Sport

Coeficientul UEFA al Universității Craiova s-a dus în cap! Ce se întâmplă după înfrângerea de la Atena și ce loc ocupă România

Universitatea Craiova a pierdut foarte mult coeficient UEFA în urma dramei din Grecia! Ce s-a întâmplat după ce oltenii au fost întorși de AEK Atena în ultimul minut
Ciprian Păvăleanu
19.12.2025 | 06:30
Coeficientul UEFA al Universitatii Craiova sa dus in cap Ce se intampla dupa infrangerea de la Atena si ce loc ocupa Romania
SPECIAL FANATIK
Ce se întâmplă cu coeficientul UEFA al Craiovei și pe ce loc se situează România în clasamentul coeficientului de țară. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova visa frumos în debutul reprizei secunde, după ce Alex Cicâldău a dublat avantajul oltenilor în minutul 59. Fanii deja făceau calculele pentru viitoarea adversară, însă oltenii au cedat în fața lui AEK Atena, iar coeficientul lor a avut enorm de suferit  în urma acestui rezultat.

Craiova, picaj dramatic în coeficientul UEFA! Ce s-a întâmplat odată cu înfrângerea de la Atena

În momentul în care Universitatea Craiova o conducea pe AEK Atena, coeficientul oltenilor pentru sezonul viitor arăta promițător, iar elevii lui Coelho aveau șansa de a mai aduna puncte până la finalul aventurii europene.

ADVERTISEMENT

O victorie ar fi adus „Leilor din Bănie” 2,000 puncte la coeficientul UEFA, plus încă un punct pentru o clasare între locurile 9-17. În momentul în care conducea, Craiova era poziționată pe locul 15, însă după ce formația elenă a întors în ultimul minut de joc ea a rămas prima sub linie, adică pe locul 25, și nu va continua în cupele europene în acest sezon.

Practic, de unde oltenii aveau un coeficient de 13.500 pentru următorul sezon, unde mai puteau adăuga în funcție de rezultatele viitoare, Craiova va avea un coeficient mai mic cu 3,000 puncte. Dacă Universitatea ar fi câștigat și ar fi continuat să adune puncte de coeficient, echipa chiar putea fi cap de serie în faze importante ale cupelor europene, precum play-off-ul de Conference League.

ADVERTISEMENT
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA,...
Digi24.ro
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac

Cum arată clasamentul coeficienților de țară. România se luptă pentru locul 20

România a avut două echipe pe tablourile principale din cupele europene: U Craiova a reprezentat țara în UEFA Conference League, în timp ce FCSB continuă să spere la o calificare mai departe în Europa League.

ADVERTISEMENT
”Se zbârlește pielea pe mine”. A vorbit deschis despre starea lui Dan Petrescu:...
Digisport.ro
”Se zbârlește pielea pe mine”. A vorbit deschis despre starea lui Dan Petrescu: ”Am aflat că e foarte grav”

În acest moment, România se află pe locul 23 în coeficientul de țară, însă țintește la locul 20, care ar aduce un lucru foarte important campioanei României. În fața noastră, în acest moment, se situează Ungaria, Croația și Israel, ultima fiind în pericol de excludere în cupele europene din cauza contextului geopolitic al țării.

Dacă România va ajunge pe locul 20 la coeficienții de țară, campioana va beneficia de o calificare direct în turul al doilea de Champions League, nu încă din primul tur așa cum se întâmplă în momentul de față. Pentru acest coeficient urmează un meci crucial, prin care România poate depăși Croația. FCSB va întâlni în meci direct Dinamo Zagreb, iar o victorie ne va aduce un plus considerabil.

ADVERTISEMENT

SF! Un autogol în prelungiri a eliminat-o pe Craiova. Cele 4 meciuri care...
Fanatik
SF! Un autogol în prelungiri a eliminat-o pe Craiova. Cele 4 meciuri care s-au terminat cum nu se putea mai rău pentru olteni
Răzvan Marin răsucește cuțitul în inima oltenilor după AEK – U Craiova: „Am...
Fanatik
Răzvan Marin răsucește cuțitul în inima oltenilor după AEK – U Craiova: „Am fost echipa mai bună”
Gică Craioveanu îl distruge pe Filipe Coelho după AEK Atena – Unviersitatea Craiova...
Fanatik
Gică Craioveanu îl distruge pe Filipe Coelho după AEK Atena – Unviersitatea Craiova 3-2: „Niciodată nu ai voie!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Adrian Mititelu, derapaj la adresa principalului contestatar: 'Un schizofrenic care chirăie de foame'
iamsport.ro
Adrian Mititelu, derapaj la adresa principalului contestatar: 'Un schizofrenic care chirăie de foame'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!