Cody Gakpo a fost omul . Atacantul lui Liverpool a înscris și a pasat decisiv în victoria categorică a „Portocalei Mecanice” contra „tricolorilor”. La finalul meciului de la Munchen, .

Cody Gakpo a dezvăluit cum l-a învins pe Florin Niță în România – Olanda 0-3: „De-asta am tras la colțul scurt”

Cody Gakpo este golgheterul naționalei Olandei la EURO 2024. Atacantul în vârstă de 25 de ani, cotat la 50 de milioane de euro de Transfermarkt.com, are 3 goluri la turneul final din Germania, cu Polonia (2-1), Austria (2-3) și România (3-0).

“Cred că am dominat, am fost mai buni la toate capitolele. Totul ne-a mers. De un an și jumătate lucram cu antrenorul Koeman și încercam să ne obișnuim cu stilul lui de la națională.

Nu e deloc ușor de creat o echipa națională pentru că noi jucam în alte stiluri la echipele de club. La gol am tras pe scurt fiindcă nu aveam altă opțiune, colțul lung era blocat”, a declarat Cody Gakpo, la finalul meciului.

Cody Gakpo, fără emoții pentru meciul cu România: „N-am avut deloc senzația că se va face 1-1”

Cody Gakpo a deschis scorul în minutul 20 al meciului cu România. Batavii și-au creat numeroase ocazii de gol, însă reușita a venit abia în minutul 83 prin Donyell Malen. Atacantul Borussiei Dortmund a stabilit scorul final în minutul 90+3.

“Mă bucur că am deschis scorul atât de repede pentru că a dispărut tensiunea. Ne-am simțit în control. Pe teren nu am avut deloc senzația că se va face 1-1.

Am făcut un meci bun, am practicat un fotbal frumos în unele momente. A fost reacția potrivită după precedentul joc”, a mai spus Cody Gakpo. Austria sau Turcia va fi adversara din sferturi a naționalei Olandei.

Cody Gakpo, omul meciului în România – Olanda 0-3

Cody Gakpo a fost numit omul meciului în România – Olanda 0-3 de către Comisia Tehnică din cadrul UEFA. Atacantul care evoluează în extrema stângă are 27 de apariții și 11 goluri în tricoul „Portocalei Mecanice”.

Născut la Eindhoven, Cody Gakpo mai are contract cu Liverpool până pe 30 iunie 2028. „Cormoranii” l-au transferat pe Gakpo în ianuarie 2023 de la PSV, pentru suma de 42 de milioane de euro.

