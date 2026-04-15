Codul Rutier, mai dur cu șoferii care cred că pot scăpa de amenzi. Modificare care vizează o categorie aparte

Un proiect de lege depus la Senat este menit să facă mult mai dificilă ocolirea sancțiunilor aplicate de către polițiștii rutieri, fiind vizați șoferii care se credeau la adăpost de amenzi doar pentru că au mașinile înmatriculate în altă țară. Practic, șoferii cu domiciliul sau reședința în altă țară erau amendați, însă plata amenzilor nu se mai făcea întrucât statul român nu dispune de pârghiile necesare pentru a-i face să plătească.

„Deși există mecanisme europene de recunoaștere reciprocă a sancțiunilor financiare (cum este Decizia-cadru 2005/214/JAI), acestea sunt greoaie, consumatoare de timp și, în general, se aplică doar pentru sancțiuni ce depășesc pragul de 70 de euro. Astfel, vasta majoritate a amenzilor rutiere obișnuite rămân neacoperite de aceste mecanisme”, se spune în a proiectului de lege inițiat de către USR.

În ce condiții se suspendă imediat permisul

Potrivit statisticilor ANAF, în ultimii trei ani au fost aplicate 42.712 amenzi cetățenilor străini nerezidenți în România, iar valoarea lor însumată a fost de aproximativ 44.659.000 lei, suma încasată efectiv fiind de numai 25.066.000 lei. În plus, statul cheltuie bani trimițând prin poștă procesele-verbale sau somațiile, iar în cazul unor țări asiatice, Statelor Unite sau Australiei, costul trimiterii unui singur plic ajunge la 200-250 de lei, deși statul român este lipsit de pârghii reale pentru a-i face pe contravenienți să plătească prin executare silită.

Proiectul prevede o măsură radicală, anume și eliberarea unei dovezi înlocuitoare fără drept de circulație, dacă este îndeplinită cel puțin una dintre condiții:

a) conducătorul auto figurează în evidențele autorităților competente cu amenzi contravenționale rutiere definitive și neachitate, pentru care dreptul la executare silită nu este prescris, aplicate anterior pe teritoriul României;

b) conducătorul autor refuză achitarea pe loc a amenzii contravenționale curente sau depunerea unei garanții echivalente sumei amenzii, în cazul în care intenționează să conteste procesul-verbal de contravenție.

Măsurile vor putea fi aplicate inclusiv la punctele de trecere a graniței, de către polițiștii de frontieră. Dacă șoferul străin plătește amenda ca să evite să-și lase permisul de conducere prin România, va putea să o facă doar cu cardul, la POS-urile din dotarea polițiștilor. În cazurile în care polițiștii rețin permisul de conducere, acesta va fi restituit după trei luni sau după ce contravenientul prezintă dovadă plății amenzii.

Un model preluat din Bulgaria

O problemă este accesibilitatea datelor privind amenzile primite anterior de către șoferii nerezidenți, astfel că inițiatorii au prevăzut în proiect un termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii pentru ca Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul de Finanțe să operaționalizeze o bază de date electronică, accesibilă agenților de poliție, unde aceștia pot să verifice rapid dacă un șofer nerezident a mai primit amenzi în țara noastră.

Inițiatorii precizează că modelul pe care îl propun are ca sursă de inspirație practici din alte țări. Primul exemplu este Bulgaria, unde polițiștii , ci și plăcuțele. Polițiștii de la sud de Dunăre au fost dotați cu POS-uri special ca să încaseze amenzi de la șoferii nerezidenți.

Iar în alte țări este chiar mai rău. Dacă nu plătești pe loc amenda sau nu lași un depozit ca garanție, în Italia mașina îți poate fi blocată, iar în Franța chiar confiscată. În Elveția, depozitul este chiar mai mare decât cuantumul amenzii, întrucât sunt luate în calcul și costurile procedurale pentru o contestare în instanță a amenzii.