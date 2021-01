Codin Maticiuc, dezvăluiri în premieră despre cum s-a produs Miami Bici: „Cocaină, manele”

Codin Maticiuc a făcut câteva dezvăluiri în premieră despre cum a produs filmul Miami Bici, una din cele mai de succes producții cinematografice ale ultimilor ani, cu încasări record, poate primul film adresat unui public 100% comercial.

Regizorul și actorul a povestit în emisiunea lui Selly de la Prima TV care au fost elementele de care a ținut morțiș înainte să înceapă filmările peliculei.

Maticiuc a spus că din start și-a dorit ca în film să fie cel puțin două manele, iar pentru ca succesul să fie garantat și cât mai aproape de realitatea pe care a vrut să o povestească în comedie, a presărat și puțină… cocaină.

Codin Maticiuc și rețeta succesului Miami Bici

„Eu când am scris Miami Bici, am scris pe foaie, înainte să am scenariul, că trebuie să am două manele. Mi-am dat seama că asta este cultura urbană și am scris anumite chestii.

Am scris că trebuie să se întâmple la Miami, trebuie să aibă cocaină, că m-am săturat de filmele românești în care pentru o pungă de iarbă se activa toată Poliția Română și am zis că în zilele de azi trebuie să aibă cocaină, Maimi, manele”, a dezvăluit Codin Maticiuc la Selly Show.

Încasări de 11.600.000 de lei

Anul trecut, producția realizată după scenariul scris de Codin Maticiuc a doborât recorduri la încasări, după cum spuneam mai sus. Comedia regizată de Jesus del Cerro, în care joacă Matei Dima și Codin Maticiuc în rolurile protagoniștilor a avut încasări de mai bine de 11.600.000 de lei, potrivit celor de la Cinemagia. Filmul a fost lansat pe 21 februarie și a produs atunci una din cele mai mari surprize din industria cinematografică.

Miami Bici spune povestea a doi români, Ion și Ilie, care ajung în statul Florida pentru a trăi pe pielea lor visul american. Peripețiile prin care trec și scenele suprarealiste, pline de umor, au fost ovaționate și criticate în aceeași măsură de cinefili.

