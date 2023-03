Codin Maticiuc, în lacrimi la filmările pentru Clanul: „A fost prima dată”

Codin Maticiuc a jucat în mai multe filme și seriale, unele produse chiar de el, dar Clanul este preferatul său. În serialul de la Pro TV interpretează rolul lui Iulică și este mândru că personajul său a evoluat de la primul sezon și până în prezent.

Codin Maticiuc, emoționat la filmările pentru Clanul. De ce a plâns

Codin Maticiuc a jucat până acum în câteva filme și a demonstrat că poate fi un actor destoinic, cu toate că mulți l-au criticat când a intrat în industria cinematografică. Chiar dacă a apărut și în Vlad, un alt serial de succes de la Pro TV, acesta a dezvăluit că are o afinitate mai mare pentru Clanul.

Anghel Damian, iubitul lui Theo Rose, și Lia Bugnar i-au construit un personaj de excepție. , i-a intrat rapid la inimă lui Codin Maticiuc. A ajuns astfel să-i placă să se privească, ceea ce până atunci s-a întâmplat rar.

„În general nu îmi place de mine. Mi-a plăcut de mine în filmul Meda, un film pe care l-a făcut Emi Pârvu mai de mult și am o foarte mică scenă acolo. A început să-mi placă de mine în Clanul pe măsură ce au început să treacă episoadele.

Mi-a plăcut cel mai mult de mine în episodul 1, sezonul 2 și în următoarele episoade. Adică chiar am simțit cum am crescut. Îți este mai ușor să crești într-un serial, obișnuindu-te cu echipa, cu colegii. Chiar mi s-a părut că am mai crescut. În toate proiectele am crescut, dar în ăsta am simțit cel mai mult”, a spus

Ce l-a făcut pe Codin Maticiuc să plângă atunci când filma pentru serialul de la Pro TV

Faptul că a avut parte de o echipă mare, formată din actori consacrați, l-a ajutat pe Codin Maticiuc să se dezvolte. Cu George Ivașcu alături, a reușit să-și depășească limitele odată cu Clanul.

Un lucru care nu i s-a mai întâmplat până la serialul de la Pro TV, a fost că a reușit să plângă cu adevărat pe set. Actorul nu se ferește să recunoască că este un bărbat sensibil și că multe subiecte îl emoționează.

„Este primul film în care am plâns. Adică am reușit să plâng real la o scenă. Am mai încercat să plâng în alte filme și nu am putut niciodată, deși eu plâng destul de ușor în afara camerelor. Pe bune plâng ușor la filme, sunt genul sensibil. Dar la filmări nu îmi ieșea. Acum a fost prima dată.

Nu am o explicație. De ce acum am putut. Am reușit pentru că poate a fost o aliniere de Planete, adică echipa, colegii, că m-am obișnuit, am început să mă simt confortabil cu ei, am trecut prin tot felul de chestii în viață la care mă pot raporta. Adică una e să plângi așa la 25 de ani, la 35 sau la 43. Adică ai mai trecut prin niște experiențe la care te poți raporta și poți să te duci în zona aia”, a adăugat Codin Maticiuc.

Ce se întâmplă cu Codin Maticiuc și cu George Ivașcu în sezonul 2 din Clanul

Cât despre ce Codin Maticiuc a dezvăluit că vor schimbări. Iulică și Pelicanu’ vor fi în continuare de nedespărțiți. Totuși, parcursul lor fi unul chiar mai interesant.

„Noi avem împreună o călătorie a noastră. Suntem aceste balaur cu două capete care nu se poate despărți. Când vorbesc de mine, vorbesc la plural, așa că noi avem o chestie interesantă în sezonul 2.

Schimbăm taberele, avem un parcurs al personajelor noastre foarte interesant, se vede apartenența asta, dar în același timp există și momente în care ne contrăm. Este foarte interesant. Dacă până acum am fost simpatici, în sezonul 2 vom fi iubibili”, a adăugat Codin Maticiuc.