Sport

“Cobra” Adrian Ilie, la Muntele Athos. Fostul mare fotbalist a însoțit o uriașă personalitate bisericească în pelerinaj

Adrian Ilie, Analistul FANATIK SUPERLIGA, a mers la Sfântul Munte, de data aceasta într-un pelerinaj special, făcând parte dintr-un alai al unei înalte fețe bisericești
Catalin Oprea
21.12.2025 | 10:26
Cobra Adrian Ilie la Muntele Athos Fostul mare fotbalist a insotit o uriasa personalitate bisericeasca in pelerinaj
SPECIAL FANATIK
Adrian Ilie, la Muntele Athos, alături de înalte fețe bisericești FOTO Episcopia Ungaria
ADVERTISEMENT

Adrian Ilie s-a aflat printre pelerinii care l-au însoțit pe Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, prăznuită după calendarul iulian nerevizuit. Aceasta a avut loc la Schitul românesc Lacu din Sfântul Munte Athos.

Adrian Ilie l-a însoțit pe Preasfințitul Părinte Siluan la Muntele Athos

Potrivit basilica.ro, Preasfințitul Părinte Siluan a fost însoțit în acest pelerinaj de părintele arhimandrit Calinic Covaci, consilier administrativ-bisericesc al Episcopiei Ungariei, aflat pentru prima dată în Sfântul Munte Athos, precum și de mai mulți credincioși mireni.

ADVERTISEMENT

Prezența lui Adrian Ilie la Muntele Athos nu este deloc întâmplătoare. Fostul mare fotbalist a mărturisit, la FANATIK, că merge frecvent la Muntele Athos, iar vizitele acolo și apropierea de credință i-au schimbat viața.

„Cu siguranță, vizitele m-au făcut mai bun. M-au transformat într-o persoană mai bună, să nu mai judec oamenii de lângă mine, să nu mai fiu atât de nervos, să nu mă mai implic în anumite lucruri, să îmi aleg cu grijă prietenii.

ADVERTISEMENT
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din...
Digi24.ro
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO

M-au făcut o persoană mai bună, să fiu mai atent la lucrurile care se întâmplă cu mine, cu fata mea, cu prietenii mei, să ajut cât pot. M-a făcut o persoană mai bună, să mă rog mai mult. O să vedem, fiecare are o speranță”, a afirmat Ilie, care este unul dintre cei mai importanți analiști la FANATIK Superliga.

ADVERTISEMENT
Ce mesaj a primit de la ChatGPT o studentă de 19 ani, cu...
Digisport.ro
Ce mesaj a primit de la ChatGPT o studentă de 19 ani, cu doar o zi înainte să se sinucidă

Cobra a simțit energii speciale la Muntele Sfânt

El a povestit că la prima vizită pe Muntele Athos a simțit energii extrem de mari. „Prima mea liturghie la Sfântul Munte… Am intrat la 5 dimineață acolo. Ceva lumânări aprinse, întuneric, ora 5 dimineață, trei sau patru preoți. Sava, Aisie, Irineu, nu era foarță multă lume, nu eram decât noi, trei persoane. Exact cum îmi place mie, dacă ajungi să asculți în liniște.

A început slujba, e o energie atât de puternică, a durat până la 7:10, vedeam lumina prin geam, o licărire de lumină. Se termină slujba și îl întreb pe prietenul meu ‘Slujba a ținut două minute?’, ‘Nu, e 7 ceasul’. Am fost acoperit de o energie atât de puternică, aveam impresia că nici nu atingeam somnul, că plutesc.

ADVERTISEMENT

Chiar am vorbit cu părintele. Nu simțeam că stau acolo, că e o vrajă frumoasă, feerică, chiar după slujbă seara, ne-am dus la liturghie. Am vorbit cu părintele, am avut curajul să mă apropii de el, să îl întreb de ce mi s-a părut chestia asta atât de ciudată“, a mai spus Adrian Ilie.

250 de monahi români sunt la Muntele Athos

Fostul mare atacant al echipei naționale l-a însoțit pe Episcopul Ungariei, care a slujit alături de aproximativ 70 de monahi români. La slujbe a fost prezent și părintele Gherasim Aghiopavlitul, reprezentantul Mănăstirii „Sfântul Pavel”, cunoscut pentru legătura sa apropiată cu monahii români.

Cele două schituri românești din Sfântul Munte Athos – Lacu și Prodromu – precum și în alte mănăstiri athonite, găzduiesc aproximativ 250 de monahi români, veniți din diferite regiuni ale țării.

Final de aventură pentru Vinicius la Real Madrid!? Brazilianul a fost huiduit pe...
Fanatik
Final de aventură pentru Vinicius la Real Madrid!? Brazilianul a fost huiduit pe Bernabeu și a reacționat pe social media. Xabi Alonso a intervenit!
Rezultate SuperLiga, etapa 21. Ionel Dănciulescu a rămas cu un gust amar după...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 21. Ionel Dănciulescu a rămas cu un gust amar după UTA – Dinamo 2-0. „Toți au jucat slab”
Victor Pițurcă a dat verdictul înainte de FCSB – Rapid: „Are prima șansă”
Fanatik
Victor Pițurcă a dat verdictul înainte de FCSB – Rapid: „Are prima șansă”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gigi Becali s-a dus peste jucătorii de la FCSB și a distrus un...
iamsport.ro
Gigi Becali s-a dus peste jucătorii de la FCSB și a distrus un fotbalist de față cu toți colegii: 'Atât poți! Te rog eu frumos, lasă mingea să intre, nu o mai scoate'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!