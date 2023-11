Florinel Coman și-a uimit și colegii cu golul din Dinamo – FCSB 0-1: ”Ce să mai zic? Ronaldo direct!”

De altfel, comparația a fost adoptată și de către coechipierii săi, David Miculescu sau portarul Ștefan Târnovanu, cei care sunt convinși că nimeni nu putea să scoată acel șut imparabil a lui Florinel Coman. ”Ce să mai zic? Ronaldo direct!”, a comentat Miculescu, fiind completat de portar.

”Nu cred, eu zic că nu, execuție senzațională, nu puteam”, a răspuns Târnovanu când a fost întrebat dacă ar fi scos acel șut. ”A fost meci greu, în derby se dau lupte grele, se cam uită de fotbal. Ambele echipe nu vor să piardă, să spun așa. Cred eu că în această seară dăruirea, calitatea, au făcut diferența. A fost o lovitură liberă, ce pot să spun, execuție foarte frumoasă, exersez. E, m-au supărat. Mi-a spus arbitrul să bat repede, eu aveam o fază fixă pregătită, dar mi-a zis să bat cât mai repede și să plec din acel loc.

, dar asta este, mereu cu echipele mai mici trebuie să jucăm pozițional, să-i desfacem. Să ne facem ocazii de gol, a fost meci echilibrat, au jucat foarte bine și ei. Important e că am reușit să câștigăm. Una dintre cele mai frumoase perioade, sunt fericit, am crezut în aceste lucruri, cred în continuare.

E loc de creștere, am venit motivat la club să arată din ce în ce mai mult, avem obiectiv și trebuie să-l îndeplinim. Am văzut meciul aseară (n.r. meciul CFR-ului). Am spus că nu trebuie să dăm cu piciorul din nou, nu trebuie să pierdem meciul. Indiferent că vor fi momente când vom suferi.

E normal, până la urmă orice echipă joacă împotriva noastră, nu este niciuna cu un lot mai valoros. Dacă ne luam din clasament trebuia să-i batem cât, 5-6? Important e că psihic am făcut față. Am dedicat golul familiei, prietenilor mei”, a declarat, inițial, Florinel Coman.

, am luat cele trei puncte, a fost un derby. Ne-am distanțat la 5 puncte față de locul doi, le-am arătat și suporterilor că aveam dorința să învingem. Pot să joc pe orice post, unde e nevoie de mine. Eu vreau la fiecare meci să dau gol, chiar și pasă de gol, va veni și momentul meu, atunci o să fiu foarte bucuros.

Știți că în orice derby nu mai contează locul din clasament, astăzi am fost mai determinați decât ei să câștigăm. Am făcut preluare, el mi-a intrat direct în coaste, nu știu de ce nu s-a dat penalty. Colegii spun că a fost, vreau să mă uit și eu. Chiar am vorbit cu Compagno, suntem jucători cu calități diferite, sperăm să ne facem treaba amândoi cât putem de bine. Sper să legăm victoriile până la finalul perioadei de vacanță. Golul lui Coman? Ce să zic, Ronaldo direct”, a transmis și Miculescu.

Concluzia a tras-o portarul Ștefan Târnovanu: ”Ne bucurăm că am câștigat, e un derby, ne doream să câștigăm. Cum, era mai puțin important, până la urmă mă bucur că avem cea mai bună apărare alături de Sibiu, dacă nu mă înșel, îi dăm înainte. Faptul că Dinamo e pe locul care e nu înseamnă că sunt atât de slabi. Noi în prima repriză am făcut cea mai slabă primă repriză din acest campionat. A fost terenul foarte greu, ei au făcut presiune, dar am câștigat.

Nu cred, eu zic că nu, execuție senzațională, nu puteam (n.r. să scoată execuția lui Florinel Coman). După antrenament tot timpul lucrăm, se vede. Cred că cel mai important e ce facem noi, ne vom distanța pentru că ceilalți sper să se mai încurce. Normal că aștept (n.r. să fie la Euro 2024). Depinde doar de mine, dacă voi avea evoluții bune voi fi acolo. Sper că de acum înainte să obișnuim pe toată lumea cu mai multe calificări”.