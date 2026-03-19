Cod galben și avertizare nowcasting! Vânt intens și ninsoare la munte în weekend, prognoza ANM până la sfârșitul lunii

Meteorologii ANM au emis cod galben și nu exclud o avertizare nowcasting pentru mai multe zone din țară, avertizând că vântul va intensifica disconfortul, iar la munte sunt prognozate ninsori. Fenomenele meteo vor afecta mai ales regiunile estice și sud-estice, iar evoluția lor poate fi rapidă, cu rafale deosebit de puternice, potrivit informațiilor actualizate pentru weekend și până la finalul lunii martie.

ANM emite cod galben în mai multe zone din țară. Prognova până la sfârșitul lunii

Alertă meteo de ultim moment! Vântul se intensifică în mai multe regiuni din țară, iar meteorologii avertizează că urmează rafale puternice, în special în est și sud-est. Administrația Națională de Meteorologie a emis informări și atenționări de tip cod galben, valabile până vineri seara. Pentru a afla toate detaliile și evoluția fenomenelor, FANATIK a solicitat informații suplimentare de la ANM. Meteorologii confirmă că episoadele de vânt vor afecta mai multe zone ale țării și pot crea disconfort, mai ales în zonele deschise și la altitudini mari.

„Administrația Națională de Meteorologie a emis mesaje de informare și atenționare meteorologică de tip cod galben. Astfel, în intervalul 19 martie, ora 10:00 – 20 martie, ora 20:00, revine în vigoare o informare meteorologică ce vizează intensificarea vântului.În intervalul menționat, vântul va avea intensificări temporare pe parcursul zilei de joi, 19 martie, în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și al Olteniei. Iar vineri, 20 martie, cu precădere în regiunile estice și sud-estice. Se vor înregistra viteze în general de 40–45 km/h. În zona montană înaltă, rafalele vor fi de 60–80 km/h”, ne-a precizat meteorologul de serviciua, Adrian Boariu.

Vântul se intensifică periculos în mai multe regiuni. ANM nu exclude avertizări nowcasting

Potrivit meteorologilor, cele mai puternice intensificări ale vântului sunt așteptate în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, unde vitezele vor crește semnificativ, iar la munte rafalele vor fi și mai violente. ă că situația poate evolua rapid, motiv pentru care nu este exclusă emiterea unor avertizări imediate, în funcție de intensitatea fenomenelor.

„În intervalul menționat, în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, vântul va avea intensificări cu viteze de 50–65 km/h. În Carpații de Curbură, rafalele vor fi de 70–80 km/h. În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, Administrația Națională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj, inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate, de tip nowcasting”, a mai completat meteorologul, pentru FANATIK.

Weekend cu ninsoare la munte și ploi izolate în restul țării

De asemenea, pe site-ul ANM se găsește . Datele relevă că, în intervalul 20 martie, ora 08:00 – 21 martie, ora 08:00, temperaturile se vor menține în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil în vestul țării, în timp ce în restul regiunilor vor predomina înnorările. Vor apărea temporar precipitații slabe, în special ploi, pe arii restrânse în Moldova și în estul Transilvaniei. În Oltenia, Muntenia și Dobrogea, ploile vor fi izolate. La munte, în Carpații Orientali și pe alocuri în Carpații Meridionali, sunt așteptate mai ales ninsori, în general slabe cantitativ. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări temporare în sudul și centrul Moldovei, în Dobrogea și în estul Munteniei, precum și local la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 7 și 13 grade, iar minimele între -4 și -2 grade în zonele depresionare și până la 5–6 grade pe litoral. Izolat, se va produce brumă.

Pentru intervalul 21 martie, ora 08:00 – 22 martie, ora 08:00, vor crește ușor în sudul țării, în timp ce în rest vor rămâne apropiate de cele din ziua precedentă. Cerul va avea înnorări temporare, iar mai ales pe timpul nopții sunt așteptate ploi slabe în Dobrogea, local în Muntenia și Moldova și izolat în celelalte regiuni. În estul Transilvaniei vor fi, trecător, precipitații mixte, iar la munte vor predomina lapovița și ninsoarea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în jumătatea estică a teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade, iar cele minime între -4 și 6 grade. Izolat, se va forma brumă.

Cum va fi vremea până la sfârșitul lunii martie

În intervalul 22 martie, ora 08:00 – 23 martie, ora 08:00, ANM anunță o ușoară scădere a temperaturilor în sudul țării, în timp ce în rest acestea vor fi comparabile cu cele din ziua anterioară. Cerul va avea înnorări, iar ploile slabe vor fi prezente în sud și local în est, centru și sud-vest. La munte se vor semnala precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale pe parcursul zilei în regiunile estice și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime vor varia între 7 și 15 grade, iar cele minime între -3 și 5 grade. Izolat, va apărea brumă.

În ceea ce privește perioada 23 – 26 martie, ANM estimează că temperaturile vor rămâne apropiate de cele normale pentru această perioadă. Totuși, în vestul și nord-vestul țării, valorile se vor menține peste mediile multianuale în primele două zile. Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată la început în jumătatea de sud-est a teritoriului, urmând ca ulterior să apară local în majoritatea regiunilor.

Ce temperaturi și condiții meteo ne așteaptă la București

Meteorologii ANM au oferit, pentru FANATIK, și prognoza pentru București, unde în următoarele zile vremea va rămâne relativ liniștită. Conform specialiștilor, în capitală nu sunt așteptate fenomene meteorologice semnificative, iar valorile termice se vor menține apropiate de cele normale pentru această perioadă a anului. „La București nu sunt prognozate fenomene semnificative. În următoarele zile, valorile termice vor fi apropiate de cele normale, cerul va fi temporar noros și sunt posibile ploi slabe, trecătoare. Vântul va sufla în general moderat”, a spus Boariu despre prognoza meteo din capitală.

Prognoza meteo pentru Capitală, la final de săptămână

În ceea ce privește weekendul, ANM anunță pentru București că regimul termic în intervalul 20 martie, ora 08:00 – 21 martie, ora 08:00 va fi apropiat de valorile normale pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, iar pe alocuri sunt posibile ploi slabe și trecătoare. Vântul va sufla în general moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar minima între 1 și 3 grade. În ziua următoare, 21 martie, cerul va avea înnorări, iar spre sfârșitul intervalului vor apărea condiții de ploaie. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei, iar valorile termice vor urca până la 13–14 grade ziua și 3–4 grade noaptea.

Pe 22 martie, temperaturile diurne vor scădea ușor, iar cerul va fi mai mult noros, cu ploi slabe temporare. Vântul va sufla slab și moderat, iar maximele vor fi de 8–10 grade, iar minimele între 4 și 5 grade. Tendința pentru intervalul 23 – 26 martie arată o ușoară creștere a valorilor termice, care se vor menține apropiate de cele normale pentru această perioadă. Temporar, vor fi posibile ploi, conform prognozei ANM.