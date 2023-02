Codin Maticiuc, fugărit cu un cuțit! S-a întâmplat într-un parc din București

Actorii din Clanul au dezvăluit care au fost cele mai periculoase situații în care s-au aflat de-a lungul vieții, iar Codin Maticiuc a povestit cum, cu câțiva ani în urmă, a fost la un pas de moarte după ce un bărbat l-a atacat cu un cuțit.

Codin Maticiuc nu e degeaba în Clanul. Cum a fost atacat cu un cuțit, într-un parc, în București

Chiar dacă în prezent este un familist convins, dar și după mama lor, Ana Pandeli, vedeta de la Pro TV are un trecut consacrat de „crai de Dorobanți”.

ADVERTISEMENT

Codin Maticiuc nu rata nicio petrecere din cluburile de fițe, bifând apariții opulente de fiecare dată când avea ocazia, iar asta i-a adus și probleme. Actorul a recunoscut că de multe ori s-a aflat în situații limită, dar, de departe, cea mai periculoasă a fost aceea în care a fost atacat cu un cuțit și a fost nevoit să fugă pentru a-și salva viața.

„Au fost multe, multe situații periculoase. Acum mai mulți ani, am fost implicat într-o altercație undeva prin Herăstrău în care un tip a vrut să mă taie cu un cuțit. A fost foarte greu, am scăpat cu greu cu viață.

ADVERTISEMENT

M-a fugărit, m-a prins…A fost îngrozitor până am reușit să scap. Am avut tot felul de nenorociri, de bătăi. Cred că e și drăguț să ai ce să povestești”, a povestit Codin Maticiuc în cadrul unui interviu acordat în emisiunea La Măruță.

George Mihăiță și George Ivașcu, implicați în accidente de mașină

Pe de altă parte, liderul Clanului, George Mihăiță alias Bebe Măcelaru’ a dezvăluit că a fost, cândva, într-un accident atât de grav de mașină încât a refuzat să măi conducă de atunci, iar colegul său, George Ivașcu, a trecut printr-o situație similară.

ADVERTISEMENT

„În viața reală, un accident de mașină. Mi-au luat carnetul pe doi ani. Au trecut doi ani, dar nu mai conduc. Am descoperit mersul pe jos, cu bicicleta, care e mult mai sănătos după o anumită vârstă”, a mărturisit George Mihăiță. „O dată, cu mașina, am avut un accident. Atunci mi-am dat seama că cel de sus decide”, a dezvăluit George Ivașcu- Pelicanul din Clanul.

Elvira Deatcu și Carmen Tănase, martore la prăbușirea Turnurilor Gemene

Elvira Deatcu și Carmen Tănase, pe de altă parte, se aflau în turneu în America în timpul atentatelor din 11 septembrie 2001, când Turnurile Gemene au fost lovite de două avioane comerciale deturnate și chiar urmau să le viziteze în acea zi.

ADVERTISEMENT

„Eram în turneu cu Carmen Tănase, cu Teatrul Odeon, când au căzut Gemenii. Am ajuns cu o zi înainte și a doua zi dimineață eram la cafea, la motelul unde eram cazați și urma să mergem să vedem Gemenii și să mergem în Manhattan, pentru că câteva din distribuție nu mai fusesem în America.

ADVERTISEMENT

Și stând la cafea, televizorul deschis în una din camere și am văzut. Am crezut că este simulare, până când am realizat că ecranul este plin de informații și am realizat că, de fapt, e în direct. Și am văzut al doilea avion cum intră în al doilea turn.

”Familiile noastre aflaseră despre evenimentul tragic”

După ce a trecut șocul și ne-am dat seama că nu mai putem rămâne în New York, impresarul a spus că plecăm spre Canada unde urma să jucăm prima dată. De abia când am ajuns în graniță, trecuseră ore bune, am realizat că noi nu sunaserăm acasă și că familiile noastre aflaseră despre evenimentul tragic și nu știau nimic despre noi. A fost cumplit”, și-a amintit Elvira Deatcu.

Deși a fost prezentă în acea zi, Carmen Tănase a definit ca fiind cea mai periculoasă situație din viața ei clipa în care un leagăn aproape „i-a spart fața”: „Când mă dădeam în leagăn ca o nebună. Adică, în picioare în leagăn care era o stinghie și două bare de fier până sus. M-am lovit cu alea două de sus și m-a aruncat. Eu am ridicat capul și leagănul, dacă venea aici, îmi spărgea fața. Au fost multe, dar am trecut așa pe lângă”.