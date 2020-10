Codin Maticiuc, anunț emoționant despre fetița lui: “Cred că datorez câteva scuze…”

Codin Maticiuc a formulat un anunț cât se poate de emoționant în mediul online. Juratul de la Masked Singer a dorit să își țină la curent urmăritorii, mai ales că de curând și-a serbat și ziua de naștere.

Actorul român a împlinit vârsta de 40 de ani pe data de 5 octombrie și față de alți ani a povestit că a preferat să își marcheze aniversarea doar în compania a câțiva prieteni.

Totodată, Codin Maticiuc a formulat o postare neașteptată pe contul său oficial de Instagram. Românii care îl urmăresc au avut cu siguranță și ei parte de o mare surpriză. Este cunoscut că în 2020 acesta și-a donat ziua de naștere și a preferat să se ocupe de o campanie umanitară, prin renovarea etajului 7 de la Spitalul Fundeni din Capitală.

Ce a anunțat Codin Maticiuc despre fetița lui, la scurt timp de când și-a serbat ziua de naștere

Rândurile foarte speciale au fost însoțite și de o imagine pe cinste, fiind vorba de o poză ce îl înfățișa pe Codin Maticiuc în rolul de tătic. Cândva era cunoscut și pentru statutul său de burlac, însă în prezent actorul preferă să se ocupe ceva mai mult de familie.

De aceea, atunci când a împlinit respectiva vârstă și a schimbat prefixul, acesta a avut-o în minte doar pe fetița lui, Smaranda. Postarea de pe Instagram a venit la pachet și cu foarte multe reacții din partea urmăritorilor săi de pe rețeaua de socializare, dar și o sumedenie de Like-uri.

Juratul PRO TV a dorit să își ceară scuze de la toți cei cărora nu a apucat să le mulțumească atunci când a împlinit 40 de ani. Și-a celebrat ziua de naștere la o cabană de munte, acolo unde i-au fost alături și câțiva apropiați. Când a fost momentul să sufle în lumânări și să își pună o dorință, acesta s-a putut gândi doar la fetița lui.

“Cred că datorez câteva scuze… Acum câteva zile a fost ziua mea. Datorită faptului că mi-am dăruit-o renovării de la Fundeni și inițiativei «Spitale publice din bani privați», dar și din cauza pandemiei mi-am petrecut-o alături de câțiva prieteni într-un vârf de munte. Fără petrecerea obișnuită și mult dorită.

La miezul nopții, pentru că nici tort nu am avut, prietenii mi-au adus o tavă cu papanași cu o lumânare înfiptă în ei. Am suflat și mi-am pus o dorință. Nu vă pot spune ce. Pot să vă spun însă că pentru că nu am știut că va urma momentul nu eram pregătit cu o dorință. Ea a venit pe loc, instinctual și a a avut un singur nume propriu: SMARANDA.

Așa că îmi cer scuze de la toți cei pe care îi iubesc și cărora le doresc tot binele din lume. La miezul nopții, forțat de împrejurări, doar EA a fost în capul meu.”, a fost mesajul transmis de Codin Maticiuc, pe Instagram.

