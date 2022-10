Codin Maticiuc, tată pentru a doua oară. Prima imagine cu fetiţa lui, Ilinca

Codin Maticiuc este din nou tată. Fostul ”Crai de Dorobanți” a devenit pentru a doua oară părintele unei fetițe. El a făcut anunțul pe rețelele de socializare și radiază de fericire.

Codin Maticiuc, pentru a doua oară tatăl unei fetițe: ”O să facă această lume puțin mai bună”

Codin Maticiuc a postat și prima fotografie cu . Tânărul milionar a scris în dreptul imaginii cuvinte emoționante.

De asemenea, Codin Maticiuc a spus și ce notă a primit la naștere bebelușul: 10. El este de părere că acesta va deveni un adult care va face din România o lume mai bună.

”Stați liniștiți: a venit ILINCA. O să facă această lume puțin mai bună și România mai frecventabilă. Simt eu, cu inima mea de tată”, a scris Codin Maticiuc

Codin Maticiuc mai are o fetiță de 3 ani

Ilinca a venit pe lume din relația pe care Codin Maticiuc o are cu partenera sa, Ana Pandeli. dar și un băiat de 10 ani, care este dintr-o relație anterioară a Anei.

În urmă cu câteva zile, Codin Maticiuc retrăia emoțiile de la nașterea Smarandei. Mai mult, a mărturisit și cum se bucură de timpul petrecut alături de aceasta.

” (…) Câteva lucruri au fost chiar peste așteptări la Smaranda. Sa fiu primul care a văzut-o și mai ales primul care a ținut-o de mână.

Când au dus-o în altă cameră în timp ce pe mamă o coseau, m-au lăsat sa stau cu ea. Doar noi doi. Și ne-am ținut de mână și am știut c-o s-o țin mereu.

Am știut dinainte că o s-o iubesc. Nu am știut însă că voi fi total îndrăgostit de ea. Efectiv îndrăgostit ca de o domnișoară.

Sunt mândru când rade la glumele mele, fastacit când mă pomenește, topit când mă atinge. Ca o dragoste de liceu. Tot ce-mi doresc este să mă bage puțin în seama (…) ”, a mai scris Codin Maticiuc pe rețelele de socializare.