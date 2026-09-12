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Franco Mastantuono (19 ani), colegul lui Radu Drăgușin de la Fiorentina, a înscris un hat-trick vineri seară, în etapa a 4-a din Serie A, contra nou-promovatei Venezia. Acest lucru nu doar că i-a adus primele goluri pentru italieni, însă l-a făcut să intre în istorie, depășindu-l pe Lionel Messi.

Franco Mastantuono l-a depășit pe Lionel Messi! Ce record a bătut în Venezia – Fiorentina

După un sezon în care conducerea Fiorentinei a văzut dezastrul cu ochii, iar clubul a fost la un pas să retrogradeze în Serie B, formația „viola” a adus jucători în valoare de peste 100 de milioane de euro în această vară, unul dintre ei fiind chiar Radu Drăgușin. De asemenea, prin relația foarte bună cu clubul Real Madrid, Franco Mastantuono a fost împrumutat în acest sezon în Serie A, iar în meciul din etapa a 4-a, cel cu Venezia, argentinianul a spart gheața, după ce primele sale evoluții au fost modeste.

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Atacantul lateral ce aparține de Real Madrid La cei doar 19 ani și 28 de zile, colegul lui Radu Drăgușin a devenit cel mai tânăr argentinian care înscrie un hat-trick într-un meci din primele 5 campionate ale lumii, surclasându-l cu mult pe Leo Messi, conform

Clasamentul celor mai tineri argentinieni care au marcat un hat-trick în top 5 ligi

Până la evoluția lui Franco Mastantuono din Lionel Messi era liderul acestui top, cu primul hat-trick marcat la vârsta de 19 ani și 259 de zile. Desigur, importanța reușitei „puricelui” a fost mult mai mare, întrucât el reușea să înscrie de 3 ori într-un „Clasico” ce s-a terminat cu scorul de 3-3 pe Camp Nou.

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Chiar și așa, diferența între recordurile celor doi este una destul de mare, de 231 de zile. În acest clasament se mai regăsesc și alți argentinieni cunoscuți în fotbalul internațional, precum Icardi sau Higuain. Topul arată în felul următor:

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Top 5 cei mai tineri argentinieni marcatori de hat-trick în campionatele tari ale lumii