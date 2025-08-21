Cod galben de caniculă joi și vineri, anunță ANM. Harta zonelor în care temperaturile vor ajunge până la 38 de grade

ANM anunță cod galben de caniculă, valabil pentru joi și vineri în mai multe județe din România. În anumite zone, temperaturile vor ajunge chiar și până la 38 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat.

ANM anunță cod galben de caniculă joi și vineri

Ziua de 21 august vine cu în mai multe zone din țară. În intervalul 12.00 – 21.00, Administrația Națională de Meteorologie anunță cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat. Sunt vizate următoarele zone: Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, sud-vestul Dobrogei.

Se vor afla, joi, sub cod galben de caniculă județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Ilfov și București.

Meteorologii anunță, în zonele vizate, temperaturi cuprinse între 35 și 37 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind în regiunile sud-vestice. Totodată, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

“Joi (21 august) în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice.

Notă: în a doua parte a nopții de joi spre vineri, în vest și nord-vest, iar vineri în majoritatea regiunilor vor fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică.”, anunță meteorologii de la .

Temperaturi mari și în Moldova și Dobrogea

Meteorologii au emis, de asemenea, și pentru sudul, centrul și estul Munteniei, precum și pentru sud-estul Moldovei și sud-vestul Dobrogei. Avertizarea este valabilă vineri, 22 august, în intervalul orar 12.00 – 21.00. Vor fi afectate județele Galați, Brăila, Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Ilfov, dar și Bucureștiul.

Astfel, vineri, în zonele menționate, se anunță caniculă și disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va ajunge la pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade Celsius.

“Vineri (22 august) în sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade.”, este mesajul emis de ANM.