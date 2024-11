Codin Maticiuc, tensiuni cu soția: “Nu prea reușesc să o mai împac. E supărată, e neagră”. Cu ce a enervat-o atât de rău

Codin Maticiuc nu petrece cât timp și-ar dori, cu soția lui, și fetele, pentru că este angrenat în mai multe proiecte, fie în cinematografie sau nu. Actorul face filme, joacă în Tătuțu’, face Spitale Publice din Bani Privați și multe alte proiecte, astfel că, timpul pe care-l mai are este limitat. Nici pe acasă nu prea stă, cât și-ar dori, sau cât și-ar dori soția, așa că tensiunile uneori sunt la cote ridicate.

Codin Maticiuc spune că soția este supărată că nu stă pe acasă și, mai mult, nici nu prea reușește să o împace. Totuși, cu fetele încearcă să petreacă timp, să aibă activități, să meargă la teatru sau în parc, sau măcar o dată pe săptămână să le ia de la școală.

ADVERTISEMENT

Codin Maticiuc și soția lui au împreună două fete. Cât reușește aceasta să stea pe acasă și ce îi reproșează ea?

Într-un interviu pentru FANATIK, Codin Maticiuc ne-a vorbit despre proiectele sale, dar și despre cât de prezent este în casă. Așa am aflat și ce îi reproșează soția, pe care nu prea reușește să o mai împace. Totuși, deși este implicat în multe proiecte, se întâmplă des ca acesta să și refuze contracte noi, poate la fel de multe.

Cum ai reușit să slăbești pentru rolul din Tătuțu’, serialul Voyo, unde acțiunea se desfășoară cu 20 de ani înainte, față de Clanul?

ADVERTISEMENT

Pentru rol am slăbit undeva la 6 kilograme. Am avut un grup de slăbit, eu cu Pelicanu, un antrenor care ne monitoriza caloriile. Transmiteam acolo, în fiecare zi ce am mâncat. Noi trimiteam poza cu mâncarea, că nu ne-o cântăream, suntem foarte proști, și eu, și el, noi pe personajele Iulică și cu Pelicanu, și antrenorul calcula. Mai aveți atâta, maxim 200 calorii, opriți-vă etc. Am slăbit 5-6 kilograme eu, și 7-8 kilograme, cred, Pelicanu.

N-a fost dietă drastică, nu, dar ne monitorizam pașii, cumva. Ne-am chinuit cumva.

Codin Maticiuc: “Alerg prin mai multe proiecte și filme. Când se poate, mă duc să-mi iau fetele de la școală”

Cum arată viața ta, în general, pe lângă Tătuțu’?

Extraordinar. Alerg prin mai multe proiecte și filme, și așa mai departe. , care ocupă mult timp…. Plus alte proiecte personale. Și când se poate, mă duc să-mi iau fetele de la școală.

ADVERTISEMENT

Încerc o dată pe săptămână să merg să le iau. Recent, când am fost să o iau pe Smaranda, am cumpărat și un trandafir și am așteptat-o cu un trandafir. A fost terminată. M-am pus în genunchi și i-am dat trandafirul.

Ce activități preferate au ele cu tine?

Cu mine în principiu le place să facă orice, adică să mergem la film, la cinematograf, parcuri. Toate nebuniile cumva cu tata. Și când mergem la un restaurant și întreabă maică-sa, “unde vrei să stai”, răspunsul e “lângă tata”. Adică ele cumva simt că cu mine e mai distracție, sau poate și lipsa mea probabil… că nu stau atât de mult cu ele.

ADVERTISEMENT

În rest, mergem la teatre, orice tip de experiență la teatru, că este la Gașca Zurli, sau alt tip de spectacol… Le ducem la Tăndărică și Ion Creangă, și la Londra, o dată pe an, le ducem la un spectacol.

“Nu glumesc, chiar e foarte supărată că nu îmi petrec destul de mult timp”

Deci practic tu ești cel care le răsfață?

Încerc, da …

Soția nu-ți reproșează că nu prea stai pe acasă?

Nu e mulțumită de treaba asta. Nu prea reușesc să o mai împac… e supărată, e neagră.

Nu, nu glumesc, chiar e foarte supărată că nu îmi petrec destul de mult timp. Și încerc și eu să explic că fac niște lucruri și că se vede ce fac și în alte părți. Și ea, teoria ei este că “Tu îi ajuți pe toți mai puțin și pe noi. Tu ești pentru toți. N-am văzut, sună cineva, ăla care nu știu ce, ăla fără un picior, te implici să stai, să faci bani, să faci campanie pentru el. Nu există om să sune și să nu se rezolve sau să nu te agiți. Și din timpul nostru, se întâmplă asta”.

La ce proiecte lucrezi?

Cursa, Tătuțu’ bineînțeles, și mai am de dezvoltat niște idei pentru Voyo, mai am Spitale Publice din Bani Privați, construim un spital. Am, am destule!

De ce refuză Codin Maticiuc anumite proiecte? “Pleacă de la buget și nu bugetul meu”

Se întâmplă să refuzi proiecte? Dacă da, din ce motiv?

100%, da. Foarte mult, da. Și , și pe tot, da. Le refuz din cauza proiectului. Dacă e un proiect bun, pe care îl consider bun, eu îl fac, nu există să nu mă bag. Dar pleacă de la buget și nu bugetul meu. Ultimul lucru pe care îl întreb este cât câștig eu. “Vreau să fac un film”. “Cum?”, “Cu mafioți”. “Bun, și care e bugetul?”.

Și eu știu în ce buget trebuie să fie ca să fie ok, înainte și de scenariu, dacă tu nu ai buget, nu facem un film ok. “Care e bugetul de promovare?”. Eu știu cât trebuie să fie bugetul, dacă nu îl ai, eu nu mă bag. Nu putem să facem un film wow și după aia să nu avem cum să-l vindem.