Coeficientul UEFA al Universității Craiova s-a dus în cap! Ce se întâmplă după înfrângerea de la Atena și ce loc ocupă România

Universitatea Craiova visa frumos în debutul reprizei secunde, după ce Alex Cicâldău a dublat avantajul oltenilor în minutul 59. Fanii deja făceau calculele pentru viitoarea adversară, însă oltenii au cedat în fața lui AEK Atena, iar coeficientul lor a avut enorm de suferit în urma acestui rezultat.

Craiova, picaj dramatic în coeficientul UEFA! Ce s-a întâmplat odată cu înfrângerea de la Atena

În momentul în care Universitatea Craiova o conducea pe AEK Atena, coeficientul oltenilor pentru sezonul viitor arăta promițător, iar elevii lui Coelho aveau șansa de a mai aduna puncte până la finalul aventurii europene.

O victorie ar fi adus „Leilor din Bănie” 2,000 puncte la coeficientul UEFA, plus încă un punct pentru o clasare între locurile 9-17. În momentul în care conducea, Craiova era poziționată pe locul 15, însă după ce formația elenă a întors în ultimul minut de joc ea a rămas prima sub linie, adică pe locul 25, și nu va continua în cupele europene în acest sezon.

Practic, de unde oltenii aveau un coeficient de 13.500 pentru următorul sezon, unde mai puteau adăuga în funcție de rezultatele viitoare, Craiova va avea un coeficient mai mic cu 3,000 puncte. Dacă Universitatea ar fi câștigat și ar fi continuat să adune puncte de coeficient, echipa chiar putea fi cap de serie în faze importante ale cupelor europene, precum play-off-ul de Conference League.

Cum arată clasamentul coeficienților de țară. România se luptă pentru locul 20

România a avut două echipe pe tablourile principale din cupele europene: în timp ce FCSB continuă să spere la o calificare mai departe în Europa League.

În acest moment, România se află pe locul 23 în coeficientul de țară, însă țintește la locul 20, care ar aduce un lucru foarte important campioanei României. În fața noastră, în acest moment, se situează Ungaria, Croația și Israel, ultima fiind în pericol de excludere în cupele europene din cauza contextului geopolitic al țării.

, nu încă din primul tur așa cum se întâmplă în momentul de față. Pentru acest coeficient urmează un meci crucial, prin care România poate depăși Croația. FCSB va întâlni în meci direct Dinamo Zagreb, iar o victorie ne va aduce un plus considerabil.

