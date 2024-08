Codrin Ștefănescu face dezvăluiri despre relația cu Liviu Dragnea: ”Cine stă la masă cu Coldea e tot un călău”. Cum a învins cancerul

Diagnosticat cu cancer la colon în anul 2022, Codrin Ștefănescu a trecut prin momente critice, pe care le-a trecut cu succes. Acum, el urmează un tratament medicamentos pentru a ține boala sub control.

Codrin Ștefănescu: ”Am dormit în pat cu doamna cu coasa”

Deși s-a retras din politică, susține că este sunat de foștii colegi, atât de la putere, cât și de cei din opoziție. I se cer sfaturi, dar este invitat și să revină în politică, lucru pe care încă nu-l poate accepta…

ADVERTISEMENT

„Și acum am un stres… Chiar dacă am renunțat la politică, mă sună foștii colegi, mă sună și din opoziție, mă bat la cap să revin. Dar ce nu înțeleg ei e că eu am nevoie de liniște acum. Am dormit cu doamna cu coasa în pat. Când ajungi la acea limită îți schimbi percepția. Astfel simți cafeaua și țigara de dimineață.

Mai și vin și azi la mine. Când văd ce se întâmplă în țară, mă mai apucă așa… cu politica. Și mă enervez. Am mii de mesaje pe telefon, iar pe pagina de socializare, zeci de mii”, a mărturisit acesta în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

A ținut legătura cu Ciolacu și Ciucă. Iohannis nu l-a sunat

Codrin Ștefănescu nu ne-a ascuns nici faptul că printre cei care l-au căutat se numără și premierul Marcel Ciolacu, precum și șeful PNL, generalul Ciucă.

„M-au sunat toți, mai puțin Iohannis. Ciolacu și Ciucă au ținut legătura cu mine cât puteam vorbi, după ce am fost internat. Dar trebuie să înțeleagă că sunt supus unui tratament obligatoriu. Abia în decembrie se face un an. Medicii mi-au spus clar că dacă uit să iau o pastilă la ora la care am obișnuit organismul, mă dau iar peste cap”, a completat acesta.

ADVERTISEMENT

Codrin Ștefănescu, reacție dură la adresa lui Dragnea

În schimb, , nu l-a întrebat niciodată cum se mai simte… Ștefănescu susține că nici nu și-ar dori ca acest lucru să se întâmple. Mai mult, fostul politician are o reacție acidă la adresa acestuia.

„Dragnea nu m-a sunat niciodată. Un om care umblă cu Coldea, nu este uman. Nu are legătură cu realitatea. Când iei masa cu călăii, și tu ești un călău, n-ai cum să ai sufletul deschis pentru drama prin care trece cineva”, a mai spus Codrin Ștefănescu.



ADVERTISEMENT

Ce spune politicianul despre scandalul de la Sfântul Pantelimon: ”Și mie mi-au scăzut doza…”

Deși medicii nu-l lasă să se uite la știri, fostul politician nu poate să stea departe de tot ceea ce se întâmplă pe plan intern. Cum și el s-a aflat în situația bolnavului în stare critică, Codrin Ștefănescu spune că cele întâmplate la Spitalul Sf Pantelimon îl pune pe gânduri.

„Medicii nu mă lasă să mă mai uit la știri. Dar eu nu pot, le spun că da, dar… N-ai cum să fii relaxat. Când mă trezesc dimineața și văd ce se întâmplă, e horror.

Am fost și eu în situația bolnavului în stare critică. Dar cele mai bune explicații le pot da medicii, nu frânturile lor de conversație. Și au apărut medici care au spus că în astfel de cazuri se și poate scădea doza.

Și mie în perioada aceea critică, mi-au scăzut unele doze și mi-au crescut altele. Dar este nevoie de comunicare între medic și pacient. Normal, când ești intubat, nu se mai poate discuta, acolo trebuie să mergi pe mâna științei. Sunt atâtea opinii ale medicilor și ale unor asistente șefe cu peste 30 de ani vechime, încât nu știi ce să mai crezi, te pune pe gânduri”, a mai declarat politicianul pentru FANATIK.



Ce spune Codrin Ștefănescu despre revenirea în politică: ”Eu am făcut guverne”

Codrin Ștefănescu este însă de părere că problema pensiilor este una și mai mare. Indignat de tot ceea ce se întâmplă, acesta e tentat chiar să se întoarcă în politică, după cei doi ani de tratament.

„Azi deja trebuia să fie altele pensiile. Să-i dai bani omului, nu să-i iei. Și toate lucrurile astea te supără. Când trebuie să stai pe bară și vezi câte se întâmplă, nu e bine. Încerc să mă relexez, să citesc, să stau mai mult cu cel mic.

Eu am făcut guverne, am promovat oameni, dar nu m-am pus niciodată pe vreo listă de parlamentar. Nu puteam să mă împart, nu puteam coordona partidul. N-am fost vânător de funcții. După tratament, depinde cum mă simt. Atunci voi decide dacă mă mai întorc în politică”, mai spune fostul lider PSD.



„Nu mi s-a interzis fumatul”

Cât despre starea sa de sănătate, acesta mărturisește că se simte bine și urmează cu sfințenie sfaturile medicilor. Evită să mănânce multe lactate, are voie să bea zilnic un pahar de vin roșu și nu s-a lăsat niciodată de fumat. Tramentul va dura, în total, doi ani, timp în care trebuie să ia zilnic un pumn de medicamente.

„Mi s-au recomandat cât mai puține lactate, în cantități mici. În rest am voie de toate. Eu nu sunt mare mâncător de carne de porc, ci doar de carne de pește. Iar pește am voie cât vreau. Cât mai puțin prăjeală în ulei.

Am voie un pahar de vin roșu, zilnic. Înainte eu eram cu pălinca tradițională veche românească. Cea ardelenească. Dar nu mai am voie. Și medicii străini mi-au zis că slănina asta românească, cu ceapă, pe care o mâncăm noi, e unguent pentru tot sistemul neuro-vegetativ.

Nu mi s-a interzis fumatul, pentru că nu avea nicio legătură cu problema mea”, ne-a mai spus acesta.

Ce i-a declanșat boala

Codrin Ștefănescu crede că principalul factor declanșator a fost stresul, care i-a scăzut imunitatea. Politicianul ne-a povestit că a avut o perioadă în care nu putea să doarmă, așa că a cerut un somnifer mai puternic. ”Am primit un cocktail care mi-a distrus imunitatea”, spune Codrin Ștefănescu. După această experiență, el este convins că stresul este responsabil pentru cele mai multe probleme de sănătate ale omenirii.

Totuși, el spune că a avut noroc și a dat peste o echipă de medici care a reușit să interpreteze corect o serie de analize care, aparent, se băteau cap în cap. Astfel, i s-a descris un tratament care s-a dovedit eficient. ”La fiecare boală, există diferențe în funcție de pacient”, a încheiat Codrin Ștefănescu.