Cod Rutier 2020. Noi schimbări pentru şoferi: se reduce vârsta de obţinere a permisului pentru unele categorii de vehicule

Ministerul de Interne vrea să modifice Codul Rutier astfel încât să fi redusă vârsta de obținere a permisului pentru șoferii de camion și autobuz.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Proiectul de lege a fost pus în dezbatere publică și, după adoptarea în ședință de Guvern, va fi trimis Parlamentului pentru aprobare.

Actul normativ are ca scop să pună în acord legislația națională cu prevederile Directivei europene 2018/645 prin care au fost stabilite dispoziţii derogatorii de la vârstele minime de la care se poate obține permisul de conducere pentru anumite categorii de vehicule.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Obținerea permisului, condiționată de un certificat de competență

Reducerea vârstei de obținere a permisului este condiționată de obținerea unui certificat de competență profesională

pentru atestarea calificării, acordat pe baza participării la un curs și a trecerea unui test la finalul cursului.

”Vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere pentru categoriile C și CE este de 18 ani, cu condiția ca solicitantul să dețină un certificat de competență profesională pentru atestarea unei calificări inițiale, acordat pe baza participării la un curs și a promovării unui test”, prevede proiectul de lege.

ADVERTISEMENT

Categoria C vizează camioanele, iar categoria CE se referă la ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria C la care se adaugă o remorcă care are o masă totală mai mare de 750 de kilograme. Pentru cei care nu obțin certificatul de competență profesională vârsta minimă la care pot conduce aceste vehicule rămâne 21 de ani.

Reducerea vârstei se face și în cazul șoferilor pentru autovehiculele destinate transportului de persoane cu mai mult de 8 locuri, în afară de locul conducătorului autor, adică pentru categoria D. În categoria DE intră autobuzul care tractează o remorcă cu o greutate de peste 750 de kilograme. Pentru cele categorii vârsta minimă a șoferilor cerută în momentul de față de Codul Rutier este de 24 de ani, însă obținerea certificatului de competență profesională va reduce acest prag.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere pentru categoriile D și DE este de 21 de ani, cu condiția ca solicitantul să dețină un certificat de competență profesională pentru atestarea unei calificări inițiale, acordat pe baza participării la un curs și a promovării unui test”, se arată într-un nou alineat propus la articolul 20 din Codul Rutier.

Pentru tinerii șoferi de autobuz există și varianta unui curs accelerat pentru obținerea certificatului, însă în acest caz vârsta minimă se reduce cu un singur an, de la 24 la 23 de ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Proiectul mai prevede că normele de acordare a certificatului de competență profesională vor trebui emise în termen de 60 de zile de la publicare legii în Monitorul Oficial.