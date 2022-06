Codin Maticiuc, adevărul despre imaginea cu Ion Țiriac cerșind pe străzi: “A fost de acord pe loc”

Codin Maticiuc a explicat care este adevărul despre imaginea cu Ion Țiriac cerșind pe străzi. Actorul și-a promovat campania Spitale publice din bani privați într-un mod inedit, după ce miliardarul s-a oferit să se implice prin intermediul fundației familiei.

Codin Maticiuc, adevărul despre imaginea cu Ion Țiriac cerșind pe străzi

Ieri, . Mai exact, actorul organizează o nouă strângere de fonduri pentru campania sa, Spitale publice din bani privați. La aceasta s-a alăturat și fundația lui Ion Țiriac și a familiei.

ADVERTISEMENT

Producătorul de film a fost sunat de fiul lui Ion Țiriac, care i-a făcut o propunere inedită. Fundația miliardarului va dubla donațiile făcute prin SMS pentru campania lui Codin Maticiuc toată luna iunie.

Astfel, Maticiuc le-a propus și internauților să-l ajute să-l “falimenteze” pe fostul jucător de tenis și să trimită cât mai multe SMS-uri pentru ca banii să fie donați renovării secțiilor spitalelor de pediatrie.

ADVERTISEMENT

Actorul a postat o fotografie cu Ion Țiriac cerșind pe străzi pentru a-și susține campania. Imaginea i-a amuzat pe internauți. Codin Maticiuc a explicat și cum i-a venit ideea pozei. Miliardarul a fost de acord să apară în această ipostază.

“A cui a fost idea? A fiului său cel mare Ion Alexandru Țiriac aka Ion Ion. Cu el am mai făcut lucruri, mai donase și personal și prin fundația lor dar acum a venit cu acest mecanism care îi și expunea public. Până acum discreția fusese condiția lor, nici astăzi nu vad pot spune CÂT au mai donat doar ca au mai făcut-o.

ADVERTISEMENT

Cine a luat ideea și făcut din ea o nesimțire? Eu, bineînțeles. Am luat mecanismul propus de Ion și i-am propus campania ‘falimentați-l pe Țiriac’. A fost de-acord pe loc. Apoi pentru că îi luasem deja acest deget i-am trimis poza cu tatăl lui îmbrăcat ca un homeless, ca să îi iau toată mâna pana la cot.

A zis că își întreabă tatăl. Domnul Ion Țiriac a răspuns și el fără ezitare: ‘no problem’, fix așa a zis, am mesajul forwardat de Ion Ion, mă gândesc să îi dau print și să mi-l atârn prin casă.”, a scris Codin Maticiuc pe rețelele sociale.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Ce mesaj a primit Codin Maticiuc

În continuare, actorul a dezvăluit că i-a fost teamă că oamenii nu vor înțelege această campanie dacă vor vedea imaginea cu Ion Țiriac cerșind. Codin Maticiuc a fost plăcut surprins să vadă că, de fapt, internauții au înțeles cum stau lucrurile și s-au mobilizat.

ADVERTISEMENT

Mai mult, actorul a primit și mesaje din partea internauților. Unul dintre aceștia i-a mulțumit că le oferă ocazia de a investi alături de Ion Țiriac.

“Buuuuun, acum fetele mele de la marketing au zis să-l punem pe bietul om (bietul miliardar, în fine) și pe toate panourile pe care le avem noi în oraș. Am spus nu. Am spus ca nu vreau sa văd nicăieri aceasta poză fără explicația clară aferentă a gestului nobil pe care el îl face. Iar pe un panou în trafic rămâi cu poza, nu înțelegi despre ce era campania etc.

De fapt asta a fost frica noastră, ‘oare oamenii vor înțelege această campanie?’. Ei bine, voi ați înțeles-o mai bine decât ma așteptam. Am priceput asta citind toate comentariile lăsate ieri dar și mesajele private. Cel mai frumos mesaj a venit de la un domn:

‘Mulțumim, Codin, că ne oferi posibilitatea să investim alături de Țiriac. Câți au ocazia asta…’ Acest domn a înțeles perfect tot ce mi-am dorit eu. Da, investim alături de Țiriac în țara noastră. Cât punem noi la un loc pune și el. Wow. Just wow.”, a mai scris producătorul de film.