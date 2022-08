Codin Maticiuc a terminat de renovat etajul 7 de la Fundeni, după ce a strâns 600.000 de euro din donații. ”Visul meu e să construiesc un spital”

Codin Maticiuc, președintele Fundației Metropolis, a anunțat finalizarea lucrărilor de renovare la secția de hematologie pediatrică, din cadrul Spitalului Fundeni. La eveniment au participat Alexandru Rafila, ministrul Sănătății; Dr Anca Coliță, manager al Institutului Clinic Fundeni din București, precum și reprezentanți ai principalilor sponsori ai proiectului.

Codin Maticiuc: ”Ne-am apucat deja de renovări la secția de nefrologie”

Codin Maticiuc a declarat că investițiile totale, în cadrul campaniei ”Spitale Publice din Bani Privați”, au ajuns la peste 1 milion de euro, din care 600.000 de euro au mers la Spitalul Fundeni. Următorul proiect este renovarea completă a secției de nefrologie pediatrică.

”Am renovat complet secția de hematologie pediatrică. Am dat faianța jos, am instalat parchet… am instalat rampe medicale, am făcut mobilier nou, am construit băi în fiecare salon, însă am pierdut un pat din fiecare salon. Saloanele de 6 au devenit de 5 locuri, iar cele de 3 au devenit de 2 paturi. Acum, însă, copiii pot să meargă la baie în salon iar aparținătorii să meargă la băile de pe hol.

La nefrologie pediatrică facem exact același lucru, cu uși rezistente la incendiu, cu toți senzorii montați.

Ne vom implica într-un proiect pe care doamna Coliță l-a solicitat. La secția de chirurgie, arhitectul lucrează la proiect acum. Dacă ne apucăm și de asta, o să trecem de un milion de euro și la Fundeni”, a declarat Codin Maticiuc.

Președintele fundației Metropolis spune că, în acest moment, este implicat în proiecte de renovare la 4 spitale din București și altele din țară: în Argeș, Piatra Neamț, Deva, Călărași sau Constanța.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a vizitat secția renovată de Fundația Metropolis

Luni dimineața, ministrul Alexandru Rafila a vizitat secția de hematologie pediatrică, de la etajul 7 al spitalului Fundeni și s-a declarat mulțumit felul în care au decurs lucrările.

”Eu am fost în secții, le-am văzut. Dincolo de mulțumirea de a vedea secții de pediatrie, pentru că aici toți ar trebui să avem o sensibilitate deosebită… Copiii sunt cel mai important capital în această țară și trebuie să facem tot ceea ce putem pentru ca ei să se dezvolte armonios, iar dacă au nevoie de asistență medicală, s-o primească la timp și în condiții civilizate”, a explicat Alexandru Rafila.

Sursele de finanțare pentru renovarea secției de copii au fost donațiile persoanelor fizice, prin intermediul unui număr de SMS, și sponsorizările unor societăți comerciale. Principalii sponsori ai proiectului au fost Kaufland și Cosmopolis.

Codin Maticiuc vrea să ridice un spital nou, în curtea Institutului Fundeni

Totuși, renovările reprezintă o soluție temporară, a explicat Anca Coliță, managerul spitalului Fundeni. Aceasta a subliniat nevoia unui spital nou, în care medicii să-și desfășoare activitatea la standarde europene, iar pacienții să se bucure de condiții bune.

O soluție ar fi ca acest nou spital să fie construit în curtea Institutului Fundeni, așa cum s-a mai încercat în urmă cu câțiva ani. Doar că pentru asta este nevoie de bani și de implicare din partea statului român.

”Suntem în discuții de ceva timp… Știm că există terenul, iar visul nostru este să construim un spital de la zero. Sperăm să fie la Fundeni, pentru că știu că ei sunt pregătiți din punct de vedere al personalului și sunt un centru de performanță. Ne-am dori să construim un spital de zero, chiar aici în curte”, a declarat Codin Maticiuc.

Statul încasează TVA pentru lucrările din spitale. Rafila: ”Voi vorbi cu colegii din guvern”

O altă problemă abordată în cadrul conferinței de presă a fost aceea a modificării legii, care să permită ONG-urilor și fundațiilor să-și recupereze TVA-ul pentru investițiile făcute în proiecte publice, cum e cazul unui spital.

”ONG-urile și fundațiile nu pot recupera TVA-ul pentru investițiile pe care le facem în sănătate. Fiecare toaletă de la secția de hematologie a spitalului Fundeni a fost plătită cu TVA. Dezvoltatorii imobiliari pot depune cereri pentru recuperarea TVA, noi nu putem face acest lucru. E o durere a mea, că suntem taxați pentru privilegiul de a ajuta statul.

Mi-aș dori ca domnul ministru al Sănătății să ne susțină pe lângă Ministerul Finanțelor, care este, cumva, împotrivă”, a declarat Codin Maticiuc.

”E corectă abordarea domnului Maticiuc. Sigur, fiind vorba despre un serviciu public, cred că ar trebui să găsim împreună o procedură care să permită anumite deduceri fiscale. Voi vorbi cu colegii mei din guvern”, a promis Alexandru Rafila.

Jumătate dintre copiii bolnavi de leucemie din țară ajung la Fundeni

În România sunt diagnosticați anual între 100 și 120 de copii cu afecțiuni hemato-oncologice maligne, copii care au nevoie de tratament și îngrijiri dedicate în secții înalt specializate.

O parte dintre acești copii necesită transplant de celule stem hematopoietice și terapii personalizate, precum imunoterapia sau terapia CAR-T.

Jumătate dintre copiii diagnosticați anual cu leucemii sau limfoame maligne ajung la Institutul Clinic Fundeni, conform Registrului Național de Cancer.