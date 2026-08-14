Cocaină de peste 17 milioane de euro transportată în pachete cu fața lui Erling Haaland

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Imaginea lui Erling Haaland (26 de ani) a fost folosită de câțiva traficanți de droguri din Ecuador pentru a transporta nu mai puțin de 469 de kilograme de cocaină. Concret, substanța respectivă a fost ascunsă în pachete cu fața starului norvegian de la Manchester City pe ele, alături de o minge de fotbal și de trofeul Cupei Mondiale.

Cum a fost folosită imaginea lui Erling Haaland de către traficanții de cocaină din Ecuador

Se pare că este vorba despre o strategie obișnuită adoptată de dealerii de cocaină din zona respectivă. Mai exact, ei folosesc în această manieră fotografii cu personalități de nivel internațional, din domenii diverse, pentru a nu da de bănuit că în pachetele respective s-ar afla substanțe interzise.

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Ecuadorul reprezintă una dintre cele mai importante țări de tranzit pentru cocaină din America de Sud și implicit o rută folosită frecvent pentru transportul drogurilor către Europa și Statele Unite ale Americii în principal. Din primele informații, se pare că „marfa” respectivă ar avea o valoare totală de peste 17 milioane de euro, la cum arată în prezent „piața” europeană din această perspectivă.

În mod evident, Erling Haaland nu are absolut nimic de a face cu această chestiune. Iar imaginea lui doar a fost folosită de către traficanți pentru ca ei să „poată” fenta autoritățile ecuadoriene și astfel să poată scoată cocaina din țară, pentru ca ulterior bineînțeles să o trimită către diferite destinații.

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🚨🇪🇨 WILD: Ecuadorian authorities have seized 469kg (1,034 lbs) of cocaine, with Erling Haaland’s face printed on the packages. The shipment is reportedly worth over €17 million on the European market. 😳 Authorities say drug traffickers sometimes use images of famous figures… — Speedline (@speedlne)

Erling Haaland a împlinit recent vârsta de 26 de ani

a avut în această vară prestații excelente alături de naționala Norvegiei la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Recent, atacantul de la Manchester City a împlinit vârsta de 26 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere