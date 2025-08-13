News

Cod galben de caniculă în România miercuri și joi, anunță ANM. Ce județe vor fi afectate 

Andreea Stanaringa
13.08.2025 | 11:57
Cod galben de caniculă miercuri și joi. Sursa foto: Unsplash/Colaj Fanatik

Meteorologii de la ANM au emis un cod galben de caniculă valabil pentru miercuri și joi, 13 și 14 august. Mai multe județe din România vor fi afectate de temperaturile ridicate și disconfortul termic.

ANM anunță cod galben de caniculă miercuri și joi

Potrivit Codului galben emis de ANM, sunt afectate zonele Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei miercuri, 13 august, în intervalul orar 12 – 21. În următoarele ore, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, dar și disconfort termic accentuat.

Indicele temperatură-umezeală ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile din județele afectate vor ajunge chiar și la 36 de grade Celsius.

“Miercuri (13 august) în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice”, au transmis meteorologii de la ANM.

Harta cod galben miercuri ANM
Cod galben de caniculă miercuri. Sursa foto: ANM

Cum vor fi temperaturile joi

Meteorologii au emis un Cod galben de caniculă și pentru joi, 14 august. Acesta va fi valabil în intervalul 12 – 21, în Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori vor fi în regiunile vestice. În plus, vor mai fi perioade de caniculă și disconfort termic accentuat până la finalul săptămânii.

“Joi (14 august) în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în vestul și sudul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice. Notă: până spre sfârșitul săptămânii va mai fi caniculă și disconfort termic ridicat, mai ales în regiunile vestice și sud-vestice”, anunță ANM.

Harta cod galben joi ANM
Cod galben de caniculă pentru joi, 14 august. Sursa foto: ANM
Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
