Codin Maticiuc, scandal la Untold: ”Vreau să mă duc la pușcărie”

Codin Maticiuc pare să fie, fără voia lui, în mijlocul unor scandaluri epocale și la Cluj, la festivalul Untold. Acolo, așa cum chiar el a mărturisit pe contul său de socializare, a fost la un pas de băytaie cu alți doi bărbați.

Codin Maticiuc, scandal la Untold

”Aseară, când plecam de la Untold împreună cu doua fete, cineva a jignit-o pe una dintre ele. Rău. M-am întors și l-am văzut pe jegos. Un grăsuț penibil și frustrat pe care (recunosc) l-am jignit și eu înapoi. I-am spus ceva de genul că îl bat ca la concurs”, povestește Codin Maticiuc.

ADVERTISEMENT

Și, fiind înconjurat de fetel, scandalul părea să se stingă până în momentul în care un al doilea bărbat a încercat să îl lovească pe Codin Maticiuc.

”Deodată, total din neant, un bombardier în hanorac Palm Angels (se putea altfel?!?) a încercat sa ma lovească printre ele. Cumva m-am ferit și mâinile fetelor care mă împingeau pe strada l-au mai blocat și ele și n-a reușit să mă atingă. Am avut noroc că mă aflam chiar la ieșirea din festival și era poliție și jandarmeria care au intervenit imediat. Zic ca am avut noroc căci bombardierul și grăsuțul probabil mă dovedeau. Din păcate l-au legitimat doar pe bombardier, nu și pe grăsuț. Ce credeți? Era din Cluj? Arș! Era din București de la mine, bineînțeles! Dristor mai exact”, povestește Codin Maticiuc.

ADVERTISEMENT

Codin Maticiuc vrea răzbunare

Cu scandalul aplanat de intervenția Poliției și a Jandarmeriei, Codin Maticiuc a fost invitat să depună plângere împotriva bărbaților care l-au agresat pe el și pe amicele sale, lucru pe care l-a refuzat, ferm.

Dar, pare-se, Codin Maticiuc nu a reununțat la ideea de a se răzbuna și de a le da o lecție celor doi care i-au stricat seara petrecută la Untold, la Cluj.

”Vă rog frumos, vă las aici poze cu smardoiul, dacă îl recunoașteti vă rog să-mi lăsați în privat ce știți de el. Îl bate fratele vostru așa mic cum e. În general, sa știți, H&M și Zara dau de pământ cu Palm Angels (mai ales cu ăla de Dragonul Roșu). Știu, e ilegal să-ți faci dreptate singur și poliția din Cluj ma așteaptă sa fac plângere. N-o sa fac. De ce? Am mai făcut la circa 2, la mine la București și au lucrat cu infractorii. Încredere zero. Plus ca nici nu prea exista lege ca până la urmă doar a încercat sa ma lovească. Cred ca nici amenda nu-și ia. Mai bine-l amendez eu”, a spus .

ADVERTISEMENT

Și, precizând că este dispus să încalce legea – ”Vreau să mă duc la pușcărie” este chiar titlul postării lui – Codin Maticiuc nu recomandă să acționeze careva așa cum o face el. Și, evident, nici FANATIK nu încurajează violența.

”Revin, dați-mi un semn de bombardierul cu fakeul Palm Angels. Îl urechez singur la el în cartier. Chiar la el la bloc. E normal și legal? Nu e. Gigi Becali s-a dus la închisoare fix pentru că și-a făcut dreptate singur. Nu va încurajez și nici nu va recomand sa faceți asta dacă vă aflați în locul meu. Fac eu și sunt gata sa plătesc pentru asta dar o tragere de urechi și un șut în c@# merită să îi trag cocalarului”, a mai spus Codin Maticiuc.

Codin Maticiuc, băiatul de oraș cu activități filantropice

Devenit celebru cu ani buni în urmă și din perspectiva banilor pe care îi învârtea cu lejeritate din stipendiile primite de la părinții săi, a trecut printr-o schimbare cu totul și cu totul deosebită.

ADVERTISEMENT

Fără să renunțe la apucăturile sale de petrecăreț, tânărul a început să se implice în acțiuni filantropice care mai de care de succes, Codin Maticiuc reușind să facă lucruri pe care, până acum, în ultimii 30 de ani, statul român le-a promis doar.

Mai mult decât atât, Codin Maticiuc a dovedit că este talentat și ca scriitor – are câteva cărți publicate deja – și ca producător de film și actor, peliculele sale bucurându-se de un succes grozav în lumea filmului românesc. Iar asta, făcute toate,cu un trabuc în mână și un păhărel de tărie fină în cealaltă.