Codin Maticiuc dă din casă. Notă de plată de 50.000 de euro la Mamaia, în noaptea concertului lui Tyga

Codin Maticiuc a oferit câteva informații din culisele concertului susținut de rapperul american Tyga weekend-ul trecut la Mamaia.

Filantropul și regizorul a scris despre prețurile care au circulat în noaptea lui Tyga, atmosfera din clubul Nuba. De departe, detaliul care a atras atenția internauților este o notă de plată de 50.000 de euro.

Codin a promis că dacă adună 30.000 de like-uri la postarea sa va dezvălui numele plătitorului.

Codin Maticiuc, dezvăluiri despre noaptea nebună a lui Tyga în Mamaia

Maticiuc a scris pe pagina personală de Facebook că Tyga pentru aproximativ 150.000 de dolari. Consumațiile se încadrează în general între 500 și 1000 de euro, însă unul dintre petrecăreți a scos din buzunar suma de 50.000 de euro.

„Cea mai mare notă de sâmbătă seara a fost 50.000 de euro. Dacă articolul ăsta face peste 30.000 de laicuri o să mă ia valul turnătoriei. Vă las la comentarii și cine a făcut-o”, este dezvăluirea făcută de Codin Maticiuc în

Regizorul a mai spus că a fost însoțit în permanență de doar doi băieți care îi asigurau protecția. Ce a remarca a fost comportamentul exemplar ai fanilor artistului de peste Ocean, care nu s-au dezlănțuit asupra lui cu toate că au stat la distanță mică de el.

Deși tentația de a lăsa cât mai mulți oameni în club era una mare pentru ca patronii să își recupereze banii dați pentru spectacol, nu au fost permise prea multe intrări, mai susține Maticiuc.

„Asta deși o brățara costa 400 de le. Era tentant sa încerci sa acoperi toată suma artistului doar din intrare. Și ca să îi citez pe cei de la Abba, conducerii clubului aducător de artiști eu le spun: “thank you for the music!”, a mai scris Maticiuc.

Există și voci critice cu privire la nota de plată de 50.000 de euro

Fanii lui Codin au năvălit cu comentarii. Toți sunt extrem de curioși cine este persoana care a plătit 50.000 de euro pentru consumația de sâmbătă, 21 august.

În timp ce unii i-au mulțumit acestuia pentru că oferă astfel de informații muritorilor de rând și celor dornici să știe câți bani trebuie să scoată pentru a participa la astfel de party-uri VIP, au fost și câteva voci critice.

O internaută, de pildă, a spus că nu ar fi plătit niciodată 50.000 de euro consumație în Nuba. I-ar fi dat să vadă artiști adevărați în concerte din toată lumea.