Au vrut să dea lovitura în ultima zi de transferuri! Negocieri cu fotbalistul care are peste 400 de meciuri în SuperLiga

Metaloglobus a încercat o mutare surpriză în ultima de transferuri, dar lovitura a eșuat. Ultima clasată în SuperLiga României a încercat să înregimenteze unul dintre cei mai experimentați fotbaliști din campionatul intern.

Metaloglobus a vrut să-l transfere pe Alexandru Mateiu

Metaloglobus a avut acordul ploieștenilor de a negocia cu fotbalistul care a jucat 406 meciuri în SuperLigă, dar tratativele nu s-au finalizat.

Mateiu mai are contract cu Petrolul până în vară și a decis să-și ducă la final angajamentul, chiar dacă poziția lui în echipă e amenințată de ultimele transferuri făcute de club. Ploieștenii l-au adus pe Marco Dulca, devenit titular, iar în această iarnă a venit și Nana Boateng, fost la CFR Cluj.

Intenția de a-l înregimenta pe Mateiu a fost cumva bizară, deoarece Mihai Teja a declarat după ultimul meci al echipei lui că va miza doar pe fotbaliști tineri.

Mihai Teja anunțase că va miza doar pe tineri

„Am început cu șase underi care vor, aleargă, încearcă, se bat, vor să își câștige imagine, vor să joace în Liga 1, au ambiție atât cât pot și ei, dar nu este ușor să ai un centru de greutate format numai din underi.

Din păcate, cei care au intrat nu sunt peste cei de la început. Am vrut să aduc prospețime, să avem o dinamică mai bună și cei care au intrat nu mi-au plăcut deloc. Au tras echipa în jos, dar o să iau atitudine.

Probabil, unii nu vor mai juca până la sfârșitul campionatului. Vor juca acești copii tineri care vor să demonstreze și o să îi las tot meciul, ca să poată măcar să crească, să creștem jucători români tineri până la capăt”, a declarat Mihai Teja, după FC Botoșani – Metaloglobus 3-0.

Bucureștenii l-ar schimba pe Teja, dar nu-și permit cheltuielile

Cele șapte eșecuri consecutive înregistrate de echipa nou-promovată au șubrezit și poziția antrenorului, însă acesta are o clauză de reziliere a contractului care împiedică momentan demiterea lui.

Metaloglobus trebuie să-i achite acestuia 40.000 de euro, sumă mare pentru un club cu buget limitat, care pare sortit retrogradării. După 26 de etape, bucureștenii au doar 11 puncte și un golaveraj de minus 36.