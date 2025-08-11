News

Cod roșu de caniculă pentru mai multe județe din țară, anunță ANM. Canicula va face prăpăd în următoarele zile

ANM anunță cod roșu de caniculă pentru mai multe județe din țară. Meteorologii anunță că temperaturile vor face prăpăd în orele următoare
Raluca Alexe
11.08.2025 | 11:50
Cod rosu de canicula pentru mai multe judete din tara anunta ANM Canicula va face prapad in urmatoarele zile
ANM a emis un cod roșu de caniculă pentru mai multe județe / sursa: Facebook

ANM anunță cod roșu de caniculă pentru județele Mehedinți și Dolj până marți dimineață. Celelalte zone ale țării se vor afla sub cod portocaliu și galben de căldură. Și vântul va face probleme în următoarele ore.

ADVERTISEMENT

ANM anunță cod roșu de caniculă pentru mai multe județe

În intervalul 11 august, ora 10:00 – 12 august, ora 10:00, județele Mehedinți şi Dolj se vor afla sub o avertizare cod roșu de caniculă şi disconfort termic accentuat, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Căldura excesivă se va intensifica, temperaturile urmând să ajungă la 39 – 41 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi extrem de accentuat, depășind pragul critic de 80 de unități. Minimele termice vor fi de 20…23 de grade, astfel că vor caracteriza o noapte tropicală.

ADVERTISEMENT
cod rosu
ANM a emis un cod roșu de căldură sufocantă / sursa: meteoromania.ro

Un cod portocaliu va viza, de luni dimineață, de la ora 10:00, şi până marți, la ora 10:00, județele Olt, Teleorman, Gorj şi Vâlcea. În aceste zone, temperaturile maxime vor fi de 37 – 39 de grade Celsius, astfel că disconfortul termic va fi accentuat. Și aici nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi crescute.

Căldură sufocantă și vânt puternic

Codul galben este, de asemenea, valabil între 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10. Maximele termice vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, iar minimele între 17 şi 20 de grade, astfel că vremea va fi, și în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul şi centrul Munteniei și sudul Dobrogei, deosebit de caldă.

ADVERTISEMENT
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu....
Digi24.ro
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator
cod galben
Codul galben vizează șase județe din țară / sursa: meteoromania.ro

Nu doar căldura ne va da bătăi de cap în următoarele ore, ci și vântul puternic. Pe parcursul zilei de luni, între orele 6:00 – 18:00, va fi în vigoare o avertizare cod galben de intensificări ale vântului în județele Galați, Brăila, în vestul județului Ialomița, în zona joasă a județelor Vrancea, Buzău, Prahova. Temporar, vântul va avea intensificări, cu rafale de 50 – 70 kilometri/oră.

ADVERTISEMENT
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Digisport.ro
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Subiecte Română Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Ce le-a picat elevilor la real...
Fanatik
Subiecte Română Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Ce le-a picat elevilor la real și uman la BAC 2025. Update
Companiile de stat, contribuții tot mai reduse la bugetul României. Ce profituri preliminare...
Fanatik
Companiile de stat, contribuții tot mai reduse la bugetul României. Ce profituri preliminare au declarat în 2025
Barem română, bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă, conform edu.ro și Ministerul Educației. Cum...
Fanatik
Barem română, bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă, conform edu.ro și Ministerul Educației. Cum se rezolvau, de fapt, subiectele la limba și literatura română pentru BAC 2025
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Prezent pe litoral, la Mamaia, Dumitru Dragomir a surprins un dialog care l-a...
iamsport.ro
Prezent pe litoral, la Mamaia, Dumitru Dragomir a surprins un dialog care l-a făcut să explodeze în direct: ”E posibil așa ceva!? În față la Iaki, la Hagi”
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!