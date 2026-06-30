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Coasta de Fildeș – Norvegia, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Coasta de Fildeș - Norvegia, 16-imi CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Mihai Dragomir
30.06.2026 | 16:05
Coasta de Fildes Norvegia LIVE VIDEO in 16imile CM 2026 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
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CM 2026, șaisprezecimi: Coasta de Fildeș - Norvegia, live video. Foto: Colaj FANATIK.
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Coasta de Fildeș – Norvegia, în 16-imile CM 2026, va fi un duel între explozia africană și forța nordică. Va fi foarte interesant de urmărit care dintre cele două naționale va gestiona jocul mai bine sau va ști să profite de momentele oportune. Locurile în ierarhia mondială sunt despărțite de o singură poziție, africanii fiind pe locul 33, în timp ce nordicii pe 31.

Coasta de Fildeș – Norvegia LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Coasta de Fildeș
Norvegia

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe Coasta de Fildeș – Norvegia

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Coasta de Fildeș – Norvegia LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în 16-imi

Coasta de Fildeș a ajuns în șaisprezecimi grație ocupării locului 2 în grupa E, cu 6 puncte, tot atâtea câte a avut și liderul Germania. Victoria cu 2-0 în fața lui Curacao în ultima etapă le-a adus africanilor biletul pentru confruntarea de acum cu Norvegia. Nordicii s-au calificat tot de pe locul 2, dar din grupa I, câștigată de Franța cu 9 puncte fix după ce a răpus Norvegia cu 4-1 în ultimul meci.

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La ce oră se joacă Coasta de Fildeș – Norvegia și cine transmite la TV

Meciul Coasta de Fildeș – Norvegia se dispută pe 30 iunie 2026, de la ora 20:00. În Romania, va fi transmis la tv pe Antena 1. Însă poate fi vizionat și online, prin intermediul platformei AntenaPLAY.

Când și cu cine joacă în optimi

Coasta de Fildeș sau Norvegia va juca în optimi cu una dintre Brazilia sau Japonia. Duelul respectiv va fi găzduit de New York, pe 5 iulie, de la ora 23:00.

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Cote pariuri Coasta de Fildeș – Norvegia

Norvegia pleacă „favorită” în acest meci, având o cotă de 2.07 la victorie. Pentru un succes al Coastei de Fildeș, cota „1 solist” indică 3.65. O remiză în timpul regulamentar a primit cota de 3.50.

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Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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