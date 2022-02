Cod roșu în Marea Britanie și Țările de Jos. Cea mai puternică furtună din ultimele decenii face ravagii. Milioane de oameni, sfătuiți să stea în case. Video

Furtuna Eunice, despre care se spune că ar fi una dintre cele mai puternice manifestări meteorologice din ultimele decenii, face ravagii în Marea Britanie.

Milioane de oameni din Regat au fost sfătuiți să nu-și părăsească locuințele. Vânturile extrem de puternice au dus deja la mii de întreruperi de curent, la anularea zborurilor, la închiderea a sute de școli și la închiderea unui număr mare de poduri.

O cod roșu este în vigoare pentru o mare parte din sudul și estul Angliei. BBC Weather informează că Eunice ”ar putea fi una dintre cele mai grave furtuni din ultimele trei decenii”.

Pentru Regatul Unit, aceasta este a doua furtună în decurs de o săptămână, după ce furtuna Dudley a lovit părți din Scoția, nordul Angliei și Irlanda de Nord, lăsând mii de case fără curent.

Avertismentele meteorologice cod roșu sunt extrem de rare în Marea Britanie. Conform acestora, acoperișurile caselor ar putea fi luate de vânt, liniile electrice doborâte și copacii smulși. Viața oamenilor poate fi de asemenea pusă în pericol.

Conform , acesta este primul avertisment roșu care a fost emis fie pentru Londra, fie pentru sud-estul Angliei de când sistemul a fost introdus în anul 2008.

În mediul online au apărut imagini cu adevărat șocante în care oamenii sunt puși la pământ de rafalele puternice de vânt.

În ultimele ore, o rafală de 122 m/h / 196 km/h raportată pe Insula Wight a stabilit un record în Anglia. Rafala a fost măsurată la The Needles, un punct situat în extremitatea vestică a insulei.

S-au înregistrat deja și victime în urma vântului puternic. Un muncitor de 60 de ani a fost ucis de un copac care a căzut pe el în comitatul Wexford.

Serviciile de urgență au fost chemate la fața locului la Ballythomas, lângă granița dintre comitatele Wexford și Wicklow, vineri dimineață. Bărbatul, care lucra pentru Consiliul local Wexford, a fost declarat mort la fața locului.

Anterior, s-a raportat că o femeie a fost grav rănită după ce a fost lovită de resturi care au căzut de pe un acoperiș în Henley-on-Thames, Oxfordshire.

Un alt bărbat a fost rănit de căderea unor părți dintr-un zid în sud-estul Londrei. Incidentul a fost raportat în jurul prânzului.

Rafalele puternice au provocat și multe întreruperi de curent. Un total de 152.120 de gospodării din Anglia și Țara Galilor erau fără curent la ora 14:00, potrivit presei din insulă.

Este afectat grav și traficul aerian, maritim și terestru. Peste 400 de zboruri din sau în interiorul Regatului Unit au fost anulate. S-au anulat și multe trenuri interne, iar copacii căzuți au blocat mai multe linii de cale ferată și drumuri.

More than 400 flights have been cancelled across the UK amid record winds from storm Eunice

