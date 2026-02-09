Cod de vreme severă în România! Vânt puternic, ger și viscol în mai multe zone din țară. Ziua în care se întorc temperaturile pozitive

ADVERTISEMENT

Alertă meteo de ultimă oră! Meteorologii anunță o răcire bruscă a vremii, cu temperaturi de până la 9 grade sub normal și ger puternic în mai multe județe din țară.

România intră, din nou, într-un episod de iarnă severă

Vremea se schimbă radical în România. Experții ANM, contactați de FANATIK, trag un semnal de alarmă. Un nou val de frig sever pune stăpânire pe aproape toată țara, cu temperaturi mult sub normalul perioadei și episoade de ger năprasnic în mai multe regiuni.

„Ne așteptăm la o răcire a vremii în aproape toată țara, comparativ cu ziua de duminică. Temperaturi deosebit de scăzute vor fi în zona Moldovei, toate județele din zona Moldovei, dar și în cele din estul Transilvaniei, Harghita și Covasna. Aici ne așteptăm ca maximele să fie cu 6-9 grade mai mici decât normalele datei, adică să fie cuprinse între minus 7 și minus 3.

Tot în aceste zone, la noapte, va fi ger. Estimăm minime cuprinse între minus 14 și minus 10. Motiv pentru care aceste zone se află până mâine dimineață sub cod galben pentru temperaturi deosebit de scăzute și ger. În noaptea următoare, temperaturi în general negative, sub 0 grade, vor fi în mare parte din țară”, a declarat, pentru FANATIK, meteorologul de serviciu, Mihai Timu.

Precipitații abundente sub formă de ploi slabe și ninsoare

Pe lângă scăderea accentuată a temperaturilor, tabloul meteo este completat și de apariția precipitațiilor, care vor afecta mai multe zone ale țării. Specialiștii ANM indică o evoluție treptată a fenomenelor, cu ploi slabe ce vor face trecerea către lapoviță și ninsoare, urmate de episoade de ninsoare în anumite regiuni.

„În ceea ce privește precipitațiile, de astăzi vor fi în general slabe cantitativ, în deosebit în centru și sudul teritoriului, care se transformă apoi în lapoviță și ninsoare. După care la noapte, precipitații predominant sub formă din ninsoare, le așteptăm mai ales în partea de sud-vest, în Banat și Oltenia”, a completat reprezentantul ANM.

Vântul amplifică disconfortul și reduce vizibilitatea

În paralel cu ninsorile anunțate, condițiile meteo se înrăutățesc și din cauza intensificărilor de vânt, care vor accentua disconfortul termic și vor crea probleme de vizibilitate în anumite zone. Meteorologii avertizează că , în special în vestul și sud-vestul țării.

„Mai avem un cod galben de vânt, care va intra în vigoare din această după amiază de la ora 15:00 până mâine seara la ora 20:00, ce vizează județul Caraș-Severin, unde vom avea viteze ale vântului în general de 50-70 km la oră, viscolind temporar ninsoarea.

Și în extremitatea vestică a Carpaților Meridional vor fi rafalele care vor depăși 70-90 km la oră, cu viscol și vizibilitate redusă. Vânt de 40-50 km la oră local va fi și în partea de sud și de est, pe alocuri și în centrul teritoriului, ceea ce va spori senzația de rece”, a mai precizat meteorologul Timu, pentru FANATIK.

Vremea se încălzește și va avea valori mai blânde spre finalul săptămânii

După primele două zile din săptămână, prognoza indică o schimbare treptată de trend. Potrivit , pe măsură ce zilele următoare avansează, valorile termice vor intra pe un parcurs ascendent, iar frigul va pierde din intensitate în cea mai mare parte a țării.

„După acest episod, adică după ziua de marți, până la finalul acestei săptămâni, ne așteptăm ca temperaturile să crească treptat de la o zi la alta. Astfel, vom avea un regim termic mai blând la jumătatea săptămânii, până spre finalul weekend-ului, cu maxime care vor depăși în multe zone din țară 10 grade.

O să vedem că încet-încet scăpăm de valorile negative, chiar și pe timpul nopților”, a adăugat specialistul în meteorologie.

Capitala, sub influența frigului în prima parte a săptămânii

În ceea ce privește Capitala, , cel puțin în prima parte a intervalului. Mihai Timu explică faptul că vremea va rămâne rece, cu valori apropiate de pragul înghețului și episoade trecătoare de ninsoare, înainte ca temperaturile să înceapă să urce spre finalul săptămânii.

„O vreme rece avem în Capital. Astăzi și mâine vom avea maxime în jurul a 0-1 grad. De asemenea, noaptea care urmează va aduce temperaturi mai scăzute decât în nopțile anterioare, o minimă de minus 6-4 grade. Trecător o să mai ningă slab la începutul acestei zile și din nou mâine noapte.

După care, procesul de încălzire se va resimți și în capitală, mai ales după jumătatea săptămânii. Sunt șanse și aici să depășim la amiază 10 grade și încet-încet și pe noapte temperaturile să nu mai scadă sub 0 grade Celsius”, a mai menționat, pentru FANATIK, Mihai Timu.

Semnale pentru intervalul 16-17 februarie

Reporterul FANATIK a vrut să afle dacă există posibilitatea revenirii temperaturilor negative și săptămâna viitoare: „Deocamdată scenariul din această săptămână este acesta că primele două zile avem parte de acest puseu de iarnă, după care revenim cu temperaturile la normal sau chiar peste.

Însă, într-adevăr, e un semnal că ar mai scădea un pic temperaturile la începutul săptămânii viitoare. Este posibil să coboare un pic o masă de aer mai rece la nivelul Europei”, spune, în finalul discuției, meteorologul de serviciu de la ANM.