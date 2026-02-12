Sport

Au vrut să dea lovitura în ultima zi de transferuri! Negocieri cu fotbalistul care are peste 400 de meciuri în SuperLiga

Deși a anunțat că va miza doar pe fotbaliști tineri, cu foame de rezultate și posibilități de afirmare pe viitor, echipa din SuperLiga a fost la un pas de a face un transfer de efect
Catalin Oprea
12.02.2026 | 10:00
Au vrut sa dea lovitura in ultima zi de transferuri Negocieri cu fotbalistul care are peste 400 de meciuri in SuperLiga
EXCLUSIV FANATIK
Au vrut să-l transfere în ultima zi de mercato, dar mutarea a picat. Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

Metaloglobus a încercat o mutare surpriză în ultima de transferuri, dar lovitura a eșuat. Ultima clasată în SuperLiga României a încercat să înregimenteze unul dintre cei mai experimentați fotbaliști din campionatul intern.

Metaloglobus a vrut să-l transfere pe Alexandru Mateiu

Echipa bucureșteană l-a vrut pe Alexandru Mateiu, mijlocașul de 35 de ani al Petrolului. Metaloglobus a avut acordul ploieștenilor de a negocia cu fotbalistul care a jucat 406 meciuri în SuperLigă, dar tratativele nu s-au finalizat.

ADVERTISEMENT

Mateiu mai are contract cu Petrolul până în vară și a decis să-și ducă la final angajamentul, chiar dacă poziția lui în echipă e amenințată de ultimele transferuri făcute de club. Ploieștenii l-au adus pe Marco Dulca, devenit titular, iar în această iarnă a venit și Nana Boateng, fost la CFR Cluj.

Intenția de a-l înregimenta pe Mateiu a fost cumva bizară, deoarece Mihai Teja a declarat după ultimul meci al echipei lui că va miza doar pe fotbaliști tineri.

ADVERTISEMENT
Trenuri de tezaur ajunse adăposturi de pisici. Cum își bate joc statul de...
Digi24.ro
Trenuri de tezaur ajunse adăposturi de pisici. Cum își bate joc statul de propriul patrimoniu național: „Doar executăm ce ni se spune”

Mihai Teja anunțase că va miza doar pe tineri

„Am început cu șase underi care vor, aleargă, încearcă, se bat, vor să își câștige imagine, vor să joace în Liga 1, au ambiție atât cât pot și ei, dar nu este ușor să ai un centru de greutate format numai din underi.

ADVERTISEMENT
Surpriză! Cui îi vinde Gică Hagi acțiunile de la Farul și cum vor...
Digisport.ro
Surpriză! Cui îi vinde Gică Hagi acțiunile de la Farul și cum vor fi împărțite

Din păcate, cei care au intrat nu sunt peste cei de la început. Am vrut să aduc prospețime, să avem o dinamică mai bună și cei care au intrat nu mi-au plăcut deloc. Au tras echipa în jos, dar o să iau atitudine.

Probabil, unii nu vor mai juca până la sfârșitul campionatului. Vor juca acești copii tineri care vor să demonstreze și o să îi las tot meciul, ca să poată măcar să crească, să creștem jucători români tineri până la capăt”, a declarat Mihai Teja, după FC Botoșani – Metaloglobus 3-0.

ADVERTISEMENT

Bucureștenii l-ar schimba pe Teja, dar nu-și permit cheltuielile

Cele șapte eșecuri consecutive înregistrate de echipa nou-promovată au șubrezit și poziția antrenorului, însă acesta are o clauză de reziliere a contractului care împiedică momentan demiterea lui.

Pentru a-l da afară pe Teja, Metaloglobus trebuie să-i achite acestuia 40.000 de euro, sumă mare pentru un club cu buget limitat, care pare sortit retrogradării. După 26 de etape, bucureștenii au doar 11 puncte și un golaveraj de minus 36.

Omul finalelor! Capitolul la care Răzvan Lucescu a punctat constant în cariera sa
Fanatik
Omul finalelor! Capitolul la care Răzvan Lucescu a punctat constant în cariera sa
Revenire de senzație la FCSB! După patru luni, jucătorul a făcut anunțul. Foto
Fanatik
Revenire de senzație la FCSB! După patru luni, jucătorul a făcut anunțul. Foto
Cum se califică FCSB și Universitatea Craiova în sferturile Cupei României Betano. Singurul...
Fanatik
Cum se califică FCSB și Universitatea Craiova în sferturile Cupei României Betano. Singurul scenariu prin care ambele ar trece de grupe. Toate calculele
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Legenda Rapidului se luptă cu dependența de jocuri de noroc: 'E boală pe...
iamsport.ro
Legenda Rapidului se luptă cu dependența de jocuri de noroc: 'E boală pe viață! Nu mai iau eu pensia, o ia soția'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!