Cod roșu de caniculă pentru mai multe județe din țară, anunță ANM. Canicula va face prăpăd în următoarele zile

ANM anunță cod roșu de caniculă pentru județele Mehedinți și Dolj până marți dimineață. Celelalte zone ale țării se vor afla sub cod portocaliu și galben de căldură. Și vântul va face probleme în următoarele ore.

ANM anunță cod roșu de caniculă pentru mai multe județe

În intervalul 11 august, ora 10:00 – 12 august, ora 10:00, județele Mehedinți şi Dolj se vor afla sub o şi disconfort termic accentuat, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie ( ).

Căldura excesivă se va intensifica, temperaturile urmând să ajungă la 39 – 41 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi extrem de accentuat, depășind pragul critic de 80 de unități. Minimele termice vor fi de 20…23 de grade, astfel că vor caracteriza o noapte tropicală.

Un cod portocaliu va viza, de luni dimineață, de la ora 10:00, şi până marți, la ora 10:00, județele Olt, Teleorman, Gorj şi Vâlcea. În aceste zone, temperaturile maxime vor fi de 37 – 39 de grade Celsius, astfel că disconfortul termic va fi accentuat. Și aici nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi crescute.

Căldură sufocantă și vânt puternic

Codul galben este, de asemenea, valabil între 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10. Maximele termice vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, iar minimele între 17 şi 20 de grade, astfel că vremea va fi, și în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul şi centrul Munteniei și sudul Dobrogei, deosebit de caldă.

Nu doar căldura ne va da bătăi de cap în următoarele ore, ci și vântul puternic. Pe parcursul zilei de luni, între orele 6:00 – 18:00, va fi în vigoare o în județele Galați, Brăila, în vestul județului Ialomița, în zona joasă a județelor Vrancea, Buzău, Prahova. Temporar, vântul va avea intensificări, cu rafale de 50 – 70 kilometri/oră.