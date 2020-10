Codin Maticiuc, anunț despre cea mai recentă campanie umanitară pe care a încheiat-o: ”Am strâns dublu”

Codin Maticiuc a făcut dezvăluiri impresionante despre cea mai recentă campanie umanitară pe care a încheiat-o. A fost vorba despre o strângere de fonduri pentru care au fost adunate sume record.

Cel mai nou anunț formulat de actor i-a emoționat pe români. Acesta a dorit să tragă și un semnal de alarmă, pentru un băiețel bolnav, pentru care i-a rugat pe urmăritorii săi să doneze sânge.

Vedeta de la Masked Singer a vorbit despre etajul 7 de la Spitalul Fundeni din Capitală, pe care este cunoscut că îl renovează de câteva luni.

Codin Maticiuc a vorbit deschis despre campaniile umanitare în care s-a implicat

Încă din luna septembrie, Codin Maticiuc s-a implicat în foarte multe campanii umanitare prin care a dorit să își ajute semenii. Cunoscutul bărbat a fost impresionat de situația de la Fundeni, unde sunt internați copiii cu diverse afecțiuni grave.

Însă nu este singura astfel de campanie care l-a făcut pe acesta să se mobilizeze. De curând, Codin Maticiuc a anunțat că și-a donat și ziua de naștere, iar sumele strânse au depășit limita pe care o stabilise inițial.

Acesta a împlinit vârsta de 40 de ani pe data de 5 octombrie și a dorit să anunțe că a strâns dublu față de cum și-a imaginat că se vor desfășura lucrurile, din partea oamenilor cu suflet mare.

“Salutare oameni buni, campania pe care am făcut-o pe Galantom cu «Dăruiește ziua ta» s-a încheiat și am strâns dublu decât orice altă campanie de acest gen și pentru asta vă mulțumesc nespus de mult.

Vă anunț că puteți alege să va dăruiți ziua pentru această cauză la fel cum am făcut-o și eu, pe Galantom. Dacă nu știti cum (că și eu îmi prind urechile la astea) puteți să scrieți aici în comentarii și cineva de la mine vă va contacta.

Suntem în grafic cu renovarea de la 7 și sper să nu ne oprim aici. Inițiativa #spitalepublicedinbaniprivati continuă până când toate spitalele de stat vor ajunge la un nivel decent. O să revin mereu cu updateuri, poze și tot.

Știu ca am promis să nu vă mai asediez cu alte cazuri sociale șamd (maxim unul pe lună în afara de spital) și abia am strâns bani pentru băiatul cu operația la ochișor, dar o să mă iertați că e indirect legat de Fundeni: E un băiețel la camera 704 care are nevoie de sânge. Vă rog, dacă puteți, să mergeți la centrul de transfuzii și să donați specificând: Pentru BERECHET ALEXANDRU IONUȚ INSTITUTUL CLINIC FUNDENI PEDIATRIE 1 SÎNGE TROMBOCITE PLASMĂ. Dacă mergeți, să lăsați un comentariu ca să vă pot număra și oricum vă rog să dați share ca să audă cât mai mulți. Love!”, a fost mesajul lui Codin Maticiuc, pe Facebook.