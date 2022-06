Codin Maticiuc face apel la fani: “Ajutați-mă să-l falimentez pe Țiriac!”

Codin Maticiuc i-a rugat pe internauți să-l ajute să-l “falimenteze” pe Ion Țiriac. Fiul miliardarului l-a contactat și i-a făcut o propunere inedită în legătură cu campania sa umanitară.

Codin Maticiuc vrea să-l “falimenteze” pe Ion Țiriac

Actorul a fost sunat recent de Ion Alexandru Țiriac. Acesta l-a întrebat cum stă cu .

Familia fostului jucător de tenis l-a ajutat cu donațiile pe Codin Maticiuc pentru renovarea spitalelor, dar și pentru fundația Metropolis atunci când a organizat centre pentru refugiații din Ucraina.

Fiul lu Ion Țiriac i-a propus lui Codin Maticiuc să strângă bani din SMS-uri pe tot parcursul acestei luni, ia fundația Țiriac va dubla suma și o va dona actorului pentru a renova o secție de pediatrie. Dacă totul va merge bine, acțiunea se va repeta și în viitor.

“Ajutați-mă să-l falimentez pe Țiriac!

(…) Îmi cer scuze domnilor Țiriac, senior și junior, că încalc clauza de confidențialitate impusă de ei dar e relevant pentru ce urmează. Reiau:

– Păi cum să stau, boss, așa și așa. Ne mișcăm!

– Prin sms strângi ceva?

– Cum să nu? Suntem organizația care strângem bani mai mult de la entități private decât de la companii.

– Perfect atunci, facem așa: ce strângi din sms-uri de la oameni toată luna iunie, fundația Țiriac dublează suma și ți-o donează să renovezi o secție de pediatrie. Dacă merge bine, repetăm asta în decembrie și tot așa.”, a mai scris Codin Maticiuc pe Instagram.

Codin Maticiuc i-a rugat pe fani să-l ajute să-l “falimenteze” pe Ion Țiriac. Pentru acest lucru trebuie să trimită un SMS la numărul menționat pentru a renova secția de pediatrie a unui spital.

“Nu mai știu ce am zis pentru ca am avut un blackout pe loc. Știu ce o să ziceți acum, ca nah, suntem români în România: ‘să dea dom’le barosanii ăștia banii să renoveze ei și sa ne lase pe noi în pace’. Aici poate ar trebui să vă spun cât și ce fac ei căci fac multe altele dar n-o s-o fac acum.

În concluzie, ajutați-ma să-l fac pe domnul Țiriac puțin mai sărac decât este (…). Ajutați-mă să renovez secții pediatrice pe banii lui Țiriac. Pe el nu-l deranjează!”, a mai scris actorul.

Codin Maticiuc, revoltat după ce managerul Spitalului de Copii Cluj a refuzat renovarea

Codin Maticiuc a încercat să se ocupe de renovarea Spitalului de Copii Cluj, însă . Cei de la fundația actorului au primit un răspuns care i-a șocat din partea managerului.

Acesta a refuzat ajutorul pe motiv că nu vrea ca actorul și fundația acestuia să-și facă reclamă.

“Directorul fundației Metropolis a dat de manager care i-a spus telefonic că nu-și dorește să ne implicam în renovare pentru că nu vrea să ‘ne facem reclama’ cu acest lucru.

Desigur transparența de ‘before and after’ și faptul că postez exact ce am făcut și cât a costat nu este pentru oricine.

Domnul manager Aldea a spus că poate renova spitalul cu firme care nu îi cer sa filmeze acest ‘before and after’ care la noi e obligatoriu ca să arătăm unde merg banii donatorilor.”, a scris Codin Maticiuc pe rețelele sociale.

Răspunsul l-a revoltat pe Codin Maticiuc. Acesta anunțat că nu se va mai implica și va aștepta să i se ceară ajutorul de acum încolo.

De ani buni, Codin Maticiuc este implicat în renovarea și reamenajarea spitalelor publice.