Coelho vs Bergodi, duelul celor mai performanți antrenori din SuperLiga României! Care e marea diferență dintre cei doi tehnicieni

Universitatea Craiova – Universitatea Cluj, programat azi, de la ora 20.30, poate decide titlul cu o etapă înaintea finalului se sezon. După ce a câștigat Cupa României, la penaltyuri, în fața adversarei de azi, Craiova are șansa eventului.

Coelho și Bergodi au procente de reușită remarcabile

Duelul poate fi decis de felul în care vor aborda și tranșa partida cei doi antrenori. Coelho (45 ani) vs Bergodi (61 ani), duel 100% străin, îi aduce față în față pe cei mai performanți tehnicieni ai sezonului. Ei nu s-au aflat pe băncile tehnice, ale Craiovei, respectiv Clujului, de la începutul sezonului, unde au activat Sabău și Rădoi.

De ce sunt Coelho și Bergodi cei mai performanți antrenori din SuperLigă? Pentru că au procente de reușită remarcabile. 71,2 % este procentul de puncte reușit de Filipe Coelho pe banca oltenilor în Superligă (22 jocuri), portughezul fiind instalat la startul etapei a 17-a. De partea cealaltă, Bergodi stă și mai bine, cu 58 de puncte din 75 posibile (77,3 %).

Italianul e străinul cu cele mai multe meciuri ca antrenor în România

, deoarece a antrenat-o pe Universitatea Craiova în 2020 (17 jocuri în ediţiile 2019-2020 şi 2020-2021, 14 victorii – 3 înfrângeri), când a fost la doar câteva zeci de minute de câştigarea titlului (ediţia 2019-2020) cu gruparea alb-albastră.

Ca adversar al oltenilor, tehnicianul italian a câștigat doar una dintre cele șapte deplasări din campionat (28 mai 2023, Universitatea Craiova – Sepsi 0-1), în rest are trei remize și trei înfrângeri. Bergodi a antrenat zece echipe din România.

Italianul a fost la FC Național, Voluntari, ASA Tg. Mureș, CFR Cluj, Poli Iași, FCSB, Sepsi, U Craiova și U Cluj. El este antrenorul străin cu cele mai multe meciuri în România, având peste 200 de partide ca principal în SuperLigă.

Filipe Coelho e în fața primului trofeu

Filipe se află la prima experiență în România și la cea mai importantă aventură ca principal. Portughezul a lucrat timp de 7 ani alături de Paulo Bento la naționala Coreei de Sud și a Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense.

U Craiova și u Cluj au acelați număr de victorii. Au reușit câte 22 de succese în primele 38 de runde, cele mai multe. Oltenii sunt lideri în topul privind victoriile de pe teren propriu – 14, în timp ce ardelenii s-au impus de 11 ori în deplasare, fiind fără egal la acest capitol. ,,Șepcile roșii” au cele mai puține remize, doar șase, dintre care una singură pe teren advers.

Craiova bate diseară recordul de asistență

Ambele formații au câte 60 de goluri marcate, dintre care 16 au fost reușite în urma unor faze fixe. Ele sunt și formațiile cu cei mai mulți marcatori în ediția 2025/26, 20 gazdele, 19 oaspeții. De asemenea, cele două echipe au încasat cele mai puține goluri, Universitatea Cluj – 32, Universitatea Craiova – 33. ,,Alb-albaștrii” au 17 meciuri fără gol încasat, dintre care cinci în play-off.

Craiova va bate diseară recordul de asistență. Până acum 294.061 spectatori au fost prezenți pe arena craiovenilor la precedentele 19 jocuri disputate acasă în Superligă. Astfel, va fi pentru prima data, de la inaugurarea noului stadion, când se va depăși borna de 300.000 de spectatori într-un sezon.