Cod galben în amor. Cum se trezea Ioana Ginghină cu soțul ei, după o noapte cu ninsoare: ”La 6 dimineața era la mine”. Exclusiv

Deși codul galben de ninsori s-a prelungit, conform ANM, Ioana Ginghină nu-și face griji în ceea ce privește deszăpezirea, asta pentru că are un soț de nădejde.

Încă de când primii fulgi s-au așternut, Cristi Pitulice s-a îmbrăcat corespunzător și a ieșit la zăpadă. A curățat mașina Ioanei, pentru a putea pleca la drum, dar și curtea.

Ioana Ginghină, mândră de soț. Ce face bărbatul, de dragul ei, în această perioadă cu ninsori abundente?

Luni a nins toată ziua, așa că soțul actriței a dat la zăpadă încontinuu, după cum a mărturisit Ioana pentru FANATIK.

Totuși, Ioana Ginghină și-a anulat programul pentru ziua de luni. Nu din cauza zăpezii, căci soțul a avut grijă să-i curețe mașina ca ea să poată pleca la timp. Ci mai degrabă din cauza aglomerației care s-a format din cauza vremii instabile.

“Cristi, normal, a dat toată ziua la zăpadă, cum se mai așeza puțin, cum ieșea la treabă. Pot spune că azi (luni – n.r. ) am avut noroc că e luni și lunea e pentru răsfăț. Așa că singurul drum pe care îl aveam era la clinica dnei Dr Daniela Diveică, unde aveam programare. Am ieșit cu mașina pe centura însă acolo m-am blocat de aglomerație. După ce am stat 20 de minute în același loc, am făcut cale întoarsă și am anulat programarea.

Marți însă începe ultima săptămână înaintea premierei de la Teatrul Ion Creangă – Pasărea albastră, așa că va trebui să plec cu o oră mai devreme decât de obicei”, a declarat actrița, pentru FANATIK.

de obicei, dar mai ales în aceste situații când nu o lasă să stea în frig să deszăpezească mașina pentru a putea pleca. Ea își amintește și momentele de la începutul relației lor când bărbatul, de dragul ei, se trezea cu noaptea în cap ca să îi curețe mașina, atunci când ningea peste noapte.

El locuia în București, ea la aceeași casă din județul Ilfov. Deși avea de făcut câțiva kilometri buni, Cristi se trezea cu noaptea în cap ca la 6 dimineața să fie în poarta casei Ioanei. Îi deszăpezea mașina, după care pleca înapoi spre București.

“Cristi, când ne-am cunoscut și nu locuiam împreună, el stătea în București, la 6 dimineața, dacă ningea noaptea, era la mine să-mi deszăpezească mașina (zâmbește – n.r. ) “, ne-a mai spus Ioana Ginghină.

Care este prognoza meteo pentru București și Ilfov?

, potrivit ANM, iar în Capitală se va depune un nou strat de zăpadă. Vremea se va menține rece în perioada 17 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00, cu temperaturi de -4, -3 grade. Va continua să ningă moderat cantitativ.

“Se va depune strat nou de zăpadă cu grosimi în general de 10… 15 cm, astfel încât până la finalul intervalului, stratul total de zăpadă va avea grosimi variabile în general de 30… 40 cm. Se va forma ghețuș. Vântul va sufla slab și moderat”, arată prognoza ANM pentru Capitală.