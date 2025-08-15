Cocaină de milioane de euro, descoperită într-o autorulotă în Sibiu. Doi cetățeni din Serbia, arestați

Poliția Română a descoperit peste 66 kg de cocaină, în valoare de 3,5 milioane de euro, ascunse într-o autorulotă în județul Sibiu. Doi cetățeni sârbi au fost arestați în urma acestei descoperiri.

Cea mai mare cantitate de droguri de anul acesta, descoperită la Sibiu

Polițiștii antidrog și procurorii DIICOT au făcut o descoperire de proporții în județul Sibiu. Peste 66 de , cu o valoare estimată de 3,5 milioane de euro pe piața neagră, au fost găsite ascunse într-o autorulotă folosită pentru transportul drogurilor către Europa de Vest. Potrivit Poliției Române, aceasta este cea mai mare cantitate de droguri găsită în România în 2025.

În urma operațiunii, doi cetățeni sârbi, un bărbat și o femeie, au fost reținuți și ulterior arestați. Autoritățile au stabilit că suspecții foloseau ruta balcanică, tranzitând România pentru a transporta drogurile prin intermediul autorulotelor.

Doi cetățeni sârbi au fost arestați

Vehiculul a fost localizat în Sibiu, iar la controlul făcut de oamenii legii a dus la găsirea a 264 de pachete cu cocaină, ascunse sub somiera patului din interior. De asemenea, polițiștii au mai găsit și ridicat sume de bani, respectiv 2.500 de euro și 200 de dolari, dar și patru telefoane mobile.

Potrivit oamenilor legii, autorulota intrase în țară prin punctul de trecere Giurgiu, venind din Bulgaria. Pe 13 august, cei doi suspecți au fost reținuți, iar a doua zi, judecătorii din cadrul Tribunalului București au decis să îi aresteze preventiv.

Cea mai mare captură de cocaină din istoria Bulgariei

Prin aceeași situație au trecut și autoritățile din Bulgaria, însă cantitatea de droguri descoperită recent în țara vecină este șocantă. au fost descoperite la punctul de trecere a frontierei Kapitan Andreevo, fiind cea mai mare captură de acest tip din istoria Bulgariei. Drogurile se aflau într-un autovehicul înmatriculat în Belgia, la bordul căruia călătorea un diplomat din Republica Congo, activ la Bruxelles.

Potrivit autorităților, captura a fost realizată pe 18 iulie, la intrarea dinspre Turcia, iar substanțele interzise erau ambalate în cinci valize ascunse în mașină. În urma operațiunii, trei persoane au fost arestate: o femeie din Belgia, un cetățean bulgar aflat la volan și diplomatul congolez.