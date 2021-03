Codruț Kegheș, probleme serioase din cauza COVID-19. Prin ce a trecut Dezbrăcatu’

Codruț Kegheș a dezvăluit că s-a confruntat cu probleme serioase din cauza infecției cu noul tip de coronavirus cu care a fost diagnosticat la sfârșitul lunii octombrie a anului trecut. Actorul, cunoscut sub numele de Dezbrăcatu, a stat 19 zile la pat pentru a se recupera.

Prezentatorul de la Prima TV a fost confirmat cu o formă mai gravă a bolii din China, fiind deranjat inclusiv de lumina de la telefon. Printre simptomele avute de vedetă se numără durerile musculare, care au fost insuportabile, fiind găsit și cu ceva probleme la plămâni.

Actorul spune că efectele noului tip de coronavirus se resimt și în prezent în organismul său, deși au trecut luni bune de la vindecare. Codruț Kegheș obosește mult mai repede acum și în plus, spune că are perioade în care are insomnii.

Codruț Kegheș a avut coronavirus. Cum l-a afectat boala pe Dezbrăcatu

„Numărul bolnavilor de Covid crește, am prieteni care au avut și am avut și eu. Am avut o formă medie acută, la sfârșitul lunii octombrie, am stat 19 zile la pat.

Mi-a fost rău, au fost dureri insuportabile. Mă enerva și lumina de la telefon. Iar la un moment dat am avut o zi cu tuse și scaune moi. Am avut ceva probleme la plămâni. Obosesc repede și am o perioadă cu insomnii crunte”, a declarat Codruț Kegheș într-un interviu pentru click.ro.

Dezbrăcatu a dezvăluit că pandemia nu l-a afectat numai pe planul sănătății, și ci legat de domeniul financiar. Actorul nu a mai avut evenimente din martie 2020 și nu mai are nici emisiunea pe care o modera la un post de radio.

Cu toate acestea prezentatorul emisiunii „Cronica Cârcotașilor” nu își pierde speranța în mai bine și spune că are planuri mari de viitor. Codruț Kegheș visează să realizeze o emisiune culinară, însă până atunci se mulțumește cu lucrurile pe care le are.

„M-a afectat pandemia, pentru că ultimul eveniment a fost în 7 martie – pe care l-am prezentat – nu mai sunt la radio din septembrie, nu mai sunt evenimente.

Evenimente care la final de lună erau ca o completare tare bună, pentru tot ceea ce se întâmplă. Acuma trebuie să mă încadrez în niște bugete, ca toată lumea. Nu pot să visez la cai verzi pe pereți, trebuie să mă mulțumesc cu ce am.

Cel mai bun lucru e ăla pe care îl ai, nu ăla pe care ți-l dorești tu. Vreau să fac o emisiune de gătit, poate să gătesc dezbrăcat, însă nimic nu este concret”, a mai adăugat actorul, mai arată sursa citată anterior.