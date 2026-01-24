Filipe Coelho a dezvăluit ce probleme a avut cu Bîrsan în U Craiova – FC Botoșani 2-0. Ce i-a zis, de fapt, arbitrului

ADVERTISEMENT

și-a respectat blazonul și a învins-o pe FC Botoșani, 2-0, în runda cu numărul 23 a SuperLigii și a revenit pe primul loc, acolo unde va încheia runda indiferent de celelalte rezultate.

Ce spune Filipe Coelho după victoria obținută de Craiova cu FC Botoșani. Mutarea cu care a schimbat jocul

Coelho a recunoscut că Universitatea Craiova nu s-a descurcat la nivelul așteptărilor în prima repriză, însă după pauză, când au fost făcute schimbări tactice și Craiova a trecut la sistemul cu 4 fundași, în loc de 5, acestea au cântărit decisiv în succesul oltenilor.

„Avem cifre bune, dar mai importante sunt punctele. Astăzi am câștigat alte 3 puncte, chiar dacă prima repriză nu a fost atât de bună, la nivelul la care mă așteptam. Cred că în final e un rezultat corect. Avem diferite sisteme de joc, depinde de oponent, de caracteristicile jocului. Am schimbat în repriza secundă, cred că a fost o soluție bună și am fost superiori în partea a doua.

Toți jucătorii muncesc mult, astăzi s-au remarcat Nsimba, Cicâldău și Etim. Mulți fotbaliști sunt în formă, ceea ce e bine pentru noi. E foarte important să le mulțumim suporterilor. În prima repriză am suferit din cauza unor anumite probleme pe care le știți mai bine decât mine. Ei ne-au fost alături și ne-au ajutat. Vreau în același timp să le mulțumesc tuturor care ne ajută, inclusiv celor care curăță gazonul, ne ajută să avem cele mai bune condiții. E foarte frig, condițiile nu sunt ideale”, a declat Coelho.

Coelho a fost deranjat de arbitrajul lui Bîrsan de la duelul dintre Craiova și Botoșani

Tehnicianul lusitan a primit cartonașul galben pentru proteste după o fază în prima repriză, când s-a dictat fault în atac la Baiaram care era în duel cu Pavlovic. Portughezul spune că nu a făcut nimic exagerat, ci doar i-a spus lui Marcel Bîrsan că putea lăsa faza și să o întoarcă după.

„Arbitrul a spus că e fault făcut de Baiaram și l-am întrebat de ce nu a lăsat jocul să meargă și să revină după, dacă se marchează. Am primit cartonaș galben, poate am făcut ceva greșit, dar din punctul meu de vedere nu am făcut nimic deplasat. Nu am vești despre Baiaram, o să vedem mâine cum se simte”, a mai spus Coelho.

Universitatea Craiova a revenit pe primul loc în SuperLiga

Universitatea Craiova a obținut toate cele 3 puncte în și datorită acestei victorii oltenii au reușit să urce înapoi pe primul loc în SuperLiga și îi devansează astfel pe cei de la Dinamo, care au fost pentru 24 de ore lideri în campionat în urma succesului cu Hermannstadt, 2-1.

Pentru gruparea din Bănie urmează un meci dificil, cu o echipă care pe teren propriu este greu de bătut, Farul Constanța. Duelul de la malul mării este programat pentru ziua de duminică, 1 februarie, de la ora 17:15.