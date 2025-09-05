Naționala României reintră în „scenă“ în acest final de săptămână, cu două meciuri mai mult decât interesante. Vineri, de la ora 21:00, tricolorii se vor duela cu reprezentativa Canadei, într-un meci amical care va avea loc pe Arena Naţională. Apoi, selecționata lui Mircea Lucescu va trece la dispute oficiale, pentru că marţi va urma încleştarea din deplasare cu Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale (ora 21:45).

„Coșmarul” care îi unește pe Bancu, Screciu și Baiaram, cei trei jucători ai Universității Craiova convocați la națională

Pentru această acţiune, selecţionerul , cei care, într-un mod destul de straniu, au avut parte cam de acelaşi parcurs pe plan sportiv.

Mai exact, „leii“ Craiovei au avut o soartă aproximativ similară: au ajuns să evolueze la echipa naţională după ce au trecut prin accidentări grave! Ei au pierdut meciuri extrem de importante, precum şi turnee finale, dar au tras tare şi au revenit cu forţe proaspete!

Nicuşor Bancu, ghinionistul de serviciu al Ştiinţei

Nicuşor Bancu se află la Universitatea Craiova de aproximativ 12 ani de zile, timp în care a avut parte de multe momente unice, de mândrie, dar şi de unele care au fost deja date uitării. Din cei 12 ani de când este la Craiova, Bancu a pierdut aproape două sezoane din cauza accidentărilor. A stat pe margine de două ori câte şapte luni, plus alte accidentări care, adunate, l-au făcut să rămână destul timp departe de gazon. Totuşi, Nicuşor a tras tare la antrenamente, a luptat ca să revină la nivelul consacrat și astfel a devenit titularul de drept pe partea stângă, atât la echipa naţională, cât şi la Universitatea Craiova.

Chinul a început în 2014, la un meci al Universităţii Craiova şi Viitorul. Atunci, în urma unei intrări prin alunecare, din spate, a fundașului Alin Șeroni, acesta a suferit o dublă fractură de tibie și peroneu. După şapte luni departe de teren, Bancu a revenit, dar la aproape doi ani distanţă au apărut, din nou, probleme. Chiar înainte de finalul play-out-ului sezonului 2015-2016, fotbalistul Craiovei a suferit o nouă operatie. Intervenția chirurgicală nu a fost, însă, pe deplin reușită, după cum şi menţionat el la timpul respectiv. Mai exact, un corp metalic nu a putut fi extras şi au continuat problemele.

„Au încercat să-mi scoată tija, din păcate nu s-a mai putut, sau din fericire, că doctorii au spus că nu se va mai întâmpla nimic, chiar dacă o țin acolo toată viața. Din contră, voi fi mai puternic, piciorul va fi mai puternic. Restul s-a rezolvat foarte bine, șuruburile mi s-au scos, doar tija a rămas acolo, fiindcă nu s-a mai putut scoate. Sper ca acum, după a doua operație, lucrurile să revină la normal și să pot marca și cu piciorul meu de bază”, a declarat la momentul respectiv Nicușor Bancu.

Acum, la aproximativ 10 ani de zile distanţă, Bancu şi-a revenit în totalitate şi este unul dintre jucătorii exponenţiali ai Universităţii şi ai echipei naţionale.

Screciu a dus România la Euro 2024, dar a ratat turneul final

Al doilea pe lista ghinioniştilor de la Craiova a fost fundaşul Vladimir Screciu. În 2018, pe timpul când evolua la Genk, în Belgia, s-a accidentat grav la picior, iar verdictul a fost cât se poate de dur: fractură la glezna piciorului drept. După refacere, Screciu a revenit pe gazon şi a arătat o formă excelentă, precum şi un progres remarcabil.

Totuşi, la finalul sezonului 2023/2024, acesta s-a accidentat şi la tendon și a ratat șansa de a face parte din lotul României pentru EURO 2024. Fundașul central, care a avut evoluții foarte bune în tricoul naționalei în preliminariile Campionatului European din 2024, a sperat la o recuperare miraculoasă, dar nu a fost așa. Oltenii l-au trimis, apoi, la Madrid, pentru o recuperare totală şi eficientă. Cu multă ambiţie şi dorinţă de revenire, „Vladi“ a trecut peste toate necazurile, iar anul 2025 se pare că i-a adus şi convocarea la naţionala României.

A ieşit soarele şi pe strada lui Ştefan Baiaram după o copilărie complicată

De departe, unul dintre tinerii sportivi extrem de talentaţi din România este Din păcate pentru gruparea alb-albastră şi pentru el, accidentările s-au ţinut lanţ încă de la o vârstă fragedă şi nu i-au permis să-şi prezinte talentul fotbalistic ceva mai devreme.

Din cauza accidentărilor, A contribuit decisiv la calificarea României la Europeanul de anul acesta, dar, din păcate, nu a putut fi prezent alături de colegi şi la marele eveniment. Baiaram s-a accidentat în minutul 24 al meciului dintre Universitatea Craiova şi Dinamo, din campionatul trecut, iar apoi a acuzat dureri încă de la reunirea lotului. A sperat că se va putea recupera în timp util pentru meciurile de la turneul final, dar, într-un final, a părăsit cantonamentul echipei naţionale.

„Sunt foarte dezamăgit. Îmi pare rău că nu am putut fi alături de colegii mei, îmi doream enorm acest lucru. Am muncit un an întreg pentru a participa la acest turneu. Este al doilea Campionat European la rând când nu reușesc să fac parte din lot. Sincer, cred că este și o chestiune de ghinion. Pentru a doua oară, mi se întâmplă exact cu o etapă înainte de a merge la turneu. Încerc să iau lucrurile așa cum vin și să mă detașez puțin de fotbal, pentru că e deja prea mult“, spunea atunci Baiaram, pentru .

Revenirea decarului Ştiinţei a venit fără doar şi poate, iar acum, în 2025, se află în cea mai bună formă a sa. De asemenea, odată cu reuşitele din campionat şi din preliminariile Conference League, Ştefan a atras atenţia mai multor cluburi din Europa, care au „sărit“, deja, cu oferte pe acţionarul Craiovei, Mihai Rotaru. Rămâne de văzut dacă Baiaram va ajunge în viitorul apropiat la o echipă importantă din Europa, dar cert este că, cel puţin pentru moment,