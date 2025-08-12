Cod galben de caniculă în jumătate din țară, anunță meteorologii. Ce surprize rezervă vremea în următoarele două săptămâni

Cod galben de caniculă emis de ANM în jumătate din țară. Meteorologii anunță temperaturi de peste 35 de grade Celsius și un disconfort termic accentuat.

ADVERTISEMENT

Cod galben de caniculă în jumătate din țară

emisă de meteorologii este valabilă miercuri, în intervalul 12:00 – 21:00, în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei.

„Miercuri (13 august) în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi”, anunţă meteorologii.

ADVERTISEMENT

Potrivit specialiștilor, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 36 de grade, aceste valori fiind apropiate de cele normale pentru perioada în car ne aflăm, mai ales în regiunile estice și sud-estice. În celelalte zone, mai ales în cele din vest, temperaturile vor fi mai ridicate.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în zonele montane.

ADVERTISEMENT

Cum se schimbă vremea în următoarele două săptămâni

În ceea ce privește vremea în următoarele zile, meteorologii anunță că vremea se va răci. Începând cu 17 august, gradele din termometre vor scădea, fiind așteptate inclusiv ploi.

ADVERTISEMENT

În Moldova, media maximelor va 27 de grade, apoi va crește până spre 32 de grade. După 17 august, media maximelor va fi de 28 de grade. Temperaturile minime se vor situa în jurul valorii de 19 grade la începutul intervalului, apoi vor scădea până spre 13…14 grade în noaptea de 12 august. Vor crește până spre valori de 16 grade în noaptea de 18 august, urmând ca aceste temperaturi să se mențină până spre sfârșitul intervalului. Posibilitatea de apariție a precipitațiilor va crește în a doua săptămână de prognoză.

ADVERTISEMENT

În zona Dobrogei, media maximelor va fi de 32 de grade, apoi va scădea până spre valori în jurul a 29 de grade în ziua de 12 august. Până spre sfârșitul intervalului, media maximelor va fi între 30…32 de grade. Minimele se vor situa în jurul a 20 de grade Celsius, apoi vor scădea, fiind, însă, variabile de la o zi la alta. Posibilitatea ploilor este redusă în acest interval prognozat.

Vremea se va răci simțitor în toată țara

Muntenia se va topi în următoarele zile, când vor fi circa 35 de grade, în medie. Din 12 august se va răci, temperaturile coborând spre 31…32 de grade. Variațiile vor fi des întâlnite în acest interval, iar minimele nu vor depăși 19…20 de grade, scăzând până la 16 în noaptea de 17 august și urmând intervalul de 17…18 grade până la finalul intervalului. Posibilitatea ploilor este, și aici, redusă.

Și în Oltenia va fi caniculă, temperaturile putând depăși 40 de grade Celsius. Din noaptea de 12 august, , urmând ca acestea să ajungă la 33…32 de grade. Media, până la finalul intervalului de prognoză, va fi de 34…35 de grade. Și în Maramureș se menține vremea caldă, însă din 16 august temperaturile medii nu vor mai depăși 30 de grade. Minimele vor scădea până la 13…14 grade, fiind posibile ploi în a doua săptămână de prognoză.

În zona Transilvaniei variațiile vor fi simțitoare de la o zi la alta, maximele urmând să se încadreze între 29 și 33 de grade. După 17 august vremea se răcește, astfel că nu se vor mai depăși 28 de grade. După 13 august, minimele vor coborî până spre 16 grade, menținându-se scăzute, între 13…14 grade, până la finalul intervalului.

În Banat și Crișana se menține vremea caldă, de peste 33 de grade, însă după 17 august se produce răcirea. Temperaturile minime se vor situa, în medie, în jurul valorii de 19 grade la începutul intervalului, vor scădea până spre 15 grade în noaptea de 12 august, apoi vor crește spre valori în jurul a 18 grade în noaptea de 14 august.