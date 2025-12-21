“Cobra” Adrian Ilie, la Muntele Athos. Fostul mare fotbalist a însoțit o uriașă personalitate bisericească în pelerinaj

ADVERTISEMENT

Adrian Ilie s-a aflat printre pelerinii care l-au însoțit pe Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, prăznuită după calendarul iulian nerevizuit. Aceasta a avut loc la Schitul românesc Lacu din Sfântul Munte Athos.

Adrian Ilie l-a însoțit pe Preasfințitul Părinte Siluan la Muntele Athos

Potrivit , Preasfințitul Părinte Siluan a fost însoțit în acest pelerinaj de părintele arhimandrit Calinic Covaci, consilier administrativ-bisericesc al Episcopiei Ungariei, aflat pentru prima dată în Sfântul Munte Athos, precum și de mai mulți credincioși mireni.

Prezența lui Adrian Ilie la Muntele Athos nu este deloc întâmplătoare.

„Cu siguranță, vizitele m-au făcut mai bun. M-au transformat într-o persoană mai bună, să nu mai judec oamenii de lângă mine, să nu mai fiu atât de nervos, să nu mă mai implic în anumite lucruri, să îmi aleg cu grijă prietenii.

M-au făcut o persoană mai bună, să fiu mai atent la lucrurile care se întâmplă cu mine, cu fata mea, cu prietenii mei, să ajut cât pot. M-a făcut o persoană mai bună, să mă rog mai mult. O să vedem, fiecare are o speranță”, a afirmat Ilie, care este unul dintre cei mai importanți analiști la FANATIK Superliga.

Cobra a simțit energii speciale la Muntele Sfânt

„Prima mea liturghie la Sfântul Munte… Am intrat la 5 dimineață acolo. Ceva lumânări aprinse, întuneric, ora 5 dimineață, trei sau patru preoți. Sava, Aisie, Irineu, nu era foarță multă lume, nu eram decât noi, trei persoane. Exact cum îmi place mie, dacă ajungi să asculți în liniște.

A început slujba, e o energie atât de puternică, a durat până la 7:10, vedeam lumina prin geam, o licărire de lumină. Se termină slujba și îl întreb pe prietenul meu ‘Slujba a ținut două minute?’, ‘Nu, e 7 ceasul’. Am fost acoperit de o energie atât de puternică, aveam impresia că nici nu atingeam somnul, că plutesc.

Chiar am vorbit cu părintele. Nu simțeam că stau acolo, că e o vrajă frumoasă, feerică, chiar după slujbă seara, ne-am dus la liturghie. Am vorbit cu părintele, am avut curajul să mă apropii de el, să îl întreb de ce mi s-a părut chestia asta atât de ciudată“, a mai spus Adrian Ilie.

250 de monahi români sunt la Muntele Athos

Fostul mare atacant al echipei naționale l-a însoțit pe Episcopul Ungariei, care a slujit alături de aproximativ 70 de monahi români. La slujbe a fost prezent și părintele Gherasim Aghiopavlitul, reprezentantul Mănăstirii „Sfântul Pavel”, cunoscut pentru legătura sa apropiată cu monahii români.

Cele două schituri românești din Sfântul Munte Athos – Lacu și Prodromu – precum și în alte mănăstiri athonite, găzduiesc aproximativ 250 de monahi români, veniți din diferite regiuni ale țării.