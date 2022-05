Codin Maticiuc, revoltat de ce a pățit la Cluj după ce directorul spitalului de copii l-a refuzat: ”Nu-și dorește să ne implicam în renovare”

Codin Maticiuc are o activitate caritabilă cât se poate de serioasă. Chiar eficientă, având în vedere rezultatele înregistrate până acum. Și, așa cum a precizat de fiecare dată, o activitate transparentă, fundația prin care derulează proiecte Spitale publice din bani privați făcând, de fiecare dată, publice atât încasările, cât și rezultatele.

Codin Maticiuc, revoltat de ce a pățit la Cluj, Voia să renoveze spitalul de copii

Codin Maticiuc a încercat să se implice într-o nouă cauză umanitară. Locul ales, deloc întâmplător, era Clujul, iar cunoscutul (deja) filantrop a încercat să se ocupe de Spitalul de Copii din Cluj. Doar că, acolo, Codin s-a izbit de un adevărat zid.

”Inițiativa asta a mea (Spitale publice din bani privați, n. red) este promovată de anul trecut de UNTOLD. Anul ăsta s-a alăturat și TIFF. Acum suntem parteneri și cu Sports Festival! Greșeala mea aici începe, m-am lăsat înduplecat de fata care lucrează la marketing care a zis să facem ceva și pentru Cluj atât timp cât și Clujul e lângă noi. (…)

Am lăsat directorul fundației sa contacteze un spital din Cluj. A contactat Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii din Cluj, pe domnul manager Cornel Aldea spunând ca le stăm la dispoziție cu orice, orice nevoie. După câteva mailuri conducerea spitalului nu a mai răspuns. Am refuzat să cred și am solicitat numărul managerului și i-am scris pe wapp. Mi-am luat un mega seen”, povestește, pe conturile sale de socializare, revoltat, Codin Maticiuc.

Doar că, deși managerul nu i-a răspuns, într-un final a reușit să aibă un răspuns de la cel care conduce Spitalul Clinic de Urgență din oraș. Doar că răspunsul primit a fost unul care l-a șocat pe Codin, cu atât mai mult cu cât el era dispus să investească, prin fundația sa, sume serioase de bani în renovarea necesară a instituției.

Codin Maticiuc, răspuns incredibil de la managerul spitalului: ”Nu-și dorește să ne implicam în renovare pentru că nu vrea să ne facem reclama”

După nenumărate eforturi, cei de la fundația lui Codin Maticiuc au reușit să îl contacteze pe managerul spitalului din Cluj. Doar că răspunsurile primite l-au șocat și revoltat. ”Directorul fundației Metropolis a dat de manager care i-a spus telefonic că nu-și dorește să ne implicam în renovare pentru că nu vrea să “ne facem reclama” cu acest lucru.

Desigur transparența de “before and after” și faptul că postez exact ce am făcut și cât a costat nu este pentru oricine. Domnul manager Aldea a spus că poate renova spitalul cu firme care nu îi cer sa filmeze acest “before and after” care la noi e obligatoriu ca să arătăm unde merg banii donatorilor”, a mai dezvăluit Codin Maticiuc.

Codin Maticiuc, apel adresat lui Emil Boc și ministrului Sănătății

Supărat, Codin Maticiuc a apelat la ironie cu privire la subiectul renovării spitalului de copii din Cluj și, mai mult, a anunțat că, de acum înainte, așa cum promisese că o va face, nu se va mai oferi să ajute, ci va aștepta să i se ceară implicarea în acțiuni caritabile de acest gen.

”Dragii mei clujeni, să știți că Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii o sa fie sigur curând renovat la nivelul 2023, va rog sa stați cu ochii pe el să-l vedeți cum se înnoiește. Să știți că și de utilat e utilat cu cea mai nouă aparatură. Este top și se îndreaptă spre perfecțiune, să vedeți voi.

Domnule primar Boc, domnule ministru al Sănătății, nu e nevoie de nimic la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii din Cluj dacă își permit să refuze fonduri private nerambursabile. (…) Dragii mei clujeni, ma întorc la principiul de la care m-am abătut. Dacă știți un spital care merită susținut, rugați managerul să-l contacteze pe directorul fundației”, a mai spus Codin Maticiuc.

Reporterii FANATIK au încercat, în repetate rânduri, să contacteze conducerea spitalului din Cluj sau pe primarul Emil Boc, dar apelurile noastre au rămas fără răspuns.

Codin Maticiuc, implicat în cauze sociale: ”Ești dator să faci bine direct proporțional cu binele din viața ta”

. Iar rezultatele avute îl plasează în topul celor mai eficienți filantropi din România.

”Implicarea în cauze sociale mi se pare o normalitate. Cred că ești dator să faci bine direct proporțional cu binele din viața ta. Dacă ție ți-e bine, trebuie să ajuți, acesta este principiul meu”, spunea, pentru FANATIK, Codin Maticiuc.

De altfel, de-a lungul timpului, sumele investite de fundația pe care o conduce în proiectul Spitale publice din bani privați au fost destul de mari, motiv pentru care, de curând, Codin Maticiuc a reușit să sensibilizeze autoritățile ca să schimbe legislația cu privire la TVA-ul plătit pentru campanii umanitare.

”Eu plătesc TVA statului pentru privilegiul de a construi spitale, băi, de a cumpăra WC-uri și așa mai departe”, a declarat