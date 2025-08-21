News

Cod galben de caniculă joi și vineri, anunță ANM. Harta zonelor în care temperaturile vor ajunge până la 38 de grade

Un cod galben de caniculă, valabil joi și vineri, a fost emis de ANM. Află care sunt zonele afectate de valul de căldură
Andreea Stanaringa
21.08.2025 | 11:35
Cod galben de canicula joi si vineri anunta ANM Harta zonelor in care temperaturile vor ajunge pana la 38 de grade
ANM anunță cod galben de caniculă joi și vineri. Sursa foto: Freepik/Colaj Fanatik

ANM anunță cod galben de caniculă, valabil pentru joi și vineri în mai multe județe din România. În anumite zone, temperaturile vor ajunge chiar și până la 38 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat.

ADVERTISEMENT

ANM anunță cod galben de caniculă joi și vineri

Ziua de 21 august vine cu un val de căldură în mai multe zone din țară. În intervalul 12.00 – 21.00, Administrația Națională de Meteorologie anunță cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat. Sunt vizate următoarele zone: Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, sud-vestul Dobrogei.

Se vor afla, joi, sub cod galben de caniculă județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Ilfov și București.

ADVERTISEMENT

Meteorologii anunță, în zonele vizate, temperaturi cuprinse între 35 și 37 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind în regiunile sud-vestice. Totodată, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

“Joi (21 august) în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice.

ADVERTISEMENT
Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau foarte...
Digi24.ro
Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau foarte mult, au zis că nu stau unul fără altul”

Notă: în a doua parte a nopții de joi spre vineri, în vest și nord-vest, iar vineri în majoritatea regiunilor vor fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică.”, anunță meteorologii de la ANM.

ADVERTISEMENT
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i...
Digisport.ro
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i dea un cap în gură unui agent de pază
Harta cod galben caniculă
Cod galben de caniculă pentru 21 august. Sursa foto: ANM

Temperaturi mari și în Moldova și Dobrogea

Meteorologii au emis, de asemenea, un cod galben de caniculă și pentru sudul, centrul și estul Munteniei, precum și pentru sud-estul Moldovei și sud-vestul Dobrogei. Avertizarea este valabilă vineri, 22 august, în intervalul orar 12.00 – 21.00. Vor fi afectate județele Galați, Brăila, Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Ilfov, dar și Bucureștiul.

Astfel, vineri, în zonele menționate, se anunță caniculă și disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va ajunge la pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade Celsius.

ADVERTISEMENT

“Vineri (22 august) în sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade.”, este mesajul emis de ANM.

Harta cod galben caniculă
Cod galben de caniculă vineri, 22 august. Sursa foto: ANM
Vlad Pascu, condamnat la 10 ani de închisoare. Decizia judecătorilor este definitivă. Update
Fanatik
Vlad Pascu, condamnat la 10 ani de închisoare. Decizia judecătorilor este definitivă. Update
Momentul împușcăturilor care au creat haos în Centrul Vechi: cetățeanul turc trage șase...
Fanatik
Momentul împușcăturilor care au creat haos în Centrul Vechi: cetățeanul turc trage șase focuri de armă apoi fuge. Atacul ar fi fost comandat. Video
Percheziții în Mureș. Mascații, în căutarea tabletelor din programul „Școala de acasă”
Fanatik
Percheziții în Mureș. Mascații, în căutarea tabletelor din programul „Școala de acasă”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Andreea Stanaringa
Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
Parteneri
Un controversat politician îl acuză pe patronul FCSB: 'Gigi Becali, jură-te că n-ai...
iamsport.ro
Un controversat politician îl acuză pe patronul FCSB: 'Gigi Becali, jură-te că n-ai trăit cu Tania Budi!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!