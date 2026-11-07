Coelho și Baiaram, încrezători înaintea duelului cu CFR Cluj: „Va fi o provocare să obținem cele trei puncte”

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Universitatea Craiova e pregătită de meciul cu CFR Cluj, din etapa a 15-a din Superliga. Considerată de toată lumea mare favorită la câștigarea campionatului, Craiova nu avut prea multe zile la dispoziție pentru a se recupera după victoria cu Egnatia din Conference League. Chiar și așa, antrenorul Filipe Coelho e optimist că echipa sa poate obține cele trei puncte.

Filipe Coelho e optimist că Universitatea Craiova poate obține trei puncte cu CFR Cluj

„Meci dificil, cu siguranță, împotriva unui adversar bun, agresiv, care poate juca într-un sistem diferit. Va fi foarte dificil, cu siguranță. Vom vedea. Așa cum am mai spus, acasă sunt o echipă foarte agresivă, competitivă. Este foarte dificil să joci pe stadionul lor. Va fi o provocare pentru noi să obținem cele trei puncte.

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toată lumea știe asta. A trebuit să analizăm, să ne uităm la jucători, să vedem ce putem face. Să încercăm să concurăm cât mai bine și să obținem cele trei puncte.Cu siguranță, va conta cum ne vom prezenta din punct de vedere fizic. Și multe alte lucruri sunt importante, nu există un singur aspect decisiv. Sper că putem intra pe teren și obține cele trei puncte împotriva unui adversar bun”, a declarat Coelho.

Ștefan Baiaram le cere fanilor să fie alături de echipă la Cluj-Napoca pentru a obține victoria

La fel gândește și Ștefan Baiaram. Fotbalistul le cere fanilor craioveni să vină în număr mare în Gruia pentru a purta echipa spre victorie. „Meci foarte greu. Mergem acolo să luăm cele trei puncte, să câștigăm. Venim după o victorie foarte importantă în Conference League. Sperăm să obținem un rezultat pozitiv, să câștigăm.

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Este o atmosferă plăcută, venim după o serie de victorii și sperăm să câștigăm și la CFR. Trebuie să avem grijă la fazele fixe, au fundași destul de înalți, iar pe tranziții stau bine. Sperăm să câștigăm și să facem un meci bun.

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că au fost alături de noi în ultimul meci de acasă. Datorită lor am și câștigat. Vă așteptăm în număr mare și la Cluj, să ne bucurăm împreună de cele trei puncte. Să fiți alături de noi!”, a completat Baiaram.

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