Cod roșu de alertă teroristă în Transnistria. Mai mulți locuitori filmați când părăsesc regiunea. Reacția Chișinăului. Video

Situație tot mai tensionată în Transnistria, regiunea separatistă din Republica Moldova. În urma exploziilor din ultimele ore, autoritățile locale au luat măsuri severe.

Marți, 26 aprilie, în a fost instituit cod roşu de alertă teroristă. Acesta va fi valabil timp de 15 zile, scrie publicația rusă , care preia o declaraţie a liderului separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski.

Oficialul local a convocat Consiliul Suprem de Securitate al regiunii, în cadrul căruia a calificat drept ”atentate teroriste” atacurile asupra sediului Serviciului de Securitate de la Tiraspol, unităţii militare din satul Parcani şi a celor două turnuri de comunicare din localitatea Maiak, raionul Grigoriopol.

Sursa citată mai scrie că Krasnoselski pregăteşte semnarea unui decret prin care vor fi sporite măsurile de securitate în Transnistria.

Astfel, se vor instala puncte de control la intrarea în oraşele din regiunea transnistreană. Toate mașinile vor fi oprite şi verificate aleatoriu pe timp de zi, iar pe timp de noapte măsurile de control îi vor afecta pe toţi cei care intră în localităţi. De asemenea, şcolile şi universităţile din oraşele transnistrene vor încheia anul de învăţământ în regim online.

În plus, autorităţile regiunii separatiste transnistrene au anulat parada care urma să aibă loc la Tiraspol cu ocazia zilei de 9 mai.

În presa locală au apărut, marți, poze și filmări cu mai mulţi locuitori ai Transnistriei părăsind regiunea. La toate punctele administrative de control, zeci de maşini au format cozi, a anunţat presa din regiune.

