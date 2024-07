Cod galben de caniculă în mai multe județe din România. ANM anunță temperaturi de 37 de grade Celsius

Conform specialiștilor ANM, codul galben de caniculă e valabil până luni, 29 iulie, inclusiv. Sunt vizate fenomene meteo de caniculă și ”disconfort termic accentuat”. Mesajul ANM poate fi actualizat în funcție de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice. Românii trebuie să se aștepte, așadar, la caniculă și în alte zone din țară.

Cod galben de caniculă în mai multe județe din România

”În Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei se vor înregistra temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această dată, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34…37 de grade, mai ridicate luni (29 iulie) în sudul Olteniei”, au transmis specialiștii

ADVERTISEMENT

De asemenea, meteorologii anunță că va exista caniculă și disconfort termic accentuat și în alte zone din țară. ” vor fi duminică (28 iulie) și în Banat, Crișana, estul Munteniei, în Moldova și pe alocuri în Transilvania, unde se vor înregistra maxime de 35…36 de grade, dar luni (29 iulie), în aceste regiuni, valorile termice nu vor mai depăși 32…33 de grade”, mai arată meteorologii.

Directorul ANM după furtunile care au măturat țara noastră în ultima perioadă. Specialistul ANM anunța că până spre finele lunii iulie în multe zone din țară vor exista temperaturi chiar și de 35 de grade Celsius. Desigur, nu vorbim de maximele de 42 de grade săptămâna trecută, însă tot caniculă va fi.

ADVERTISEMENT

Elena Mateescu îi sfătuiește, așadar, pe români să rămână în casă. ”Săptămâna aceasta va debuta prin noi valori de temperaturi ce vor caracteriza o vreme călduroasă, caniculară în partea de sud și sud-est a țării, acolo unde pentru astăzi și mâine atenționarea de Cod galben rămâne valabilă”, a declarat Elena Mateescu, în direct la Antena 3.

Elena Mateescu anunță temperaturi foarte ridicate în acest weekend

”Dacă săptămâna va debuta cu aceste valori în special în partea de sud și sud-est, mijlocul săptămânii, mai ales zilele de joi și vineri, vor aduce o scădere în ceea ce privește regimul de temperaturi.

ADVERTISEMENT

Acestea nu mai depășesc valori de 28, 30 de grade, posibil în sudul extrem, și nu în ultimul rând fenomenele de instabilitate atmosferică vor fi din nou de interes, vom vorbi de averse torențiale, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie și local cantități de precipitații care pot depăși 20-30 l/mp, izolat 40-50 l/mp”, a completat directorul general ANM.

Elena Mateescu a subliniat că luna iulie va fi cu siguranță cea mai caldă din istoria României. ”Weekendul va veni din nou cu temperaturi în creștere, chiar și săptămâna viitoare. Până la finalul lunii lui cuptor, este posibil din nou să consemnăm în vest, în sud valori de 35 de grade Celsius, ceea ce va face cu siguranță ca luna iulie din acest an să rămână în clasamentul celor mai călduroase luni din istoria măsurătorilor meteorologice, având în vedere deja abaterea termică pozitivă de 4,4 grade Celsius la acest moment, depășind recordul înregistrat în iulie 2012, cu 3,5”, a explicat Elena Mateescu.

ADVERTISEMENT

Specialiștii și meteorologii avertizau în urmă cu mai multe luni că Oltenia se va transforma în deșert în următoarea sută de ani, dacă defrișarea pădurilor va continua. Desigur, un cuvânt greu de spus îl are și încălzirea globală, cauzată tot de om. Mometan, ”Sahara Olteniei” are deja 100.000 de hectare și se va extinde de la an la an.