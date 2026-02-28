Sport

Coelho a remarcat probleme Craiovei după victoria cu Metaloglobus: „Am pierdut controlul. Trebuie să învățăm ceva”

Filipe Coelho a dezvăluit care sunt problemele pe care Universitatea Craiova le-a avut în duelul câștigat greu, 2-1, contra celor de la Metaloglobus, din etapa cu numărul 29 din SuperLiga.
Mihai Alecu
28.02.2026 | 18:14
Ce a spus Filipe Coelho după meciul dintre Craiova și Metaloglobus
Universitatea Craiova s-a chinuit mai mult decât era anticipat în meciul cu Metaloglobus, asta după ce oaspeții au deschis scorul în minutul 3 prin Florin Purece. Totuși, oltenii au obținut victoria după o repriză secundă mult mai bună, în care un gol al lui Adrian Rus și autogol al lui Pasagic au stabilit scorul final.

Filipe Coelho a dezvăluit cum a reușit Universitatea Craiova să întoarcă scorul contra celor de la Metaloglobus

Antrenorul formației oltene a recunoscut că echipa sa a avut probleme după ce s-a deschis scorul rapid de către oaspeți. Lusitanul spune că dificultățile au venit pentru că nu a existat un joc colectiv care să fie la nivelul dorit, însă după pauză și discuțiile avute la vestiar, lucrurile s-au schimbat.

”A fost mult mai dificil meciul decât ne așteptam. Trebuie să-l analizez din nou. După ce am primit golul ne-am pierdut concentrarea în unele momente. Nu am jucat ca o echipă.  La pauză am vorbit mai mult cu jucătorii și în repriza a doua am jucat mai bine. Cred că este un rezultat corect. Metaloglobus e un adversar care are calitate în atac.

Cred că ne-am pierdut controlul după ce am încasat golul, nu cred că a fost vorba de relaxare. A fost un meci important pentru noi. Aceste trei puncte sunt foarte bune. Uneori așa este fotbalul.  (n.r. ce ați făcut la vestiar) A fost normal să purtăm o conversație la pauză, să le spun că trebuie să joace ca o echipă. Trebuie să învățăm ceva după prima repriză. 

Cred că este prima dată pentru acest club când termină sezonul regulat pe primul loc. Ne trebuie puncte. E ceva ce ne-am dorit, la ceea ce am muncit. Trebuie să continuăm așa”, a spus Filipe Coelho la finalul partidei cu Metaloglobus.

Universitatea Craiova urmează să încheie sezonul regulat cu Rapid

Formația din Bănie urmează să aibă un meci extrem de dificil în ultima rundă a sezonului regulat, în deplasare, contra celor de la Rapid, formație cu care se află în luptă directă pentru primul loc. Totuși, datorită victoriei cu Metaloglobus, cei de la Craiova sunt singuri că termină sezonul regulat pe prima poziție, pentru că au avans de 7 puncte față de giuleșteni.

Formația pregătită de Gâlcă mai are de jucat meciul din runda 28, cu Unirea Slobozia, acasă. În tur, Universitatea Craiova și Rapid au remizat, 2-2, după un gol egalizator din partea oltenilor ce a venit chiar la ultima fază.

