ecuador

FANATIK vine în sprijinul dumneavoastră, dacă doriți să luați în considerare acest meci pentru un pariu. La SUPERBET, cota „elefanților” pentru victorie este de 3.75, în timp ce cota victoriei Ecuadorului este de 2.40. O remiză a primit cota de 2.80. Cei care preferă golurile, pot lua în calcul una dintre variantele „peste 2,5 goluri” sau „ambele echipe marchează: Da”, unde cotele sunt 2.90, respectiv 2.27.

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  • 5.75 este cota SUPERBET pentru „sub 0.5 goluri Coasta de Fildeș” în meciul Coasta de Fildeș – Ecuador
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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