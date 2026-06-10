Codruța Filip, uimită de comportamentul lui Florin Prunea, la Desafio. Întâmplarea pe care nu o va uita

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Au fost concurenți la Desafio, iar acum povestesc întâmplările prin care au trecut în junglă. Cântăreața de muzică populară Codruța Filip a rămas uimită de comportamentul lui Florin Prunea. Ce episod nu va uita prea curând.

Codruța Filip, despre năravurile lui Florin Prunea

Codruța Filip (30 ani) a cochetat cu modelingul și cu televiziunea prin prisma show-ului Desafio: Aventura. Fosta soție a artistului Valentina Sanfira a primit 1.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în emisiunea difuzată la Pro TV, unde a avut parte de numeroase experiențe și momente speciale.

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Una dintre clipele pe care le ține minte pentru totdeauna îl are protagonist pe Florin Prunea (57 ani). Analistul care a fost la un pas să-și arate adevărata față. Totul a plecat de la o furtună care i-a prins în mijlocul pustiului și toți se așteptau ca fostul sportiv să clacheze.

În schimb, analistul s-a abținut destul de bine și a reușit să-și domolească complet nervii. Acest lucru a fost văzut foarte bine prin ochii colegilor săi. Interpreta de muzică populară a subliniat că fostul portar al Generației de Aur nu și-a scos la iveală adevăratele sentimente și emoții. În plus, a demonstrat că este foarte ambițios.

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„Nu știu dacă să vă fac să râdeți, dar la un moment dat, când s-a enervat rău… Având în vedere condițiile în care am stat, te așteptai ca la un moment dat să clacheze, dar nu. Ne-a prins în pustiu o furtună mare de tot și cred că am stat mai mult de 24 de ore uzi la picioare.

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Am făcut și probe, și trasee, era să o dăm în pneumonie. Și știu că a zis domnul Prunea că «plec acasă, ne batem joc?». Era fiert să câștige probele. Nu se lăsa deloc”, a mărturisit Codruța Filip, în emisiunea „Fața la joc!”, despre momentul în care Florin Prunea ar fi putut să explodeze de nervi, dar s-a abținut, relatează .

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De ce a ales Florin Prunea emisiunea de la Pro TV

Fostul portar a fost unul dintre cei mai apreciați concurenți de la Desafio. A ales să plece în această aventură spectaculoasă pentru a se bucura de o experiență nouă. Florin Prunea a fost încă de la început conștient de traiul pe care-l va duce departe de civilizație, filmările având loc într-o junglă din Thailanda.

A trăit la limită o perioadă destul de lungă. Analistul sportiv a renunțat singur la privilegiile de acasă, dar mereu a știut că-i va fi dor de ce a lăsat în urma sa. În una dintre ediții chiar a subliniat că are vilă cu piscină, însă doarme sub cerul liber în competiția moderată de Daniel Pavel. Cu toate acestea, i.

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„Chiar dacă am 57 de ani, vreau să dovedesc ca am spirit tânăr. Nu ai voie să îți fie dor de nimeni fiind acolo, pentru că trebuie să fii concentrat total asupra a ceea ce ai de făcut, dacă vrei să câștigi”, a spus Florin Prunea înainte de începerea filmărilor, pentru .