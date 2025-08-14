Cod galben de caniculă în ziua de Sfânta Maria, în peste jumătate din ţară. Nici Bucureştiul nu scapă de valul de căldură

Canicula continuă să se manifeste în peste jumătate din țară, ANM emiţând joi două atenţionări cod galben sub incidenţa căruia va intra vineri inclusiv municipiul Bucureşti.

Cod galben de caniculă în Bucureşti, de Sfânta Maria

Prima atenţionare a meteorologilor se referă la ziua de joi, când va fi întreaga jumătate de vest a ţării. Potrivit ANM, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat în Maramureş, Crişana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum şi în vestul şi sudul Olteniei, cu valori ce vor ajunge la 37 de grade Celsius.

Vineri, de Sfânta Maria, canicula se va extinde spre estul ţării, urmând să cuprindă inclusiv Bucureştiul şi judeţul Ilfov.

„Vremea va deveni caniculară, condiții în care disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade”, anunţă meteorologii în prognoza specială pentru Capitală.

Caniculă cel puţin până la sfârşitul săptămânii

Sâmbătă, canicula şi disconfortul termic ridicat vor persista în vestul, sud-vestul şi local în centrul ţării, mai avertizează meteorologii.

De altfel, , anunţa într-o intervenţie televizată că vremea caniculară va persista cel puţin până la finalul acestei săptămâni, cu mici variații de la o zi la alta.

De altfel, întreaga Europă se află sub un val de caniculă, cu recorduri de temperatură doborâte la mai multe staţii meteorologice. Astfel în Franţa, miercuri a fost a patra zi la rând cu temperaturi de peste 42 de grade Celsius, iar în capitala Albaniei s-a înregistrat un record al temperaturilor nocturne, locuitorii având parte de 28 de grade. La începutul acestei săptămâni, în Spania, la Badajoz, s-au înregistrat 45,5 grade.