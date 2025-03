Codul Rutier 2025. Actul pe care șoferii trebuie să-l aibă pentru a trece inspecția tehnică periodică

Anul 2025 aduce modificări importante la Codul Rutier. Românii trebuie să știe neapărat care este actul pe care șoferii trebuie să-l aibă pentru a trece inspecția tehnică periodică. Se ridică de la Registrul Auto Român.

Ce document este necesar la inspecția tehnică periodică

Inspecția tehnică perioadă este un proces care are loc în cazul mașinilor care au o vechime mai mare de 10 ani. Aceasta se efectuează în fiecare an și are nevoie de o serie de documente astfel încât autoturismul să fie evaluat.

arată că în 2025 s-a produs o schimbare importantă. Aceasta nu trebuie ignorată de niciun conducător auto. Șoferii trebuie să aibă asupra lor un act atunci când merg cu autoturismul în centrele ITP din țară.

Românii au nevoie de un document pentru care trebuie să se prezinte la RAR. Actul este obligatoriu și esențial. Mai exact, este vorba de Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV), care este necesară pentru înmatriculare.

Aceasta se mai folosește și la schimbarea proprietarului, iar de anul acesta inclusiv la efectuarea inspecției tehnice periodice. Șoferii care circulă pe drumurile publice fără riscă să li se suspende înmatricularea.

În această situație se primesc sancțiuni usturătoare. Pentru lipsa ITP-ului amenda se încadrează între 9 și 20 de puncte de amendă. Se acordă încă 20 de puncte de amendă pentru circulația cu înmatricularea suspendată.

Așadar, suma totală a sancțiunilor pe care le poate primi un șofer, conform Codului Rutier din 2025, poate ajunge la 8.100 lei. Pentru a evita aceste neplăceri conducătorii auto trebuie să dețină un CIV valabil și să își programeze din timp vizita la Registrul Auto Român.

Documente pentru a solicita CIV-ul la RAR

Registrul Auto Român anunță care sunt actele pe care trebuie să le aibă un solicitant pentru un CIV. Este nevoie de actul de identitate al celui care face cererea de activitate RAR. Aceasta se va completa olograf de către solicitant pe propria sa răspundere.

De asemenea, cererea va fi semnată în prezenţa angajatului RAR care efectuează activitatea. În plus, printre acte se mai numără și documentul de înmatriculare din țara de origine a autoturismului și certificatul de conformitate (CoC) emis de producătorul vehiculului.

Actul este obligatoriu pentru mașinile ale căror emisii poluante și CO2 au fost măsurate în conformitate cu procedura WLTP, de regulă vehicule fabricate după data de 31.08.2018. Totodată, pentru CIV se mai cere și documentul de achiziție intracomunitară (factură, contract de vânzare-cumpărare etc).

Documentul de achiziție trebuie să fie în original sau sub forma unei copii în care toate datele sunt lizibile. Conform OUG nr.120/2021, obligativitatea solicitării și obținerii CIV de la RAR îi revine achizitorului intracomunitar, care poate cere eliberarea acestui document în mod direct sau printr-un împuternicit legal.